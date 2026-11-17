The Platform Group: Sonder-HV zu 10:1-Kapitalschnitt und Kapitalerhöhung
Weniger Schulden, mehr Wachstum: The Platform Group plant eine Aktienzusammenlegung im Verhältnis 10:1 und eine Kapitalerhöhung von bis zu 60 Millionen Euro.
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- The Platform Group plant für den 29. Dezember 2026 eine außerordentliche Hauptversammlung; die formelle Einladung mit Tagesordnung soll fristgerecht folgen.
- Vorgesehen ist eine Aktienzusammenlegung im Verhältnis 10:1. Die Zahl der Aktien würde rechnerisch von 26.333.950 auf 2.633.395 sinken, während die Beteiligungsquoten unverändert bleiben.
- Geplant ist außerdem eine gemischte Kapitalerhöhung von bis zu 60 Millionen Euro durch Bar- und Sacheinlagen.
- Bei der Sacheinlage soll der Großaktionär oder ein verbundenes Unternehmen bestehende Darlehensforderungen im niedrigen zweistelligen Millionenbereich in neue Aktien umwandeln.
- Aktionäre sollen sich über eine Barkapitalerhöhung mit Bezugsrechten beteiligen können; die endgültige Ausgestaltung, einschließlich Ausgabekurs und Aufteilung, steht noch nicht fest.
- Die Maßnahmen sollen Schulden reduzieren und Eigenkapital sowie Liquidität stärken. Die Barmittel sind insbesondere für weiteres Wachstum und zusätzliche Entschuldung vorgesehen.
Der nächste wichtige Termin, Wiener Family Office Investment Forum 2026, bei The Platform Group ist am 18.11.2026.
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