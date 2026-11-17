Die Deutsche Bank habe sich "grundlegend verändert, kulturell ebenso wie bei ihren Kontrollsystemen", betonte Wynaendts. "Seit meinem Amtsantritt als Aufsichtsratsvorsitzender im Jahr 2022 erlebe ich ein Managementteam, das die Bank nachhaltig profitabel und mit wirksamen Kontrollen führt, und einen Vorstandsvorsitzenden, der diese Transformation mit Nachdruck vorantreibt."

FRANKFURT (dpa-AFX) - Angesichts erneuter Vorwürfe gegen Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing hat sich der Aufsichtsratsvorsitzende des Dax-Konzerns , Alexander Wynaendts, hinter den Manager gestellt. "Seit Beginn meiner Amtszeit gab es keine einzige Entscheidung von Christian Sewing, die mir Anlass zu Bedenken gegeben hätte", ließ der Niederländer mitteilen, der seit Mai 2022 dem Kontrollgremium der Deutschen Bank vorsteht.

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Internationale Medien sehen nach Auswertung von mehr als 15 Millionen internen Dokumenten Vorwürfe bekräftigt, dass Deutschlands größtes Geldhaus über Jahre zugunsten des Profits interne Kontrollen bei der Geldwäsche-Bekämpfung und im Umgang mit problematischen Kunden vernachlässigt habe. Die Recherchen nehmen auch Deutsche-Bank-Chef Sewing persönlich ins Visier, dem vorgeworfen wird, Kontrollen nicht ernst genommen und interne Warnungen ignoriert zu haben.

Wynaendts erklärte: "Wir sehen in der aktuellen Berichterstattung keine neuen Erkenntnisse." Die geschilderten Sachverhalte lägen viele Jahre zurück. "Sofern relevant, hat sich der Aufsichtsrat bereits in der Vergangenheit damit befasst, und auch die Aufsichtsbehörden wurden informiert."/ben/als/DP/stw

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,84 % und einem Kurs von 31,67 auf Tradegate BSX (17. November 2026, 12:29 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. Deutsche Bank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5100 %. Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 38,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von +25,87 %/+55,68 % bedeutet.



