The Platform Group plant 10:1-Kapitalschnitt und Kapitalerhöhung
Weniger Aktien, stärkere Kapitalbasis: The Platform Group will Ende Dezember über einen Reverse Split und eine Kapitalerhöhung von bis zu 60 Mio. Euro abstimmen lassen.
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- The Platform Group plant für den **29. Dezember 2026** eine außerordentliche Hauptversammlung; die formelle Einladung mit Tagesordnung soll fristgerecht folgen.
- Vorgesehen ist ein **Reverse Split im Verhältnis 10:1**: Je zehn Namensaktien werden zu einer zusammengelegt. Die Aktienzahl würde rechnerisch von 26.333.950 auf 2.633.395 sinken; die Beteiligungsquoten bleiben dadurch unverändert.
- Die Aktionäre sollen über eine **gemischte Kapitalerhöhung von bis zu 60 Mio. Euro** gegen Bar- und/oder Sacheinlage entscheiden.
- Bei der Sacheinlage soll ausschließlich der Großaktionär oder ein verbundenes Unternehmen Darlehensforderungen in niedriger zweistelliger Millionenhöhe einbringen und dafür neue Aktien erhalten. Aktionäre sollen sich über Bezugsrechte an der Barkapitalerhöhung beteiligen können.
- Die Umwandlung der Darlehen in Eigenkapital soll Finanzverbindlichkeiten reduzieren und die Eigenkapitalbasis stärken. Die Barkapitalerhöhung soll zusätzlich liquide Mittel für Wachstum und weiteren Schuldenabbau bereitstellen.
- Umfang und konkrete Bedingungen der Kapitalerhöhung – darunter das Verhältnis von Bar- zu Sacheinlage und der Ausgabekurs – stehen noch nicht fest und sollen später von Vorstand und Aufsichtsrat bestimmt werden.
Der nächste wichtige Termin, Wiener Family Office Investment Forum 2026, bei The Platform Group ist am 18.11.2026.
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