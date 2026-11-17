The Platform Group plant 10:1-Kapitalschnitt und Kapitalerhöhung 117 0 Kommentare

Weniger Aktien, stärkere Kapitalbasis: The Platform Group will Ende Dezember über einen Reverse Split und eine Kapitalerhöhung von bis zu 60 Mio. Euro abstimmen lassen.

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