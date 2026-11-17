MAILAND, 17. November 2026 /PRNewswire/ -- Aperol, der Inbegriff des italienischen Aperitifs, wird im Rahmen der ersten Partnerschaft der Campari Group mit der UEFA zum offiziellen Spritz-Partner der UEFA EURO 2028.

Als Ausdruck der ansteckenden Freude und Geselligkeit, die Aperol auszeichnen, rückt diese Partnerschaft die Marke ins Herz eines der weltweit bedeutendsten Gemeinschaftserlebnisse und bietet Aperol eine natürliche Bühne, um während des gesamten Turniers mit den Fans in Kontakt zu treten.

Die Zusammenarbeit erstreckt sich über die europäischen Qualifikationsspiele und die UEFA EURO 2028.

Die UEFA EURO 2028, bei der 24 Nationalmannschaften 51 Spiele in neun Stadien im Vereinigten Königreich und in Irland bestreiten, bietet Aperol eine leistungsstarke Plattform, um die Relevanz der Marke in wichtigen europäischen Märkten und darüber hinaus zu vertiefen und weiter auszubauen.

Die Partnerschaft erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Aperol seinen Status als globale Ikone der italienischen Aperitivo-Kultur festigt – gestützt auf eine unverwechselbare Mischung aus Geselligkeit, italienischem Flair und dem legendären Aperol Spritz, dessen jährlicher Absatz innerhalb von zwanzig Jahren von etwa 60 Millionen auf 1,5 Milliarden gestiegen ist[1].

Diese wachsende internationale Bedeutung spiegelt sich in der starken Position der Marke in den wichtigsten Märkten wider: Aperol Spritz ist die Nummer 1 unter den Spritz- und Cocktailgetränken in Italien[2] und der meistservierte Cocktail in Gastronomiebetrieben in ganz Großbritannien[3], während Aperol in mehreren Märkten, darunter Italien, Deutschland, Österreich und der Schweiz, als internationale Spirituosenmarke Nummer 1 rangiert.[4]

Die nächste Wachstumsphase wird zudem durch die Erweiterung des Sortiments um neue Formate unterstützt, darunter „Aperol Spritz On Tap", „Aperol Spritz Ready to Serve" und „Aperol Spritz Ready to Drink", die darauf abzielen, die Bandbreite der Anlässe und Umgebungen zu erweitern, in denen Verbraucher einen Aperol Spritz genießen können.

„Diese Partnerschaft verkörpert unser Ziel 'Unlocking Human Connections' auf einer globalen Bühne zu fördern, die Millionen von Fans vereint.", sagte Simon Hunt, CEO der Campari Group. „Als unsere erste große internationale Fußballpartnerschaft und unser allererstes Sponsoring mit der UEFA bietet die UEFA EURO 2028 Aperol eine außergewöhnliche Gelegenheit, ein breites Publikum anzusprechen und das Bestreben der Marke zu unterstützen, ihre Präsenz durch unsere neuen Formate auszubauen und neue Anlässe zu erschließen."