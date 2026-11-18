Gemessen an der geplanten IPO-Preisspanne von 70 bis 78 US-Dollar entspricht das einem Kurspotenzial von 35 bis 50 Prozent.

Der KI-Entwickler Anthropic hat noch keine einzige Aktie an der Börse gehandelt, erhält aber bereits eine ausgesprochen optimistische Kaufempfehlung. Die US-Analysegesellschaft New Street Research hat die Bewertung des Unternehmens mit einem "Buy"-Rating aufgenommen und ein Kursziel von 105 US-Dollar ausgegeben.

Analyst spricht von einem historischen Börsengang

Analyst Pierre Ferragu bezeichnet den bevorstehenden Börsengang als eine Investitionschance, wie sie nur einmal pro Generation entsteht. Seine optimistische Einschätzung begründet er vor allem mit dem enormen Wachstumspotenzial künstlicher Intelligenz.

Der Analyst zieht einen Vergleich mit dem Aufstieg des Cloud-Computings. Zwischen 2010 und 2025 entfielen 30 Prozent des zusätzlichen IT-Ausgabenwachstums auf Cloud-Technologien.

Bei künstlicher Intelligenz erwartet Ferragu eine noch deutlich größere Entwicklung. Die Technologie verbreite sich etwa doppelt so schnell und erschließe einen zehnmal größeren Markt.

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KI könnte einen Billionenmarkt erobern

Nach Ferragus Prognose könnte künstliche Intelligenz bis 2040 25 Prozent der zusätzlichen Ausgaben für wissensbasierte Arbeit auf sich vereinen. Bereits 2030 erwartet er einen Anteil von etwa sieben Prozent an den gesamten entsprechenden Ausgaben. Für Anbieter wie Anthropic könnte daraus über Jahrzehnte ein stark wachsender Absatzmarkt entstehen.

Ein weiterer Vorteil liegt laut Ferragu in der vergleichsweise vorsichtigen Preisgestaltung des Börsengangs. Anders als bei früheren Technologie-IPOs werde die Aktie nicht übermäßig aggressiv bewertet. Das könne das Risiko größerer Kursverluste begrenzen.

Anthropic strebt Bewertung von 1,4 Billionen US-Dollar an

Der Börsengang soll heute, am Mittwoch, dem 18. November, bepreist werden. Bereits am Donnerstag könnten die Aktien erstmals an der Nasdaq gehandelt werden.

Das Unternehmen hinter dem KI-Assistenten Claude will mit dem IPO bis zu 64,4 Milliarden US-Dollar einsammeln. Die angestrebte Bewertung liegt bei bis zu 1,4 Billionen US-Dollar.

Damit wäre Anthropic bereits der zweite Börsenneuling des Jahres 2026 mit einer Bewertung jenseits der Billionengrenze. Erst im Juni war Elon Musks Raumfahrtkonzern SpaceX mit einer Bewertung von 1,8 Billionen US-Dollar an die Börse gegangen.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE-Redaktion





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Pascal Grunow

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Pascal Grunow begann seine berufliche Laufbahn als Werkstudent bei unserer Partnerseite Börsennews, wo er drei Jahre hinweg im Content- und Community-Management tätig war und wertvolle Erfahrungen in der Redaktion sammelte. Mit einem Blick auf die neuesten Trends und Marktbewegungen gestaltet er unter anderem die Krypto-Berichterstattung mit und sorgt für einen fundierten Einblick in die Welt der digitalen Währungen. Wenn er nicht gerade die nächsten Trading-Strategien analysiert, verbringt er seine Freizeit beim Bouldern oder mit seinem Hund. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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