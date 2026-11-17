Mehr Geld für Aktionäre, weitere Einschnitte für Beschäftigte: Nach starken Quartalszahlen hebt Disney die Jahresdividende um 33 Prozent auf zwei US-Dollar je Aktie an. Je ein US-Dollar soll im Januar und Juli fließen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im vierten Geschäftsquartal bis zum 3. Oktober stieg der Umsatz um 16 Prozent auf 25,95 Milliarden US-Dollar. Laut LSEG hatten Ananylsten im Schnitt 25,18 Milliarden US-Dollar erwartet. Der bereinigte Gewinn je Aktie erreichte 1,77 US-Dollar statt der prognostizierten 1,67 US-Dollar. Der Nettogewinn legte von 1,31 auf 2,61 Milliarden US-Dollar zu.

Parks und Streaming liefern

Das Erlebnisgeschäft mit Freizeitparks und Kreuzfahrten steigerte den Umsatz um 15 Prozent auf knapp 10,11 Milliarden US-Dollar. Das operative Ergebnis wuchs um 20 Prozent auf 2,25 Milliarden US-Dollar. Allerdings profitierte das Unternehmen dabei von einer zusätzlichen Woche im Geschäftskalender.

Der Streaming-Umsatz kletterte um 19 Prozent auf 6,1 Milliarden US-Dollar. In der gesamten Unterhaltungssparte verdoppelte sich das operative Ergebnis nahezu auf 1,33 Milliarden US-Dollar.

Drei Milliarden sparen, 26 Milliarden ausgeben

Bis zum Geschäftsjahr 2029 will Disney drei Milliarden US-Dollar einsparen. Finanzchef Hugh Johnston kündigte in einem Interview mit CNBC weitere Entlassungen an. Auch die Verwaltungs- und allgemeinen Kosten sollen sinken.

Die Einsparungen sollen dabei helfen, die für 2027 geplanten Ausgaben für Inhalte in Höhe von 26 Milliarden US-Dollar zu finanzieren – neun Prozent mehr als 2026.

Zugleich erwartet Disney ein zweistelliges Wachstum beim Gewinn je Aktie und rund acht Prozent mehr operatives Ergebnis der Sparten. "Avengers: Doomsday" und der Super Bowl auf ESPN und ABC sollen vor allem das erste Halbjahr stärken. Der Ausblick klammert den Effekt der zusätzlichen Geschäftswoche im Jahr 2026 aus.

Was macht die Aktie?

Im vorbörslichen Handel an der New York Stock Exchange (NYSE) stieg der Kurs der Aktie leicht auf 119,21 US-Dollar. Den gestrigen Handelstag hatte sie mit einem leichten Minus beendet. Zum US-Börsenschluss kostete ein Anteilschein 118,79 US-Dollar.

Fazit



Disney punktet mit kräftigem Gewinnwachstum und einer höheren Dividende. Gleichzeitig sollen weitere Einsparungen und Entlassungen die steigenden Ausgaben für Inhalte mitfinanzieren. Entscheidend wird, ob der Konzern seine Wachstumsziele 2027 auch ohne den Rückenwind einer zusätzlichen Geschäftswoche erreicht.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Die Walt Disney Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,26 % und einem Kurs von 108,3EUR auf Tradegate BSX (17. November 2026, 13:02 Uhr) gehandelt.





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Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Walt Disney Wie weit geht die Reise noch? Walt Disney -0,23 % Aktie 6 Aufrufe heute speedy78 03.11.26, 23:54

Ferdinand Hammer

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Ferdinand Hammer schreibt seit 2017 für die Redaktion von wallstreetONLINE. Zuvor war er unter anderem für das Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) tätig. Sein besonderes Interesse gilt ESG-Investments und US-Tech-Aktien. Als Early Adopter von Elektrofahrzeugen schreibt er häufig über E-Auto-Aktien und testet gelegentlich auch batterieelektrische Fahrzeuge. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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