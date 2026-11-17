Binect: maxx26 AG gibt neuen Zwischenstand zum Aktienrückkauf
Rund 1,1 Millionen Aktien bereits angedient: Der Rückkauf der maxx26 AG läuft noch bis zum 30. November. Bei Überzeichnung erfolgt die Zuteilung anteilig.
Foto: adobe.stock.com
- Das Aktienrückkaufprogramm der maxx26 AG startete am 9. November 2026 und läuft bis zum 30. November 2026.
- Bis zum 17. November 2026 um 11 Uhr wurden rund 1.104.000 Aktien zum Rückkauf angedient.
- Das Angebot umfasst höchstens zwei Drittel des ausstehenden Aktienbestands.
- Die Obergrenze beträgt 2.143.810 von insgesamt 3.215.715 Stückaktien.
- Werden mehr als 2.143.810 Aktien angedient, erfolgt die Zuteilung anteilig an alle Aktionärinnen und Aktionäre.
- Wer sicher mindestens zwei Drittel des eigenen Bestands verkaufen möchte, muss sämtliche eigenen Aktien andienen.
Der Kurs von Binect lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,8600EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
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