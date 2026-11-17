Zefiro Investor Day am 19.11.: Wachstum durch nachhaltige Bohrlochsanierung
Alte Bohrlöcher, neue Perspektiven: Zefiro gibt beim digitalen Investor Day am 19. November Einblicke in die Methanreduktion, seine Geschäftszahlen und Pläne – Anlegerfragen inklusive.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Zefiro Investor Day findet am 19. November 2026 um 17:00 Uhr MEZ digital via Zoom statt; die einstündige Veranstaltung mit Unternehmenspräsentation und moderierter Fragerunde ist kostenlos. -
- Zefiro Methane Corp. saniert und verfüllt verwaiste Öl- und Gasbohrungen, um Methanemissionen zu reduzieren und Standorte wiederherzustellen; das Unternehmen ist in 13 US-Bundesstaaten tätig. -
- In den USA und Kanada gibt es laut Mitteilung rund 3,5 Millionen aufgegebene oder verwaiste Bohrungen; die US-Regierung hat 4,7 Milliarden US-Dollar für deren Verfüllung bereitgestellt. -
- Zefiro meldete einen Auftragsbestand von rund 40 Millionen US-Dollar aus staatlichen Projekten mit Arbeiten bis Juni 2029 sowie rund 5 Millionen CAD Bruttoerlös aus einer Privatplatzierung. -
- Im Geschäftsjahr 2026 erzielte Zefiro 42,5 Millionen US-Dollar Umsatz (+31,1 %) und 12,4 Millionen US-Dollar Bruttoergebnis (+66 %); der Nettoverlust sank auf 3,5 Millionen US-Dollar, das bereinigte EBITDA lag bei 3,8 Millionen US-Dollar. -
- CEO Catherine Flax und SVP Luke Plants stellen Geschäftsmodell und Perspektiven vor; Anleger können Fragen vorab bis 18. November einreichen. Apaton wird für Kommunikationsleistungen vergütet, und das erwähnte GBC-Research ist emittentenfinanziert.
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