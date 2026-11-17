HERLEV, Dänemark, 17. November 2026 /PRNewswire/ -- Nordic Bioscience freut sich bekannt zu geben, dass Roche Diagnostics seinen Endotrophin (ETP) Forschungsprototypentest auf seinen cobas e801 Analyzern im CLIA-Labor von Nordic Bioscience zur Verfügung stellt.

Der Endotrophin-Assay ist ein Sandwich-Immunoassay, der das intakte 77 Aminosäuren umfassende Endotrophin-Hormon quantifiziert – das Signal-Propeptid, das bei der Bildung von Kollagen Typ VI freigesetzt wird. Endotrophin steht im Zusammenhang mit Fibrose, Entzündungen und negativen Folgen bei Herz-Kreislauf-, Nieren- und Stoffwechselerkrankungen.

Endotrophin ist der zweite Biomarker aus der Zusammenarbeit zwischen Nordic Bioscience und Roche Diagnostics, der auf der Roche-Plattform verfügbar ist, nach der Markteinführung von Elecsys PRO-C3, der als CE-gekennzeichneter Test erhältlich ist.

Endotrophin wurde bei mehr als 50.000 Patienten mit kardiorenal-metabolischem Syndrom gemessen. Erhöhte Endotrophinwerte wurden mit Mortalität und negativen Folgen bei Herzinsuffizienz mit erhaltener Ejektionsfraktion (HFpEF) in Verbindung gebracht, und die FDA hat ein Unterstützungsschreiben für die weitere Erforschung von Endotrophin als Anreicherungsinstrument in klinischen Studien bei HFpEF herausgegeben. Endotrophin erfasst das fibroinflammatorische Risiko über PREVENT und NT-proBNP[1] hinaus. Bei chronischer Nierenerkrankung sind die Endotrophinwerte mit zunehmender Krankheitsaktivität deutlich erhöht; hohe Werte sagen einen Rückgang der eGFR voraus, und Veränderungen des Endotrophins spiegeln Veränderungen der Nierenfunktion wider.

Endotrophin ist mehr als nur ein Risikomarker. Mendelsche Randomisierungsstudien bringen Endotrophin ursächlich mit koronarer Herzkrankheit in Verbindung, Knockout-Modelle zeigen Schutz vor Nierenfibrose und Verlust der Nierenfunktion, und CD44 wurde als Endotrophin-Rezeptor identifiziert.

„Endotropin ist möglicherweise der beste Biomarker für das kardiorenale Syndrom – aber noch wichtiger ist, dass es mehr als nur ein Biomarker ist. Es ist ein Ziel, das behandelt werden muss. Wir sehen darin eine neue Geschichte über TNF-alpha", sagte Morten Karsdal, Geschäftsführer von Nordic Bioscience.

Referenz

[1] Yoshiji S, Osawa I, Hill JA, Scherer PE, Audoly L. Adipokinachse bei Herzinsuffizienz: Endotrophin erfasst das fibroinflammatorische Risiko bei Erwachsenen mit Adipositas zusätzlich zu PREVENT und NT-proBNP. Auflage. 2026. AHA Scientific Sessions 2026, Abstract 6394.

https://doi.org/10.1161/CIRC.154.SUPPL_1.6394

Informationen zu Nordic Bioscience

Nordic Bioscience ist ein dänisches Biomarker-Unternehmen mit Hauptsitz in Herlev, Dänemark. Wir beschäftigen uns mit der Entwicklung von Biomarkern mit Schwerpunkt auf der extrazellulären Matrix (ECM) unter Verwendung unserer einzigartigen Neoepitop-Plattformtechnologie. Wir kombinieren unsere Expertise in der Biomarker-Entwicklung mit präklinischer und klinischer Forschung. Dadurch können wir Biomarker entwickeln, die eine schnelle und objektive Entscheidungsfindung für die Auswahl von Zusammensetzungen und Entwicklung in klinischen Studien bieten und gleichzeitig einen Nutzen für Patienten in einer diagnostischen Situation haben. Weitere Informationen zu Nordic Bioscience finden Sie unter https://www.nordicbioscience.com

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