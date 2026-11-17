Deutsche Bank senkt Ziel für Lanxess auf 12 Euro - 'Hold'
ANALYSE-FLASH
- Deutsche Bank senkt Lanxess-Kursziel auf 12 Euro
- Die Einstufung für Lanxess bleibt auf Hold bestehen
- Szenarioanalyse zeigt große Bandbreite möglicher Wege
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Lanxess nach einer Informationsveranstaltung mit Vorstandschef Matthias Zachert von 13 auf 12 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Hold" belassen. Das Management sei der Ansicht, dass der Markt sowohl den Chemiekonzern als auch das Gemeinschaftsunternehmen Envalior zu negativ einschätze, schrieb Tristan Lamotte in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Daher habe er die Unternehmenssegmente im Detail analysiert und eine Szenario-Analyse erstellt, die eine ungewöhnlich große Bandbreite an möglichen Entwicklungen nach unten und oben verdeutliche./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 08:05 / CET
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Lanxess Aktie
Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,36 % und einem Kurs von 12,67 auf Tradegate BSX (17. November 2026, 12:48 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Lanxess Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Lanxess zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5800 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 12,167EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 15,000EUR was eine Bandbreite von -10,20 %/+22,45 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 12 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Lanxess - 547040 - DE0005470405
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Lanxess. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Lanxess eingestellt.
Anlagehorizont viertel Stunde? Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/rolleyes.gif
Lanxess AG
Last updated at 24 October 2026
Active Short
5.7%
Active Short Value
€58 million
Industry
Chemicals
Allein der finanzielle Wert vom Tochterunternehmen Saltigo lässt sich anhand von Branchen-Multiplikatoren (Multiples) und im Verhältnis zum Mutterkonzern gut eingrenzen.
Branchenexperten schätzen den potenziellen Unternehmenswert (Enterprise Value) von Saltigo in normalen Marktphasen auf rund 1,0 bis 1,5 Milliarden Euro.