Der heutige Rücksetzer schmälert die Drei-Monats-Bilanz von SAP nur geringfügig - unterm Strich bleibt weiterhin ein Plus von +15,93 %.

Neben SAP geben am Dienstag auch Salesforce, ServiceNow und Workday (A) nach. Zugleich steht ein Personalwechsel fest: SAP-Vorstandsmitglied Thomas Saueressig übernimmt zum 1. April 2027 den Vorstandsvorsitz bei Ionos.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SAP Aktie damit um -2,41 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,96 %. Im Jahr 2026 gab es für SAP bisher ein Minus von -0,55 %.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,39 %. Microsoft notiert im Minus, mit -0,14 %. Oracle notiert im Plus, mit +0,91 %. ServiceNow verliert -1,04 % Workday (A) notiert im Minus, mit -0,85 %.

Ionos holt neuen Chef vom Softwarekonzern SAP

Der Internetdienstleister Ionos bekommt im Frühjahr 2027 einen neuen Chef. Das aktuelle Vorstandsmitglied des Softwarekonzerns SAP , Thomas Saueressig, starte zum 1. April 2027 als neuer Vorstandsvorsitzender, teilte Ionos am Dienstag mit. Der …

Es brodelt leise unter dem Deckel

Die SAP Aktie tritt seit gut zwei Wochen zwar weitgehend auf der Stelle, am übergeordneten Aufwärtstrend des DAX-notierten Softwaretitels ändert das bislang nichts. Am Montag schloss der Aktienkurs des Konzerns aus Walldorf auf XETRA mit 213,40 Euro …

CTS Eventim, Aspermont, SAP – Chancen im KI-Zeitalter mit Tickets, Bergbaudaten und Software

Künstliche Intelligenz trifft nicht jedes Geschäftsmodell gleich hart. Der aktivistische Investor Ananym Capital hat am 20. Oktober seinen Einstieg bei CTS Eventim bekannt gegeben und hält den Ticketvermarkter für widerstandsfähig gegenüber KI. …

Informationen zur SAP Aktie

SAP entwickelt Unternehmenssoftware für Finanzen, Personal, Einkauf und Lieferketten. Kernangebote sind SAP S/4HANA Cloud, die Business Technology Platform, SuccessFactors und Ariba. Als einer der weltweit führenden ERP-Anbieter konkurriert SAP vor allem mit Oracle, Microsoft und Workday. Mögliche Wettbewerbsvorteile sind die breite Branchenabdeckung, tief integrierte Geschäftsprozesse und eine große installierte Kundenbasis.

Es gibt 1 Mrd. SAP Aktien. Damit ist das Unternehmen 256,27 Mrd. € wert.

SAP Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -2,41 % 1 Monat +4,96 % 3 Monate +15,93 % 1 Jahr -1,21 %

Stand: 17.11.2026, 12:57 Uhr

Die Aktie von SAP erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 15,70 %. Über 5 Jahre lag sie bei 11,11 %, über 10 Jahre bei 10,50 %.

Lohnt sich ein Investment in die SAP Aktie?

Ob sich ein Einstieg bei der SAP Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur SAP Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.