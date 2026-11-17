SEOUL, Südkorea, 17. November 2026 /PRNewswire/ -- highbrow unter der Leitung von CEO Se-yeon Won gab am 6. November bekannt, dass die K-Pop-Girlgroup RESCENE das exklusive Werbegesicht von Dragon Village 3 wird. In dem mobilen Rollenspiel sammeln Spieler Drachen und ziehen sie groß. Zum halbjährigen Jubiläum des Spiels hat highbrow die Vorregistrierung für die besondere Zusammenarbeit mit RESCENE eröffnet, die am 19. November startet.

Spieler können sich bis zur Veröffentlichung des Updates am 19. November auf der Vorregistrierungsseite anmelden. Alle, die sich vorab registrieren, erhalten eine „RESCENE-Spezialgeschenkbox". Darin befindet sich eine „RESCENE-Drachenauswahlbox", mit der sie einen der fünf RESCENE-Drachen frei wählen können. Die Geschenkbox enthält außerdem exklusive Gegenstände wie den „Fan-Haarreif" als Zähmer-Kostüm, den „Leuchtstab" als Waffen-Skin, die „Fan-Flügel" als Flügel-Kostüm und den besonderen Titel „REMINE".

Im Rahmen der Zusammenarbeit erscheinen fünf neue RESCENE-Drachen, die jeweils die Persönlichkeit eines Gruppenmitglieds widerspiegeln. Das Line-up umfasst die Drachen von Anführerin Woni (Feuer), Minami (Wasser), Zena (Licht), May (Erde) und Liv (Dunkelheit).

Vor und nach dem Update finden mehrere Aktionen statt. Vom 12. bis 18. November können Spieler beim siebentägigen Login-Event „D-7-Countdown" Aufwertungsmaterialien erhalten. Wer Freunde einlädt, neu ins Spiel einzusteigen oder zurückzukehren, erhält RESCENE-Beschwörungsressourcen. Die eingeladenen Spieler erhalten diese ebenfalls. Ab dem Update am 19. November läuft bis zum 17. Dezember eine Social-Media-Aktion, bei der Spieler einen Beitrag teilen können. Unter allen Teilnehmenden werden 100 Gewinner ausgelost. Zu den Preisen zählen von RESCENE handsignierte Alben, Drachenkissen und Kalender. Alle Teilnehmenden erhalten Belohnungen im Spiel.

„Wir freuen uns, die außergewöhnliche Zusammenarbeit zwischen Dragon Village 3 und RESCENE endlich vorstellen zu können", so highbrow. „Wir wünschen allen Spielern viel Spaß mit den Drachen, die den ganz eigenen Charme der einzelnen Gruppenmitglieder einfangen."

Dragon Village 3 steht bei Google Play und im App Store zum Download bereit. Informationen zur Vorregistrierung und Einzelheiten zu den Events finden sich auf den offiziellen Community-Kanälen des Spiels.

Seite zur Vorregistrierung für die Zusammenarbeit Dragon Village 3 × RESCENE (auf Englisch): https://www.highbrow.com/dragonvillage3-en

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/dragon-village-3-feiert-sein-halbjahriges-jubilaum-highbrow-startet-vorregistrierung-fur-die-zusammenarbeit-mit-rescene-302942071.html