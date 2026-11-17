Auf Sicht von drei Monaten bleibt Coherent trotz des heutigen Kurssprungs mit -36,21 % im Minus.

Nach einem zwischenzeitlichen Rückgang um 2,32 % dreht Coherent deutlich ins Plus. Einen konkreten Auslöser für den Kursanstieg gibt es nicht. Der breite Markt zieht nicht mit: Der wO USA All Ind. 500 gibt um 0,14 % nach.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Coherent Aktie damit um -9,05 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,25 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Coherent +14,70 % gewonnen.

Zum Vergleich: Der wO USA All Ind. 500 bewegt sich heute nur um -0,14 %. Coherent entwickelt sich damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt.

Informationen zur Coherent Aktie

Coherent ist ein führender Anbieter von Lasertechnologie, bekannt für innovative Lösungen in der Materialbearbeitung und Messtechnik. Mit starker Marktstellung konkurriert es mit IPG Photonics und Trumpf. Die breite Produktpalette und fortschrittliche Technologien sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Es gibt 197 Mio. Coherent Aktien. Damit ist das Unternehmen 38,50 Mrd.EUR € wert.

Coherent Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -9,05 % 1 Monat -11,25 % 3 Monate -36,21 % 1 Jahr +52,46 %

Stand: 17.11.2026, 13:00 Uhr

Die Aktie von Coherent erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 77,48 %. Über 5 Jahre lag sie bei 26,52 %.

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Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Coherent Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Coherent Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.