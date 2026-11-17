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USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -10,54 % 1 Monat -16,12 % 3 Monate -26,27 % 1 Jahr -5,80 %

Mit einem kräftigen Anstieg vonerreicht Silber 47,71. Händler sprechen von einer dynamischen Rally, die durch zunehmendes Kaufinteresse gestützt wird. Der Markt zeigt damit klare Stärke.

Angenommen, Sie hätten vor 1 Jahr 5.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 50,64525USD. Heute steht er bei 47,71USD. Das Investment wäre auf 4.710,02USD gewachsen – eine Steigerung von -5,80 %.

Informationen zu Silber

Neben seiner Funktion als Anlage- und Schmuckmetall spielt Silber eine zentrale Rolle in der Industrie. Vor allem die Energiewende sorgt für steigende Nachfrage. Anleger nutzen Silber häufig als Hebel auf den Goldpreis.