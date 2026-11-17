Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Take-Two Interactive Software in den letzten drei Monaten Verluste von -8,34 % verkraften.

Der für Donnerstag angekündigte Start von GTA VI sorgt für Kursfantasie bei Take-Two Interactive Software. Die Aktie steigt im Vorfeld der Veröffentlichung, nachdem am Montag auf vorbörsliche Gewinne im Tagesverlauf deutliche Gewinnmitnahmen folgten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Take-Two Interactive Software Aktie damit um +0,98 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,33 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -10,87 % verloren.

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Take-Two Interactive Software?

Microsoft, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,24 %. Nintendo notiert im Plus, mit +0,54 %. Sony notiert im Minus, mit -0,12 %. UBISOFT Entertainment verliert -0,90 %

Take-Two Interactive Software Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +0,98 % 1 Monat +5,33 % 3 Monate -8,34 % 1 Jahr -4,42 %

Informationen zur Take-Two Interactive Software Aktie

Stand: 17.11.2026, 13:01 Uhr

Take-Two Interactive (ISIN US8740541094) entwickelt und vertreibt PC-, Konsolen- und Mobile-Spiele. Hauptmarken sind GTA, Red Dead Redemption und NBA 2K; Zynga stärkt das Mobile-Geschäft. Der Konzern zählt zu den führenden Spiele-Publishern. Konkurrenten sind Electronic Arts, Ubisoft, Microsoft und Tencent. Stärken sind weltbekannte Spielereihen, Rockstars aufwendige offene Spielwelten und wiederkehrende Erlöse aus Online-Inhalten.

Es gibt 187 Mio. Take-Two Interactive Software Aktien. Damit ist das Unternehmen 36,97 Mrd. € wert.

Jetzt noch einsteigen oder besser abwarten?

Die TakeTwo-Aktie hat in den letzten Tagen durch einen massiven Kursanstieg von sich reden gemacht. Grund ist der anstehende GTA VI-Release am Donnerstag. Auch am Montag ging es für den Anteilsschein vorbörslich deutlich aufwärts, ehe im Tagesverlauf starke Gewinnmitnahmen einsetzten. Damit stellt sich die Frage: Sollten Anleger die Aktie noch vor dem Veröffentlichungstermin kaufen oder […] The post Take-Two-Aktie: Jetzt noch einsteigen oder besser abwarten? first appeared on sharedeals.de.

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Die Aktie von Take-Two Interactive Software erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 13,14 %. Über 5 Jahre lag sie bei 5,46 %, über 10 Jahre bei 16,29 %.

Lohnt sich ein Investment in die Take-Two Interactive Software Aktie?

Ob sich ein Einstieg bei der Take-Two Interactive Software Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Take-Two Interactive Software Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.