Willkommen zum wallstreetONLINE-TrendFinder – Tractor Supply

Die Furcht vor einem Platzen der Investitions- und Spekulationsblase in der KI-Branche wird immer größer. Laut einer Studie der Bank of America flüchten institutionelle Investoren und Fondsmanager inzwischen in Rekordgeschwindigkeit aus Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerten – und das noch ohne die am Dienstagabend anstehenden Quartalszahlen von Nvidia zu kennen, welche nach dem Rücktritt von CEO Jensen Huang zur Beruhigung des Marktgeschehens beitragen könnten.

Gleichzeitig setzen wieder steigende Anleiherenditen auch den übrigen Aktienmarkt unter Druck. Nicht nur der Technologieindex Nasdaq 100, sondern auch der Dow-Jones-Index ist in den vergangenen Tagen von zunehmenden Verkäufen und Gewinnmitnahmen betroffen gewesen. Doch es gibt auch Branchen, die sich dem marktbreiten Abverkauf entziehen können. Von Anlegerinnen und Anlegern zuletzt gefragt waren Konsumgüter- und Einzelhandelswerte. Diese Branchen gelten als vergleichsweise defensiv. Gleichzeitig fielen die US-Wirtschafts- und Arbeitsmarktdaten zuletzt zufriedenstellend aus, was sich für eine anhaltend hohe Kaufkraft verbürgt, auch wenn Verbraucherinnen und Verbraucher weiter von stark steigenden Lebenshaltungskosten belastet werden.

Einzigartiges Geschäftsmodell mit starker Einstiegschance

Eine Einzelhandelsaktie, die sich zuletzt besonders gut geschlagen hat, ist die von Tractor Supply. Das hierzulande nur wenig bekannte Unternehmen betreibt eine Heimwerkerkette, die sich von den Platzhirschen Home Depot und Lowe's deutlich unterscheidet. Tractor Supply, das ursprünglich als Unternehmen zum Handel von Ersatzteilen für Landmaschinen gegründet wurde, bedient mit seinem Produktportfolio überwiegend den ländlichen Raum und dessen spezifischen Bedürfnisse, wie zum Beispiel Futtermittel und Lebendvieh, darunter Geflügel.

Zwar hatte Tractor Supply zuletzt mit Handelshemmnissen, wie den von US-Präsident Donald Trump verhängten Importzöllen, und einer schwachen Nachfrage zu kämpfen, doch nach den jüngsten Quartalszahlen ist der operative Turnaround bestätigt. Das schlägt sich auch in einer verbesserten Kursentwicklung nieder. Tractor Supply hat in den vergangenen 4 Wochen fast 17 Prozent zugelegt – und die Chancen auf weitere Kursgewinne sind groß, denn die Aktie ist trendstark, während die Unternehmensbewertung attraktiv ist.

Anlegerinnen und Anleger, welche mit dem KO-Zertifikat MT12QL auf eine anhaltende Erholung wetten, erzielen jetzt Renditechancen von bis zu 107,8 Prozent und mehr!

Tractor Supply Chartsignale

Langfristiger Aufwärtstrend: Tractor Supply wird in einem übergeordneten, mehrjährigen Aufwärtstrend gehandelt. Das spiegelt die anhaltend starke Geschäftsentwicklung wider.

Tractor Supply wird in einem übergeordneten, mehrjährigen Aufwärtstrend gehandelt. Das spiegelt die anhaltend starke Geschäftsentwicklung wider. Crashartige Konsolidierung: Aufgrund von Wachstumssorgen und einer hohen Bewertung schmissen Investoren in den zurückliegenden Monaten ihre Anteile auf den Markt.

Aufgrund von Wachstumssorgen und einer hohen Bewertung schmissen Investoren in den zurückliegenden Monaten ihre Anteile auf den Markt. Ausgedehnte Bodenbildung: Im Bereich von 28,50 bis 32 US-Dollar ist es zu einer mehrmonatigen Bodenbildung gekommen. Inzwischen haben die Bullen Mut gefasst.

Im Bereich von 28,50 bis 32 US-Dollar ist es zu einer mehrmonatigen Bodenbildung gekommen. Inzwischen haben die Bullen Mut gefasst. Anlaufender Erholungstrend: Nach einem Anstieg über die 50-Tage-Linie hat sich die Erholung der Aktie beschleunigt. Inzwischen liegen weitere Kaufsignale vor.

Tractor Supply: Eine Aktie nicht nur für Landeier!

Mit ihrem Fokus auf Produkte, die einem ländlichen Lebensstil gerecht werden, trifft die Einzelhandelskette Tractor Supply in den USA bei Kundinnen und Kunden einen Nerv. Mit über 2.400 Geschäften und rund 54.000 Mitarbeitenden ist der Konzern inzwischen in 49 US-Bundesstaaten vertreten. Besonders im oft ländlich geprägten Mittleren Westen und Süden der USA verfügt Tractor Supply über eine starke Präsenz.

Das hat dem Unternehmen in den vergangenen 10 Jahren ein starkes Wachstum beschert. Die Erlöse kletterten von 6,78 Milliarden US-Dollar im Geschäftsjahr 2016 auf 15,9 Milliarden US-Dollar in den zurückliegenden 12 Monaten (+134,5 Prozent). Der Nettogewinn konnte dabei von 437,1 auf 977,3 Millionen US-Dollar mehr als verdoppelt werden. Gegenüber den Rekordjahren 2023 und 2024 (1,1 Milliarden US-Dollar) hat Tractor Supply aktuell jedoch mit einem Gewinnrückgang zu kämpfen.

Der geht auf das Konto einerseits der Konsumzurückhaltung sowie andererseits gestiegener Produkt- und Betriebskosten durch Handelshemmnisse wie Import-Zölle und externe Schocks wie den Iran-Krieg. Die höheren US-Zinsen führen außerdem zur einem geringeren Interesse an kostenintensiven Anschaffungen.

Wachstumssorgen führten zu einem crashartigen Abverkauf

Das führte zu einer Margenkompression und einem Rückgang des Umsatzwachstums auf nur noch 2,3 Prozent im zweiten Geschäftsquartal. Die flächenbereinigten Erlöse fielen sogar um 1,7 Prozent. Nur Neueröffnungen sicherten das kleine Umsatzplus. Das gefiel Investoren gar nicht, welche die zeitweise deutlich überbewertete Aktie im April und Mai brutal abverkauften.

Inzwischen hat sich die Lage stabilisiert. Die vor rund einem Monat präsentierten Geschäftszahlen zeigten ein Umsatzwachstum von 5,1 Prozent, wobei die flächenbereinigten Erlöse um 0,5 Prozent zulegten. Auch der Gewinn fiel etwas höher aus als erwartet. Das genügte für eine Bekräftigung der im Quartal zuvor noch gesenkten Jahresprognose und beruhigte die Nerven der Investoren, woraufhin die Aktie eine Erholungsrallye startete.

Erholung gewinnt nach starken Zahlen an Fahrt

Die macht inzwischen einen richtig guten Eindruck. Der in den vergangenen 12 Monaten wenig zufriedenstellende Kursverlauf verdeckt die Tatsache, dass Tractor Supply entsprechend der grundsätzlich starken Geschäftsentwicklung in einem übergeordneten Aufwärtstrend gehandelt wird.

Dieser wurde durch den Abverkauf in der ersten Jahreshälfte zeitweise in Frage gestellt, da die Aktie tief unter ihre gleitenden Durchschnitte abgetaucht ist. Die konnten nach einer mehrmonatigen Bodenbildung im Bereich von 28,50 bis 32,00 US-Dollar allerdings zurückerobert werden. Während die jüngsten Quartalszahlen für einen nachhaltigen Anstieg über die 50-Tage-Linie sorgten, führte die Flucht aus KI-Werten in den vergangenen Tagen auch zu einem Anstieg über die 200-Tage-Linie. Das ist als prozyklisches Kaufsignal zu bewerten. Die Trendwende der Aktie dürfte sich jetzt beschleunigen.

Für diese These spricht, dass die Erholung durch steigende technische Indikatoren begleitet wird. Die sorgten mit bullishen Divergenzen zunächst für eine wachsende Wahrscheinlichkeit einer Trendwende, jetzt verbürgen sie sich mit ihrem der Aktie folgenden Anstieg für die Nachhaltigkeit des Erholungstrends.

Dabei zeigt der Trendstärkeindikator MACD eine an Fahrt gewinnende Aufwärtsbewegung an, während der Relative-Stärke-Index (RSI) auf einen starken, aber noch nicht überkauften Trend hindeutet. Sollte die Aktie jetzt aus dem steigenden Keil nach oben ausbrechen, könnte sie bis zum Widerstand bei 44 US-Dollar durchmarschieren. Zur Unterseite wird sie dagegen durch die zuletzt zahlreich zurückeroberten Unterstützungen geschützt. Das verbürgt sich aus technischer Perspektive für ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis.

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Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Attraktives Bewertungsniveau mit Nachholbedarf

Zwar wird Tractor Supply gegenüber dem Rest der Einzelhandelsbranche mit einem Aufschlag gehandelt, gegenüber dem 5-Jahres-Mittel liegt aber ein signifikanter Abschlag vor. Die Bewertungsprämie gegenüber der Vergleichsgruppe erklärt sich durch die Nische des Unternehmens, in der es so kaum größere Mitbewerber gibt. Außerdem schätzen Investoren das geräuscharme Management um den seit 2020 amtierenden CEO Hal Lawton. Mit einem KGVe 2026 von 19,4 liegt die Prämie bei knapp 21 Prozent, gegenüber dem 5-Jahres-Mittel bedeutet das jedoch einen Abschlag von fast 16 Prozent.

Dieser Trend setzt sich auch über die übrigen Kennziffern hinweg fort – moderate Aufschläge gegenüber der Einzelhandelsbranche, aber zweistellige Abschläge gegenüber der historischen Norm. Mit fast 20 Prozent besonders hoch ist der Nachlass beim Kurs-Cashflow-Verhältnis (13,4) sowie mit 27,5 Prozent beim Kurs-Umsatz-Verhältnis (1,22).

Gelingt es Tractor Supply Investoren davon zu überzeugen, dass eine Rückkehr zu den früheren Vielfachen gerechtfertigt ist, verfügt die Aktie über ein Aufwärtspotenzial von 15 bis 20 Prozent. Auch für ausschüttungsorientierte Anlegerinnen und Anleger ist Tractor Supply gegenwärtig interessant. Die Dividendenrendite liegt mit 2,53 Prozent um 6,5 Prozent über dem Branchendurchschnitt sowie um 43 Prozent über dem 5-Jahres-Mittel.

Von fundamentaler Seite her sorgen vor allem das Geschäft mit Haustierbedarf (Petsense) und Zollrückerstattungen für Rückenwind. Zusätzliche Wachstumsimpulse könnte eine Partnerschaft mit Fahrdienstleister Uber liefern, welche das Unternehmen erst in der vergangenen Woche bekannt gegeben hat. Mit deren Hilfe sollen taggleiche Lieferungen im ländlichen Raum ermöglicht werden.

Kurserholung setzt Wall Street unter Zugzwang

Unter Analystinnen und Analysten gibt es zwei große Lager. 11 von insgesamt 30 zu Tractor Supply vorliegenden Studien empfehlen den Kauf der Aktie, ihnen stehen 16 neutrale Einschätzungen gegenüber. Dazwischen liegen 3 Bewertungen mit Overweight vor. Das ergibt in Summe eine Beurteilung mit "Übergewichten".

Der faire Wert wird im Mittel mit 37,39 US-Dollar veranschlagt, das liegt knapp 1,5 Prozent unter dem Schlusskurs vom Montag. In den vergangenen Wochen wurden die Kursziele nur moderat angehoben, nach der jetzt beschleunigten Aufwärtsbewegung könnten schon bald Anpassungen zur Oberseite erfolgen, was für zusätzlichen Rückenwind sorgen dürfte. Aktuell liegen die Kursziele in einer Spanne zwischen 31,00 und 43,00 US-Dollar. Dem steht ein 52-Wochen-Hoch von 56,28 US-Dollar gegenüber.

Tractor Supply auf einen Blick

ISIN: US8923561067

US8923561067 Marktkapitalisierung: 19,68 Milliarden US-Dollar

19,68 Milliarden US-Dollar Dividendenrendite: 2,53 Prozent

2,53 Prozent KGVe 2026: 19,4

19,4 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Übergewichten

Übergewichten Fairer Wert (laut Konsens): 37,39 US-Dollar

37,39 US-Dollar Aufwärtspotenzial: -1,5 Prozent

Die TrendFinder-Hebel-Idee

Ein überwiegend defensives, gleichzeitig jedoch einzigartiges Geschäftsmodell, die Flucht von KI-Werten in Einzelhandels- und Konsumgütertitel, der beschleunigte Erholungstrend sowie die insbesondere im historischen Vergleich attraktive Unternehmensbewertung machen die Aktie von Tractor Supply jetzt zu einem aussichtsreichen Long-Kandidaten.

An der in den vergangenen 10 Jahren mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 18,4 Prozent rasch steigenden Dividende interessierte Anlegerinnen und Anleger setzen auf ein Investment in die Aktie. Wer hingegen seine Rendite-Chancen maximieren möchte, tut das mithilfe des KO-Zertifikates MT12QL.

MT12QL ist mit einem Basispreis von 29,91 US-Dollar und einer KO-Barriere von 32,60 US-Dollar ausgestattet. Daraus ergibt sich bei einem Kurs von 38,24 US-Dollar (Stand: 17:15 Uhr MEZ) ein Hebel von 4,5 und ein Rückzahlungsbetrag von 0,25 Euro, sollte die Aktie die KO-Barriere erreichen. Damit verfügt MT12QL über einen eingebauten Stopp-Loss. Erreicht die Aktie Kursnotierungen, wie sie zum Jahresauftakt noch verzeichnet wurden, sind die Rendite-Chancen beträchtlich, wie das Auszahlungsprofil für einige beispielhafte Fälle zeigt:

Doch Vorsicht: Sollte die KO-Barriere oder sogar der Basispreis per Overnight-Gap (Kurslücke) unterschritten werden, kann der Rückzahlungsbetrag auch geringer als 0,25 Euro ausfallen – bis hin zum Totalverlust. Daher sollte die Positionsgröße mit Bedacht und dem individuellen Risikoprofil entsprechend gewählt werden. Ergänzend sollte ein manueller Verkauf erwogen werden, wenn die 50-Tage-Linie bei 33,71 US-Dollar nachhaltig (also mindestens auf Wochenschlusskursbasis) unterschritten wird.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

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