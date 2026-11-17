Der Kurs der NVIDIA Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -27,35 %.

Im Chipsektor gewinnen neben NVIDIA auch Advanced Micro Devices, Broadcom und Qualcomm. Am stärksten legt dabei Advanced Micro Devices mit 2,42 % zu. Für NVIDIA bleibt auf Wochensicht trotz des heutigen Anstiegs ein Verlust von 11,68 %.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die NVIDIA Aktie damit um -11,68 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -26,95 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -11,72 % verloren.

Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und sichern sich damit bis zu 120 € Prämie!



Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,42 %. Intel notiert im Plus, mit +0,02 %. Qualcomm notiert im Plus, mit +0,99 %. Broadcom legt um +1,24 % zu

Informationen zur NVIDIA Aktie

NVIDIA entwickelt GPUs, KI-Beschleuniger, Netzwerktechnik und Software für Rechenzentren, Gaming und professionelle Grafik. Bei KI-Beschleunigern ist der Konzern Marktführer. Wichtige Konkurrenten sind AMD, Intel sowie Google und AWS mit eigenen KI-Chips. Differenzierungsmerkmale sind das etablierte CUDA-Softwareökosystem und die integrierte Plattform aus Chips, Netzwerken und Software.

Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,46 Bil. € wert.

NVIDIA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -11,68 % 1 Monat -26,95 % 3 Monate -27,35 % 1 Jahr -13,98 %

Stand: 17.11.2026, 13:02 Uhr

Die Aktie von NVIDIA erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 47,96 %. Über 5 Jahre lag sie bei 40,82 %, über 10 Jahre bei 52,47 %.

Verluste - Technologiewerte unter Druck

Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Dienstag nachgegeben. Schwache Vorgaben aus Asien und den USA, wo Technologiewerte unter Druck gestanden hatten, belasteten. Hinzu kam Zurückhaltung vor den Zahlen von Nvidia . "Neben den Zahlen und dem …

Cathie Wood stößt Nvidia ab, um auf Krypto zu setzen

Cathie Wood trennt sich von Nvidia-Aktien im Millionenwert. Gleichzeitig nutzt sie den Kursrutsch bei mehreren Krypto-Aktien für neue Käufe.

Nvidia schlägt Alarm: China-Remote-Zugriff könnte rechtliche Schritte auslösen

Nvidia warnt Chip-Käufer vor möglichen rechtlichen Schritten wegen KI-Zugriffen aus China. So will der US-Chip-Konzern bestimmte Kunden vorerst nicht beliefern. Entscheidend ist dabei eine 50-Prozent-Grenze.

NVIDIA Aktie jetzt kaufen?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die NVIDIA Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur NVIDIA Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.