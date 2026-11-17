Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Deutsche Rohstoff Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -21,37 % verkraften.

Ein Rekordgewinn nach neun Monaten veranlasst Deutsche Rohstoff, die Jahresprognose 2026 anzuheben. Der Konzerngewinn nach Minderheiten erreicht 200,1 Millionen Euro nach 22,0 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum; dazu tragen eine deutlich höhere Öl- und Gasförderung sowie Gewinne aus Almonty-Aktienverkäufen bei. Auch die Branchenwerte Equinor, TotalEnergies und BP legen zu.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deutsche Rohstoff Aktie damit um -6,21 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,58 %. Im Jahr 2026 gab es für Deutsche Rohstoff bisher ein Plus von +45,34 %.

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Deutsche Rohstoff?

BP, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,48 %. Equinor notiert im Plus, mit +0,72 %. ENI notiert im Plus, mit +0,19 %. Shell legt um +0,18 % zu TotalEnergies notiert im Plus, mit +0,55 %.

200 Millionen Euro Gewinn dank Öl und Almonty

Die Deutsche Rohstoff AG hat in den ersten neun Monaten 2026 einen Konzerngewinn von 200,1 Millionen Euro nach Minderheiten erzielt, verglichen mit 22,0 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Neben der deutlich gestiegenen Öl- und Gasförderung trugen …

Deutsche Rohstoff überrascht: 200 Mio. Euro Ergebnis nach 9 Monaten 2026

Kräftiges Umsatzplus, Rekordgewinn und höhere Fördermengen: Nach starken neun Monaten hebt der Konzern seine Jahresprognose 2026 an – auch dank lukrativer Almonty-Verkäufe.

Deutsche Rohstoff: €200M Net Income Through September 2026

Surging oil and gas production and gains from Almonty share sales powered Deutsche Rohstoff’s strong nine-month results, prompting the company to raise its 2026 outlook.

Deutsche Rohstoff Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -6,21 % 1 Monat -15,58 % 3 Monate -21,37 % 1 Jahr +52,52 %

Informationen zur Deutsche Rohstoff Aktie

Stand: 17.11.2026, 13:02 Uhr

Deutsche Rohstoff (ISIN DE000A0XYG76) erschließt und fördert über US-Tochterfirmen vor allem Erdöl und Erdgas in den Rocky Mountains. Hinzu kommen Beteiligungen im Metallsektor. Als kleiner Produzent konkurriert sie etwa mit EOG Resources und Devon Energy. Besonderheiten sind die Kombination aus deutscher Börsennotierung und operativem US-Fokus sowie ergänzende Metallbeteiligungen. Gegenüber US-Großkonzernen bleibt ihre Marktmacht gering.

Es gibt 5 Mio. Deutsche Rohstoff Aktien. Damit ist das Unternehmen 357,39 Mio. € wert.

Die Aktie von Deutsche Rohstoff erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 30,13 %. Über 5 Jahre lag sie bei 26,66 %, über 10 Jahre bei 13,29 %.

Deutsche Rohstoff Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob sich ein Einstieg bei der Deutsche Rohstoff Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Deutsche Rohstoff Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.