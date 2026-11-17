Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von DroneShield Verluste von -47,83 % hinnehmen.

Ein neues 52-Wochen-Tief verschärft das schwache Kursbild bei DroneShield. Einen konkreten Auslöser für den heutigen Kursrutsch gibt es nicht. Die Rüstungswerte Leonardo, Lockheed Martin, Northrop Grumman und RTX bewegen sich dagegen nur wenig und ohne einheitliche Richtung.

Auf Wochensicht hat die DroneShield Aktie damit -19,87 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -34,04 %. Im Jahr 2026 gab es für DroneShield bisher ein Minus von -66,92 %.

Informationen zur DroneShield Aktie

DroneShield ist ein führender Anbieter von Anti-Drohnen-Technologien, spezialisiert auf die Erkennung und Abwehr von Drohnenbedrohungen. Das Unternehmen bietet Radar- und Funkfrequenzsensoren, Störsender und Überwachungssoftware an. Es konkurriert mit Dedrone, Fortem Technologies und SkySafe. DroneShield zeichnet sich durch umfassende, innovative Lösungen aus, die sowohl mobile als auch stationäre Systeme umfassen.

Es gibt 926 Mio. DroneShield Aktien. Damit ist das Unternehmen 582,14 Mio. € wert.

DroneShield Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -19,87 % 1 Monat -34,04 % 3 Monate -47,83 % 1 Jahr -59,40 %

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Stand: 17.11.2026, 13:03 Uhr

Leonardo, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,65 %. Lockheed Martin notiert im Minus, mit -0,45 %. Northrop Grumman notiert im Plus, mit +0,22 %. RTX Corporation Reg Shs legt um +0,11 % zu

Die Aktie von DroneShield erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 51,25 %. Über 5 Jahre lag sie bei 43,89 %.

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Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die DroneShield Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur DroneShield Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.