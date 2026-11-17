Auf Sicht von drei Monaten summiert sich der Verlust bei CSG Czechoslovak Group damit auf -53,00 % - der heutige Handelstag reiht sich in die schwache Entwicklung ein.

Ein neues 52-Wochen-Tief prägt den Handel bei CSG Czechoslovak Group, zwischenzeitlich beträgt der Kursverlust sogar 11,72 %. Auch die Rüstungswerte Thales, BAE Systems, Leonardo und Rheinmetall geben nach, allerdings deutlich weniger stark. Unternehmensnachrichten liegen zunächst nicht vor.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auf Wochensicht hat die CSG Czechoslovak Group Aktie damit -31,99 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -40,33 %.

So schlagen sich die Wettbewerber von CSG Czechoslovak Group

BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,06 %. Thales notiert im Minus, mit -1,09 %. Leonardo notiert im Minus, mit -0,65 %. Rheinmetall verliert -0,38 %

Informationen zur CSG Czechoslovak Group Aktie

Es gibt 1 Mrd. CSG Czechoslovak Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,31 Mrd. € wert.

🔍 wallstreetONLINE-Community zur CSG Czechoslovak Group Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kurssturz der CSG-Aktie auf rund 10 € und mögliche Bodenbildung. Zuletzt wurden zwischenzeitliche Gewinne von 6 % bis Handelsschluss abgegeben. Während einige eine Trendwende erwarten, nennen andere technische Abwärtsziele von 6,40 und 3,50 €. Fundamental stehen die gesenkte Margenprognose, schwacher Cashflow und hoher Kapitalbedarf im Fokus; als Erholungschancen gelten der hohe Auftragsbestand und bessere Margen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber CSG Czechoslovak Group eingestellt.

CSG Czechoslovak Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -31,99 % 1 Monat -40,33 % 3 Monate -53,00 %

CSG Czechoslovak Group Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Stand: 17.11.2026, 13:04 Uhr

Ob sich ein Einstieg bei der CSG Czechoslovak Group Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur CSG Czechoslovak Group Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.