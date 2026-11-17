Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von CoreWeave Registered (A) in den letzten drei Monaten Verluste von -50,90 % verkraften.

Nach einem zwischenzeitlichen Tagesverlust von 2,58 % dreht CoreWeave Registered (A) ins Plus. Einen konkreten Auslöser für den Richtungswechsel gibt es nicht. Seit Jahresbeginn verliert die Aktie weiterhin 28,13 %.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auf Wochensicht steht bei der CoreWeave Registered (A) Aktie damit ein Gewinn von +2,41 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -20,25 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -28,13 % verloren.

Informationen zur CoreWeave Registered (A) Aktie

Es gibt 466 Mio. CoreWeave Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 21,67 Mrd. € wert.

🔍 wallstreetONLINE-Community zur CoreWeave Registered (A) Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um CoreWeaves starke Kursschwankungen und die technische Erholung von gut 40 auf rund 60 US-Dollar. Diskutiert werden weiteres Potenzial oberhalb von 53–56 Dollar und erneute Rückschläge. 168 % Umsatzwachstum, ein hoher Auftragsbestand und die angehobene Prognose stehen steigenden Verlusten, hoher Verschuldung und großem Kapitalbedarf gegenüber. Hinzu kommt Unsicherheit über die weitere Finanzierung durch Nvidia.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber CoreWeave Registered (A) eingestellt.

CoreWeave Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,41 % 1 Monat -20,25 % 3 Monate -50,90 % 1 Jahr -33,85 %

Stand: 17.11.2026, 13:05 Uhr

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CoreWeave Registered (A) Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob die CoreWeave Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CoreWeave Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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