Der heutige Tag bringt etwas Erleichterung für Marvell Technology-Aktionäre, die in den vergangenen drei Monaten Verluste von -29,55 % hinnehmen mussten.

Nach einem zwischenzeitlichen Rückgang um 2,13 % wechselt Marvell Technology im Tagesverlauf deutlich in die Gewinnzone. Einen konkreten Auslöser für die Kursbewegung gibt es nicht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Marvell Technology Aktie damit um -0,45 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -34,00 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +87,68 % gewonnen.

Marvell Technology Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -0,45 % 1 Monat -34,00 % 3 Monate -29,55 % 1 Jahr +83,66 %

Stand: 17.11.2026, 13:05 Uhr

Die Aktie von Marvell Technology erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 37,35 %. Über 5 Jahre lag sie bei 15,27 %, über 10 Jahre bei 25,29 %.

Informationen zur Marvell Technology Aktie

Marvell Technology ist ein führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die in den Bereichen Cloud, 5G und Automotive eingesetzt werden. Mit einem Fokus auf spezialisierte Produkte und strategische Akquisitionen behauptet sich Marvell gegen Konkurrenten wie Broadcom und Intel.

Es gibt 878 Mio. Marvell Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 120,25 Mrd. € wert.

Marvell Technology Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob sich ein Einstieg bei der Marvell Technology Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Marvell Technology Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.