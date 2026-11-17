Preis für Opec-Öl gefallen
- Opec-Korbpreis sinkt auf 89,33 US-Dollar je Barrel
- Rückgang um 67 Cent gegenüber dem Freitag zuvor
- Opec ermittelt den Preis aus wichtigen Kartellsorten
WIEN (dpa-AFX) - Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) ist gefallen. Wie die Opec am Dienstag in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Montag 89,33 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Das waren 67 Cent weniger als am Freitag. Die Opec berechnet diesen Preis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells./jsl/jkr/stk
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Öl (Brent). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Der raue Norden kann sehr schön sein, die Dunkelphase ab November nervt etwas. Da könnte ich mir auch Süditalien als Alternative vorstellen. ;-)
Ein Transport über Pipelines ist bei Gas auch sehr günstig. Norwegen ist bereits ein zuverlässiger Partner Deutschlands. Bsp. Europipe.
Ich denke das meiste folgt daraus, das in besagten Ländern, vor allem hier, in Institutionen in denen vulnerable Menschen sind kein Klimaanlagen installiert werden. Die Hitzetoten wurden schon immer hingenommen (die rheinischen Sommer hier waren auch schon vor dem Klimawandel oft brutal). Vor allem in Altersheimen und Krankenhäusern.