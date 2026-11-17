Holen China in zehn Monaten ein
Trump zu seltenen Erden
- Trump will China bei seltenen Erden bald einholen
- Die USA suchen Partner gegen Chinas Rohstoffmacht
- Seltene Erden sind wichtig für Hightech und Rüstung
MANILA (dpa-AFX) - Kurz vor seinem China-Besuch hat US-Präsident Donald Trump die Aufholjagd bei seltenen Erden betont. "Wir produzieren seltene Erden auf einem noch nie dagewesen Niveau", sagte Trump am Rande des Asean-Gipfels in Manila auf die Frage einer Journalistin, welche Botschaft er zu dem Thema an China habe. "Wir werden sie innerhalb von zehn Monaten einholen", betonte Trump.
"Alles, was wir brauchen, werden wir in zehn Monaten haben", fuhr er fort. Was genau er damit meint und welche Länder er zu der Produktion hinzuzählt, sagte Trump nicht. Die USA suchen seit längerem nach Kooperationen mit anderen Ländern, um sich von Hauptproduzent China unabhängiger zu machen.
Trump will im Anschluss an das Treffen der südostasiatischen Staatengemeinschaft (Asean) auf den Philippinen weiter nach China reisen, wo er am Donnerstag Staatschef Xi Jinping treffen wird. Im südchinesischen Shenzhen tagt ab Mittwoch der Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec).
Die Rolle seltener Erden
Seltene Erden entpuppten sich als Hauptstreitpunkt im Handelskonflikt zwischen den USA und China. Peking hatte nach Trumps Zolleskalation im April vergangenen Jahres einige der in der Industrie dringend benötigten Metalle mit Exportkontrollen belegt und damit einen entscheidenden Hebel genutzt.
China ist weltweit der Hauptproduzent für seltene Erden. Die Rohstoffe werden in der Hightech- und Rüstungsbranche verbaut, weil sie für bestimmte Produkte wichtige Eigenschaften haben. Auch in Alltagsprodukten wie Smartphone-Bildschirmen oder Fernsehern, Antrieben von Elektromotoren, Halbleitern oder Turbinen stecken die Rohstoffe.
Insgesamt gibt es 17 Metalle, die wegen ihrer chemischen Zusammensetzung unter der Gruppe seltene Erden zusammengefasst sind. Zwar kommen seltene Erden, anders als ihr Name vermuten lässt, nicht unbedingt selten vor, doch die Förderung und Produktion gilt als umweltschädlich. China hat sich auf das Verfahren spezialisiert. Daneben produzieren auch Brasilien, Indien oder Australien seltene Erden./rin/DP/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Critical Metals Corporation Aktie
Die Critical Metals Corporation Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,67 % und einem Kurs von 33,40 auf Tradegate BSX (17. November 2026, 12:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Critical Metals Corporation Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
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MP Materials veröffentlicht Ergebnisse für das dritte Quartal 2026
Die NdPr-Produktion betrug 1.018 Tonnen, ein Anstieg von 41 % gegenüber dem Vorjahr.
Der Absatz von NdPr betrug 1.020 Tonnen¹ , ein Anstieg von 94 % gegenüber dem Vorjahr.
Erwirtschaftete einen konsolidierten Umsatz und PPA-Einnahmen in Höhe von 155,8 Millionen US-Dollar, bestehend aus 147,7 Millionen US-Dollar Umsatz und 8,1 Millionen US-Dollar PPA-Einnahmen
Das Segment „Materialien 1“ erwirtschaftete einen Umsatz von 133,5 Mio. US-Dollar, einen PPA-Ertrag von 8,1 Mio. US-Dollar und ein bereinigtes EBITDA von 47,8 Mio. US-Dollar.
Das Segment Magnetik erwirtschaftete einen Umsatz von 18,6 Millionen US-Dollar und ein bereinigtes EBITDA von 5,3 Millionen US-Dollar.
GM-Magnetqualifizierung abgeschlossen; verkaufsfähige Lieferungen, Umsatzbeginn im 4. Quartal
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Zwar schon 1 Woche alt, aber immer noch relevant:
https://www.investors.com/news/mp-materials-usa-rare-earth-stock-trump-drones-energy-fuels/