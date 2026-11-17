ANTALYA, Türkei, 17. November 2026 /PRNewswire/ -- Univers, ein in Singapur ansässiges, weltweit führendes Unternehmen im Bereich der physischen KI (PKI) für intelligente Infrastrukturen, gab heute drei separate globale Partnerschaften bekannt, die jeweils darauf abzielen, die Anwendung von PKI in den Bereichen Gebäude, Schifffahrt und Industrie zu beschleunigen.

Partnerschaften mit dem World Green Building Council, dem Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping und XIBER Energy Solutions erweitern die Anwendung von physischer KI auf Gebäude, Schifffahrt und Industrie und bauen dabei auf dem wachsenden globalen Ökosystem von Univers auf.

Die separaten Vereinbarungen mit dem World Green Building Council, dem Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping und XIBER Energy Soffiziolutions wurden im Singapur-Pavillon auf der COP31 unterzeichnet. Die Unterzeichnungszeremonie wurde von Singapurs Ministerin für Nachhaltigkeit und Umwelt, Grace Fu, begleitet. Obwohl die drei Kooperationen unterschiedliche Schwerpunkte haben, erweitern sie die Anwendung von Physical AI auf wichtige Bereiche der physischen Wirtschaft: die gebaute Umwelt, die Schifffahrt und die Industrie.

Da Energie- und Infrastruktursysteme zunehmend elektrifiziert und vernetzt werden, verlagert sich die Herausforderung von ambitionierten Klimazielen hin zu deren Umsetzung. Die Univers-Plattform für physische KI verbindet Betriebstechnologie, Informationstechnologie und KI, um Organisationen dabei zu helfen, komplexe physische Systeme in großem Umfang zu verstehen, zu optimieren und zu orchestrieren.

Valerio Dilda, Senior Vice President Europe bei Univers, kommentierte:

„Die Welt hat sich Klimaziele gesetzt. Die nächste Herausforderung ist die Umsetzung in der gesamten physischen Wirtschaft. Durch die Kombination der fundierten Fachkompetenz unserer Partner mit den PKI-Fähigkeiten von Univers können wir Ländern dabei helfen, den Energiewandel hin zu nachhaltigen, resilienten, bezahlbaren und souveränen Energiesystemen zu beschleunigen und gleichzeitig bewährte Ansätze auf verschiedenen Märkten zu skalieren."

Einführung von PKI in globale Branchen

Als erster globaler Wissenspartner für KI des World Green Building Council wird Univers mit seinem globalen Netzwerk zusammenarbeiten, um die Rolle der KI in intelligenteren Gebäudebetrieben und nachhaltigeren Infrastrukturen voranzutreiben. Durch die Partnerschaft entsteht die Möglichkeit, Expertise im Bereich PKI in ein globales Netzwerk einzubringen, das sich auf die Beschleunigung der Dekarbonisierung der gebauten Umwelt konzentriert.