17. November 2026 / IRW-Press / Rua Gold Inc. (TSX: RUA | NZX: RGI | OTC: NZAUF | FWB: X9R) („RUA Gold“ oder das „Unternehmen“) freut sich, aktualisierte Mineralressourcenschätzungen für seine Projekte im Reefton Goldfield in Neuseeland bekannt zu geben, unter anderem mit einer neuen untertägigen Ressource in Globe Progress und einer deutlichen Erhöhung der angedeuteten Ressource von Auld Creek, die mit höherer Zuverlässigkeit geschätzt wurde. Das Unternehmen meldet ferner den Abschluss der Vormachbarkeitsstudie („PFS”) für das Gold-Antimon-Projekt Auld Creek mit Stichtag 3. November 2026.

Die aktualisierte Ressourcenbasis von Reefton umfasst in den fünf Lagerstätten ca. 1,27 Millionen Tonnen mit 2,4 g/t Gold, die 99.000 Unzen Gold in der Kategorie Angedeutet enthalten, und 8,82 Millionen Tonnen mit 2,6 g/t Gold, die 730.000 Unzen Gold in der Kategorie Vermutet enthalten. Diese Gesamtzahlen fassen Schätzungen zusammen, die auf unterschiedlichen Cut-off-Grundlagen (Ressourcenmodelle auf der Basis von Goldäquivalenten in Auld Creek, Ressourcenmodelle auf der Basis von Gold in Globe Progress und Mindestfördereinheiten in Alexander River, Big River und Supreme) und auf verschiedenen Stichtagen basieren (Tabelle 1). Die Antimon-Ressourcen werden nachstehend separat ausgewiesen. Die erweiterte Ressourcenbasis bildet ein solides Fundament für die vom Unternehmen geplante Nabe-und-Speiche-Entwicklungsstrategie.

Highlights

• RUA GOLD erhielt die Explorationsgenehmigung für Globe Progress und damit kommt ein hochprioritäres Bohrziel mit einer anfänglichen Ressource hinzu, das sich in unmittelbarer Nähe von Auld Creek und etwa 2 km vom geplanten Standort der Anlage entfernt befindet.

• Ressourcenbasis des Reefton Goldfield von insgesamt 1,27 Mio. t mit 2,4 g/t Gold für 99.000 Unzen der Kategorie Angedeutet und 8,82 Mio. t mit 2,6 g/t Gold für 730.000 Unzen der Kategorie Vermutet in fünf Lagerstätten. Die Gesamtzahlen fassen Schätzungen zusammen, die auf unterschiedlichen Cut-off-Gehalten und Stichtagen basieren (nachstehende Tabelle 1).

• Erste Mineralressourcenschätzung für die Explorationsgenehmigung für Globe Progress, erteilt im August 2026

o 0,19 Mio. t mit 2,28 g/t Gold für 14.000 Uz Gold in der Kategorie Angedeutet

o 4,40 Mio. t mit 2,44 g/t Gold für 346.000 Uz Gold in der Kategorie Vermutet.

• Die angedeutete Goldressource in Auld Creek mit mehr als 1,5 g/t Gold im Blockmodell der PFS hat sich seit der vorläufigen Wirtschaftlichkeitsuntersuchung (PEA) nahezu verdreifacht (siehe: Die Bohrungen in Auld Creek erhöhen die Sicherheit bei der Ressourcenschätzung).

o Gemeldete Mineralressource: 1,08 Mio. t mit 2,4 g/t Gold und 0,8 % Antimon, die 85.000 Uz Gold und 8.100 t Antimon in der Kategorie Angedeutet enthalten

o Gemeldete Mineralressource: 0,45 Mio. t mit 2,4 g/t Gold und 0,4 % Antimon, die 35.000 Uz Gold und 1.700 t Antimon in der Kategorie Vermutet enthalten.

• Ressourcen im weiteren Revier: Alexander River, Big River und Supreme tragen jeweils vermutete Goldressourcen von 1,35 Mio. t mit 3,6 g/t für 156.000 Uz, 1,16 Mio. t mit 2,72 g/t für 101.000 Uz und 1,46 Mio. t mit 1,96 g/t für 92.000 Uz bei.

PFS für das weitere Genehmigungsverfahren abgeschlossen: Die Studie bewertet Auld Creek als eigenständigen Betrieb mit einer Anlage, die für eine Nennkapazität von 250.000 Tonnen pro Jahr ausgelegt ist. Das Basisszenario ergibt einen negativen Kapitalwert (NPV), und es wurde keine Mineralreserve erklärt. Bei Mineralressourcen, die keine Mineralreserven darstellen, liegt noch kein Nachweis der wirtschaftlichen Rentabilität vor. Die nächste Phase der Studien umfasst weitere metallurgische Testarbeiten und eine Prüfung, ob Globe Progress Teil eines kombinierten Entwicklungskonzepts sein könnte.

Robert Eckford, CEO, merkte dazu wie folgt an: „Die Ressourcenaktualisierung erweitert das Potenzial des Reefton Goldfield im Umfang und stärkt die Grundlage unserer Nabe-und-Speiche-Entwicklungsstrategie.

Mit Globe Progress kommt eine bedeutende untertägige Goldressource nahe an der Oberfläche hinzu, während die Bohrungen in Auld Creek die angedeutete Goldressource im Vergleich zur PEA nahezu verdreifacht haben. Beide Lagerstätten sind weiterhin offen und bieten erhebliches Potenzial für die weitere Exploration in der Tiefe.

Die Studie zu Auld Creek liefert eine detaillierte technische Grundlage und identifiziert die notwendigen Arbeiten für eine tragfähige Erschließung. Weitere metallurgische Testarbeiten sind im Gange, um die in der PFS identifizierten Herausforderungen zu bewältigen und die Ausbeuten und die Konzentratqualität zu verbessern. Wir treiben diese Arbeiten parallel zu den laufenden Bohrungen voran, um unsere Ressourcen zu erweitern und aufzuwerten.“

Mit Globe Progress kommt eine neue untertägige Goldressource hinzu

RUA GOLD sicherte sich im August 2026 die Explorationsgenehmigung für Globe Progress, wobei die Kosten für die Genehmigung ca. 4.000 NZD betrugen. Das Unternehmen wertete die umfangreiche historische Datenbank zu Bohrungen und Geologie aus und interpretierte sie neu, um eine erste untertägige Ressource zu schätzen: 0,19 Mio. t mit 2,28 g/t Gold für 14.000 Uz einer angedeuteten Goldressource und 4,40 Mio. t mit 2,44 g/t Gold für 346.000 Uz einer vermuteten Goldressource.

Historischer Untertagebau: In Globe Progress fand zwischen den 1890er und 1920er Jahren Untertagebau statt. Den historischen Aufzeichnungen zufolge wurden 418.000 Unzen Gold mit 12,2 g/t gewonnen; die Bergbauanlagen reichten bis 432 Meter unter die Oberfläche.

Betrieb von OceanaGold: Die moderne Tagebauförderung begann im Jahr 2007, und zwischen 2007 und 2016 förderte OceanaGold weitere ca. 606.000 Unzen Gold.

Stilllegung und Sanierung: Nach der Stilllegung im Jahr 2016 sanierte OceanaGold das Projekt; dies umfasste den Rückbau der Aufbereitungsinfrastruktur, die Neugestaltung der Flächen mit taubem Gestein, die Wasseraufbereitung und eine umfassende Bepflanzung mit einheimischer Vegetation.

Historische Daten als Basis für eine erste Ressourcenschätzung: Die Schätzung für Globe Progress stützt sich auf eine umfangreiche historische Bohrdatenbank; insgesamt flossen Daten aus ca. 67.500 Bohrmetern in das geologische Ressourcenmodell ein.

Weiteres Wachstumspotenzial: Die erste Schätzung bildet eine Grundlage für die weitere Erkundung von Erweiterungen der bekannten Mineralisierung und von Gebieten jenseits der historischen Bergbauanlagen; zur Bewertung einer Ressourcenerweiterung sind zusätzliche Bohrungen erforderlich.

Noch kaum erkundetes Antimon-Potenzial: Die historische Exploration und Förderung konzentrierten sich primär auf Gold, sodass das Antimon-Potenzial weitgehend unerkundet blieb. Erste geologische Hinweise deuten auf Ähnlichkeiten mit Auld Creek hin, was gezielte Probenahmen, Bohrungen und metallurgische Testarbeiten rechtfertigt, um das Ausmaß und die Gewinnbarkeit der Antimonmineralisierung zu bewerten.

Die neue Ressource stellt einen bedeutenden Zuwachs für das Portfolio von RUA GOLD in diesem Revier dar. Globe Progress ist nicht Teil des Minenplans der PFS für Auld Creek, und eine mögliche Produktion oder ein wirtschaftlicher Beitrag von Globe Progress wurde in dieser Studie nicht berücksichtigt. Weitere Bohrungen, technische Studien und metallurgische Bewertungen sind erforderlich, um dessen potenzielle Rolle für einen Entwicklungsplan für das Revier beurteilen zu können.

Abbildung 1: Gebiet der beantragten Bergbaugenehmigung für Auld Creek und umliegende Bereiche von Interesse

Aktualisierung der Mineralressource des Reefton Goldfield

Die Aktualisierung der Ressourcen umfasst die neue Schätzung der untertägigen Ressource von Globe Progress, die aktualisierte Schätzung für Auld Creek und die überarbeiteten Schätzungen für Alexander River, Big River und Supreme. Gold und Antimon werden getrennt ausgewiesen, um ein einheitliches Bild für das gesamte Revier sicherzustellen. Bei Mineralressourcen, die keine Mineralreserven darstellen, liegt noch kein Nachweis der wirtschaftlichen Rentabilität vor.

Tabelle 1: Gold- und Antimon-Mineralressourcen im Goldfeld Reefton

Vorkommen Kategorie Tonnen Mt Gold g/t Gold koz Sb (%) Sb (kt) AuÄq (koz) Stichtag Auld Creek Angedeutet 1,08 2,4 85 0,8 8,1 112 2. Okt. 2026 Globe Progress Angedeutet 0,19 2,28 14 – 29. Okt. 2026 Auld Creek Vermutet 0,45 2,4 35 0,4 1,7 41 2. Okt. 2026 Globe Progress Vermutet 4,40 2,44 346 – 29. Okt. 2026 Alexander River Vermutet 1,35 3,6 156 – 3. Nov. 2026 Big River Vermutet 1,16 2,72 101 – 3. Nov. 2026 Supreme Vermutet 1,46 1,96 92 – 3. Nov. 2026 Gesamt Angedeutet 1,27 2,4 99 – – – Gesamt Vermutet 8,82 2,6 730 – – –

Anmerkungen (die Anmerkungen 1 bis 10 gelten ausschließlich für Auld Creek):

Für die Schätzung der Mineralressource wurden die Definitionsstandards des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum für Mineralressourcen und Mineralreserven (Mai 2014) herangezogen. Die Mineralressource wird innerhalb der Ressourcenkonturen ausgewiesen, die bei einem Cutoff-Gehalt von 1,5 g/t AuÄq festgelegt wurden. Der Cutoff-Wert basiert auf einem Goldpreis von 3.700 USD/oz, Betriebskosten über die gesamte Lebensdauer der Mine von 134 USD/t (Untertagebau 73,2 USD/t, Verfüllung 8,9 USD/t, Aufbereitung 32,0 USD/t, allgemeine und Verwaltungskosten (G&A) 13,5 USD/t sowie Betriebsrückstellungen von 6,4 USD/t) und den laufenden Investitionsausgaben (technischer Bericht zur vorläufigen Machbarkeitsstudie für Auld Creek), was einen berechneten Cutoff-Gehalt von 1,43 g/t AuÄq ergibt, der auf 1,5 g/t AuÄq aufgerundet wurde. Die Metalläquivalentgehalte wurden anhand der folgenden Formel berechnet: AuÄq = Au g/t + 1,04 × Sb%. Der AuÄq-Faktor von 1,04 wird anhand der folgenden Preise berechnet: 3.700 USD/oz Au und 26.000 USD/t Sb (24-Monats-Durchschnittspreise zum 30. September 2026). Es wurden metallurgische Ausbeuten von 95 % Au und 54 % Sb zugrunde gelegt, wobei für 90 % des Au und 75 % des Sb im Konzentrat eine Vergütung angenommen wurde; dabei steht C für den Vergütungsanteil im Konzentrat, R für die metallurgische Ausbeute und P für den Preis. Eine Royalty von 2 % gilt sowohl für Au als auch für Sb und gleicht sich im Faktor gegenseitig auf. Die Stollenformen wurden mithilfe eines „Mineable Shape Optimiser“ (MSO) für den offenen Abbau auf Zwischenebenen mit 3,5 m hohen Abbaustufen, 10 m langen Streichlängen, Mächtigkeiten von 2,4 m bis 3,0 m und Stollenneigungen von 89° bis 90° generiert, wobei die geplante Wandverdünnung berücksichtigt wurde. Die Summen können aufgrund von Rundungen abweichen. Isolierte Körper, die nicht in der Nähe des Hauptteils der Lagerstätte lagen, wurden manuell entfernt (Erschließung nicht wirtschaftlich), und in der obersten Ebene jedes SLOS-Abbaufeldes (Sub-Level Open Stoping) wurden alle 20 m in Streichrichtung 3,0 m breite Rippenpfeiler an Ort und Stelle belassen (technischer Bericht zur PFS für Auld Creek). Basierend auf geotechnischer numerischer Modellierung wird davon ausgegangen, dass ein 10 m hoher Kronenpfeiler unterhalb der topografischen Oberfläche an Ort und Stelle verbleibt (~3,0 koz an enthaltenem Metall) (technischer Bericht zur Vormachbarkeitsstudie für Auld Creek). Die Vormachbarkeitsstudie (PFS, 3. November 2026) basiert ausschließlich auf den angedeuteten Mineralressourcen; es wurden keine Mineralreserven ausgewiesen. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, weisen keine nachgewiesene wirtschaftliche Rentabilität auf. Der qualifizierten Person (Abraham Whaanga) sind keine bekannten umweltbezogenen, genehmigungsrechtlichen, rechtlichen, eigentumsrechtlichen, steuerlichen, soziopolitischen oder vermarktungsbezogenen Probleme oder sonstige relevante Sachverhalte bekannt, die die MRE wesentlich beeinflussen könnten. Globe Progress: Au wird innerhalb potenziell abbaubarer Körper ausgewiesen, die bei einem Cutoff-Gehalt von 1,5 g/t Au generiert wurden, wobei dieselben Annahmen zum Cutoff-Gehalt wie in der vorläufigen Machbarkeitsstudie (PFS) für Auld Creek zugrunde gelegt wurden. Die Körper schließen einen 20 m breiten Kronenpfeiler und einen 5 m breiten Versatz um die historischen Kammern aus, und die Schätzung wurde um den Tagebau sowie die historischen Untertagebauarbeiten bereinigt. Die angedeuteten Mineralressourcen basieren ausschließlich auf Bohrlöchern mit verwertbaren QA/QC-Daten. Antimon (Sb) wurde zwar geschätzt, wird jedoch nicht als Mineralressource ausgewiesen, da seine begründeten Aussichten auf eine spätere wirtschaftliche Gewinnung nicht nachgewiesen wurden. Für Globe Progress werden keine AuÄq-Gehalte angegeben. Für Globe Progress liegen keine metallurgischen Untersuchungen vor; der Cutoff-Gehalt basiert auf der in der Auld-Creek-PFS angenommenen Goldausbeute von 95 % und einem Vergütungsanteil von 90 %. Die Modelle wurden für den offenen Abbau auf Zwischenebenen mit einer Stollenhöhe von 15 m, einer Streichlänge von 10 m, Mächtigkeiten von 1,0 m bis 10,0 m und einer Verdünnung von 0,3 m an jeder Wand erstellt. Zu den bekannten Risiken zählen die Abhängigkeit von historischen Bohrungen mit begrenzter QA/QC, Unsicherheiten von 4 m bis 13 m hinsichtlich der Lage der historischen Abbaustätten in der Tiefe, das Fehlen metallurgischer Untersuchungen sowie der überwiegende Anteil an vermuteten Mineralressourcen (etwa 96 % des enthaltenen Goldes). Globe Progress wird im Rahmen einer Explorationsgenehmigung betrieben; für die Erschließung wären eine Bergbaugenehmigung und weitere Genehmigungen erforderlich. Der qualifizierten Person sind keine weiteren umweltbezogenen, genehmigungsrechtlichen, rechtlichen, eigentumsrechtlichen, steuerlichen, soziopolitischen oder vermarktungsbezogenen Probleme bekannt, die die Schätzung für Globe Progress wesentlich beeinflussen könnten. Alexander River, Big River und Supreme: ausschließlich Gold, ausgewiesen bei einem Cutoff-Gehalt von 1,5 g/t Au unter Verwendung eines Goldpreises von 3.700 USD/oz, eines Goldvergütungsanteils von 90 %, einer Royalty-Gebühr von 2 % und Goldausbeuten von 93 %, 91 % bzw. 90 %, wobei die Mindestabbau-Einheiten auf angemessene Aussichten für eine spätere wirtschaftliche Gewinnung hin bewertet wurden. Die Tonnage, der Gehalt und der Goldgehalt sind gegenüber den Schätzungen vom 27. Februar 2026 unverändert und werden zum Stichtag 3. November 2026 neu ausgewiesen. Die Summenzeilen beziehen sich ausschließlich auf Gold. Sie fassen Schätzungen zusammen, die auf unterschiedlichen Grundlagen für Cutoff-Gehalte basieren (AuÄq-Ressourcenprofile bei Auld Creek, Au-Ressourcenprofile bei Globe Progress und Mindestabbau-Einheiten bei Alexander River, Big River und Supreme) und unterschiedliche Stichtage aufweisen. Antimon und AuÄq werden nicht summiert. Weitere Einzelheiten finden sich unter „Anmerkungen zu den Mineralressourcen“ und „Datenüberprüfung“.

Die Bohrungen in Auld Creek erhöhen die Sicherheit bei der Ressourcenschätzung

Seit der PEA wurden 82 Bohrlöcher über insgesamt ca. 23.000 Meter und sechs Schürfgräben in den Ressourcendatensatz für Auld Creek aufgenommen. Die aktualisierte Interpretation grenzt die höhergradige Scherzone Fraternal von der sie umgebenden niedrigergradigen mineralisierten Hülle ab; dies verbessert das geologische Modell und führt zur Einbeziehung von zusätzlichem Material in die Schätzung.

Bei Anwendung eines einheitlichen Cut-off-Gehalts von 1,5 g/t Gold auf das frühere und das aktualisierte Blockmodell steigt die Tonnage der Kategorie Angedeutet von etwa 0,25 Millionen Tonnen auf 0,97 Millionen Tonnen und die enthaltene angedeutete Goldressource steigt von 29.200 Unzen auf 86.200 Unzen. Der durchschnittliche Goldgehalt in der Kategorie Angedeutet sinkt von 3,56 g/t auf 2,76 g/t, da das Modell nun eine umfassendere mineralisierte Hülle einbezieht. Die Goldressource der Kategorie Vermutet verringert sich auf derselben Basis von 0,55 Millionen Tonnen mit 2,71 g/t Gold und enthaltenen 48.100 Unzen auf 0,46 Millionen Tonnen mit 2,65 g/t Gold und enthaltenen 39.000 Unzen, was den Änderungen in der Klassifizierung und im Modell Rechnung trägt.

Dieser Vergleich stellt keinen Abgleich der endgültig gemeldeten Mineralressourcen dar: Die in Tabelle 1 aufgeführte abschließende Schätzung für Auld Creek basiert auf Ressourcenmodellen, die mit einem Cut-off-Gehalt von 1,5 g/t Goldäquivalent konzipiert wurden. Der Vergleich bezieht sich allein auf Gold, da sich die Metallpreise, Ausbeuten und Vergütungsanteile seit der PEA verändert haben, sodass ein direkter Vergleich von Goldäquivalent-Unzen nicht angemessen ist.

Abbildung 2: Längsschnitt von Auld Creek Fraternal.

Wachstums- und Entwicklungspotenzial des Reviers

Das Reefton Goldfield profitiert von einer etablierten regionalen Infrastruktur, einschließlich Straßen- und Schienenverbindungen, Stromnetzen und lokalen Dienstleistungen sowie von einer über 150-jährigen Bergbaugeschichte. Dieses bergbauliche Erbe geht einher mit erfahrenen regionalen Arbeitskräften und einer lokalen Bevölkerung, die den Beitrag der Branche zur Beschäftigung und wirtschaftlichen Entwicklung versteht.

RUA GOLD erfährt starke Unterstützung durch die Ngāti Waewae und die Gemeinden in Reefton und der weiteren Westküste; dies wird durch einen kontinuierlichen Austausch zum Umweltmanagement, zum kulturellen Erbe und zu lokalen Möglichkeiten unterstützt. Diese Infrastruktur und die Stärken der Gemeinschaft bilden zusammen mit der aktualisierten Ressource eine praktische Grundlage für die Bewertung der von RUA GOLD geplanten Nabe-und-Speiche-Entwicklungsstrategie und deren Potenzial, langfristige regionale Vorteile zu schaffen.

Die aktualisierte Ressourcenschätzung bietet eine breitere Basis für die Bewertung der von RUA GOLD geplanten Nabe-und-Speiche-Strategie, bei der mehrere Lagerstätten gemeinsam die Verarbeitungsinfrastruktur nutzen könnten. Neben Auld Creek und Globe Progress bieten auch Alexander River, Big River und Supreme zusätzliche Goldressourcen für eine zukünftige Evaluierung.

In Auld Creek wurde durch die Bohrungen der interpretierte Erzgang Fraternal neigungsabwärts und nördlich des früheren Modells erweitert. Diese Erweiterungen belegen die geologische Kontinuität und bieten Ziele für die weitere Bewertung; die Kontinuität der Struktur garantiert jedoch keine Kontinuität der wirtschaftlich relevanten Gehalte oder zusätzliche Mineralressourcen.

Die Entwicklungsstrategie für das Revier wurde noch nicht quantifiziert, und eine kombinierte Entwicklungsplanung erfordert eine weitere technische Evaluierung der Ressourcensicherheit, des Zugangs zum Abbaugebiet, der metallurgischen Kompatibilität, des Transports, der Aufbereitungskapazität, der zusätzlichen Kapital- und Betriebskosten, der Genehmigungsverfahren und der Lieferpläne. In dieser Pressemitteilung wird keine wirtschaftliche Bewertung des Reviers vorgenommen.

Eigenständige PFS für Auld Creek

Die PFS bewertet den von einem Auftragnehmer betriebenen Untertagebau mit offenem Abbau in Unterebenen mit zementierter Steinschüttung und trocken aufgeschichteten Tailings-Verfüllungen sowie eine Flotationsanlage mit einer nominellen Kapazität von 250.000 Tonnen pro Jahr, die separate Gold- und Antimonkonzentrate produziert. Das Modell sieht eine Zufuhrrate von ca. 1,33 Millionen Tonnen über einen Zeitraum von ca. 5,6 Jahren vor und berücksichtigt keinen wirtschaftlichen Beitrag aus vermuteten Mineralressourcen.

Produktion über die LdM Verarbeitetes Erz kt 1.330 Goldäquivalentgehalt g/t AuÄq 2,56 Gewonnenes Gold Uz 78.762 Gewonnenes Antimon t 4.349 Goldausbeute % 95 % Antimonausbeute % 54 % Enthaltenes Goldäquivalent Uz AuÄq 109.837 Lebensdauer der Mine Jahre 5,6 Jährliche Produktion – LdM Uz AuÄq/Jahr 19.672 Betriebskosten Cash-Kosten gesamt USD/Uz 2.048 All-in-Kosten USD/Uz 2.435 Kapitalkosten Minenerschließung Millionen USD 20,0 Aufbereitungsanlage Millionen USD 62,0 Infrastruktur und Tailings-Anlage Millionen USD 34,8 Indirekte Kosten Millionen USD 6,0 Notfall-Rücklage Millionen USD 10,7 Vorproduktionskapital gesamt Millionen USD 133,5 Kapital nach der Anlaufphase Millionen USD 36,3 Wirtschaftliche Ergebnisse Base Case Goldpreis USD/Uz 3.700 NPV 5 % nach Steuern Millionen USD -30,5

Die Metalläquivalentgehalte wurden anhand der folgenden Formel berechnet: AuÄq = Au g/t + 1,04 × Sb %.

Bei Basispreisannahmen von 3.700 USD pro Unze Gold und 26.000 USD pro Tonne Antimon ergibt das Finanzmodell der PFS einen Kapitalwert (NPV) nach Steuern von minus 30,5 Millionen USD bei einem Diskontierungssatz von 5 %. Das Vorproduktionskapital wird auf 133,5 Millionen USD geschätzt, der Kapitalbedarf nach der Anlaufphase einschließlich Stilllegung auf 36,3 Millionen USD. Der interne Zinsfuß (IRR) und die Amortisation sind in diesem Szenario nicht aussagekräftig. Bei Mineralressourcen, die keine Mineralreserven darstellen, liegt noch kein Nachweis der wirtschaftlichen Rentabilität vor. Es wurden keine Mineralreserven erklärt, und die Studie belegt keine wirtschaftliche Rentabilität für das Szenario einer eigenständigen Erschließung.

Das Modell setzt folgende Werte an: Ausbeuten von 95 % für Gold bzw. 54 % für Antimon, Vergütungsanteile von 90 % bzw. 75 %, einen Körperschaftssteuersatz von 28 %, Wechselkurse von 0,69 USD pro 1 AUD und 0,56 USD pro 1 NZD und modellierte Crown-Royalties. Da die geringere Ausbeute der primäre Faktor für die im Vergleich zur vorläufigen Wirtschaftlichkeitsuntersuchung verschlechterte Wirtschaftlichkeit ist, finden derzeit weitere Untersuchungen zur metallurgischen Variabilität, zu den Konzentratspezifikationen und zur vorläufigen wirtschaftlichen Analyse statt.

Außerdem könnte die geplante Aufbereitungsinfrastruktur potenziell auch für andere Lagerstätten in dem Revier genutzt werden; derartige Vorteile sind jedoch nicht in der Wirtschaftlichkeitsberechnung der PFS enthalten. Im ersten Quartal 2027 startet eine Studie, die darauf abzielt, die Ressource von Globe Progress in einen integrierten Betriebsplan aufzunehmen.

Abbildung 3: Geplanter Anlagenplan von Auld Creek zur Produktion von Gold- und Antimonkonzentraten.

Chancen und weitere Schritte

Mit den technischen Arbeiten werden Prioritäten für weitere Ressourcenbohrungen und -umwandlungen, die Durchführung von metallurgischen Tests und Prüfungen der Konzentratqualität, die Verbesserung des Minenzugangs und der Minentechnik, die Bestätigung von Kapital- und Stilllegungsschätzungen und die Beurteilung anderer Lagerstätten in dem Revier identifiziert. Die Entwicklung unterliegt weiterhin der Etablierung eines tragfähigen Projektfalls, der Einholung der erforderlichen Genehmigungen und der Sicherstellung der Finanzierung.

Die drei höchsten Prioritäten sind folgende:

Ressourcenbohrungen und Bestandserweiterung: Gezielte Infill- und Erweiterungsbohrungen können den verfügbaren Bestand für die zukünftige Minenplanung erhöhen. Die Infill-Bohrungen könnten die Umwandlung von vermutetem Material in die Kategorie Angedeutet unterstützen, während die Erweiterungsbohrungen zusätzliche Mineralisierungen in Streichrichtung und in der Tiefe identifizieren könnten. Im Erfolgsfall würde dies die Betriebsdauer verlängern und das anfängliche Verarbeitungskapital auf eine größere Produktionsbasis verteilen.

Integration von Globe Progress: Es wird geprüft, inwieweit Globe Progress zu einer gemeinsamen Entwicklung mit der geplanten Aufbereitungsanlage von Auld Creek beitragen könnte. Eine gemeinsame Entwicklungsstrategie könnte die Auslastung der Anlage verbessern und die Nutzungsdauer der gemeinsam genutzten Infrastruktur verlängern. Ob sich tatsächlich Vorteile ergeben, hängt derzeit noch vom Nachweis der technischen und wirtschaftlichen Machbarkeit für Globe Progress ab; dies ist daher in der aktuellen Base-Case-Wirtschaftlichkeitsberechnung für das eigenständige Projekt Auld Creek nicht enthalten.

Metallurgische Testarbeiten: Es werden derzeit weitere metallurgische Testarbeiten durchgeführt, unter anderem Untersuchungen zur Gewinnbarkeit von Gold mittels Schwerkraftverfahren, die Optimierung der Antimongewinnung mit Tests zur Variabilität und Produktionsmischung, zur Eindickung, Filtration und Konzentratqualität sowie eine Neubewertung des Prozessdesigns, um die Möglichkeiten zur Herstellung von Antimonmetall zu evaluieren.

Hinweise zu Mineralressourcen und Datenüberprüfung

Die Schätzungen basieren auf den CIM-Definitionsstandards für Mineralressourcen und Mineralreserven (Mai 2014). Angedeutete und vermutete Ressourcen werden separat ausgewiesen. Vermutete Ressourcen weisen einen geringeren Zuverlässigkeitsgrad auf und können nicht als Grundlage für detaillierte Planungen im Rahmen einer Vormachbarkeitsstudie oder einer Machbarkeitsstudie herangezogen werden. Es besteht keine Gewissheit, dass weitere Bohrungen zu einer Höherstufung dieser Ressourcen führen oder deren wirtschaftliche Rentabilität belegen werden.

Die Ressourcen von Auld Creek werden in Ressourcenkörpern ausgewiesen, die bei einem Cutoff-Gehalt von 1,5 g/t AuÄq ermittelt wurden, wobei AuÄq = Au g/t + 1,04 × Sb% gilt. Als Annahmen dienen ein Goldpreis von 3.700 USD/oz, ein Antimonpreis von 26.000 USD/t, metallurgische Ausbeuten von 95 % für Gold und 54 % für Antimon sowie Vergütungsanteile von 90 % für Gold und 75 % für Antimon. Der Bericht berücksichtigt bei der Bewertung des Cutoff-Werts Betriebskosten von ca. 134 USD/t sowie die laufenden Investitionskosten. Die Abbaukörper schließen isoliertes Material, bestimmte Rippenpfeiler und einen 10 Meter hohen Kronenpfeiler aus.

Die Goldressourcen von Globe Progress werden innerhalb potenziell abbaubarer Körper ausgewiesen, die unter Verwendung der Kostenannahmen der Auld Creek-PFS bei einem Gold-Cutoff-Gehalt von 1,5 g/t ausgelegt wurden. Die Körper schließen einen 20 Meter breiten Kronenpfeiler und einen 5 Meter breiten Versatz um historische Kammern aus und sind um historische Untertage- und Tagebauabbaustätten entleert. Die angedeuteten Goldressourcen basieren ausschließlich auf Bohrlöchern mit verwertbaren QA/QC-Daten. Antimon wurde zwar geschätzt, wird jedoch nicht als Mineralressource ausgewiesen, da keine metallurgischen Untersuchungen vorliegen, die seine Gewinnbarkeit belegen; für Globe Progress wird keine Goldäquivalent-Schätzung angegeben.

Die Ressourcen von Alexander River, Big River und Supreme werden bei einem Gold-Cutoff-Gehalt von 1,5 g/t unter Zugrundelegung eines Goldpreises von 3.700 USD/oz, eines Goldvergütungsanteils von 90 %, einer Royalty-Gebühr von 2 % sowie Goldausbeuten von 93 %, 91 % bzw. 90 % ausgewiesen. Die Mindestabbau-Einheiten wurden im Hinblick auf angemessene Aussichten für eine spätere wirtschaftliche Gewinnung bewertet. Die Schätzungen behalten ihre im Februar 2026 geltenden Werte für Tonnage, Gehalt und enthaltenes Gold bei und werden im Bericht mit einem Stichtag vom 3. November 2026 neu ausgewiesen. Zusätzliche Transportkosten zu einer zentralen Aufbereitungsanlage wurden in diesen Bewertungen nicht berücksichtigt.

Abraham Whaanga von RSC erstellte die Ressourcenschätzungen und überprüfte die geologischen Daten sowie die Informationen zu Probenahme, Analyse und Qualitätskontrolle, einschließlich Standortbesichtigungen und Verifizierungsproben. Die Goldgehalte bei Auld Creek wurden mittels Ordinary-Kriging geschätzt, die Gehalte an Antimon anhand eines Top-Cut-Modells. Bei Globe Progress wurden die Goldgehalte mittels Ordinary-Kriging geschätzt, die Gehalte an Antimon anhand eines Top-Cut-Modells unter Berücksichtigung historischer Abbauverluste. Die Kontrollproben aus den Pulpen für Auld Creek ergaben eine statistisch signifikante mediane Abweichung von 6,7 % zugunsten der ursprünglichen Goldanalysen; zertifizierte Referenzmaterialien zeigen, dass der Analyseprozess unter Kontrolle war, und Kontrollproben aus Viertelkernen weisen keine signifikante Abweichung auf. Der QP geht davon aus, dass die Abweichung höchstwahrscheinlich mit der Absetzung von Gold in Pulpen zusammenhängt, die länger als zwei Jahre gelagert wurden, hält die Daten für Auld Creek für geeignet für die Einstufung als „angedeutet“ und empfiehlt eine weitere Untersuchung der Abweichung. Die Schätzung für Globe Progress stützt sich auf historische Bohrungen von CRAE, MMCL, GRD und OGL. Von den 466 Bohrlöchern, die in die Schätzung einfließen, verfügen 199 über verwertbare QA/QC-Daten (keines der CRAE-Bohrlöcher); Bohrlöcher ohne verwertbare QA/QC-Daten fließen in die Schätzung und in die vermuteten Mineralressourcen ein, jedoch nicht in die angedeuteten Mineralressourcen. Für 175 Bohrlöcher ist die Methode zur Vermessung der Bohrlochansatzpunkte unbekannt, es gab keine routinemäßige Qualitätskontrolle für die Messung der Rohdichte, und die RC-Bohrlöcher von 1993/94 (RC01 bis RC60) wurden aufgrund einer Verzerrung durch Nassprobenahme ausgeschlossen, die im Vergleich zu Zwillingsbohrlöchern aus Diamantbohrungen festgestellt wurde. Während eines Standortbesuchs im Oktober 2026 entnahm die qualifizierte Person (QP) Proben zur Dichteüberprüfung, die im Durchschnitt 2,74 g/cm³ ergaben, verglichen mit 2,71 g/cm³ im OGL-Datensatz, und wählte 704 Proben aus 69 Bohrlöchern für eine erneute Analyse des Antimons aus.

Technischer Bericht

Das Unternehmen geht davon aus, den begleitenden unabhängigen technischen Bericht mit dem Titel „Technical Report on a Pre-Feasibility Study for the Auld Creek Gold-Antimony Project, New Zealand“ mit Gültigkeitsdatum 3. November 2026 innerhalb von 45 Tagen nach Veröffentlichung dieser Pressemitteilung auf SEDAR+ einzureichen. Der Bericht enthält weitere Einzelheiten zu den Schätzungen, Methoden, Annahmen, Einschränkungen und Risiken und sollte in seiner Gesamtheit gelesen werden.

Erklärung der qualifizierten Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von den folgenden unabhängigen qualifizierten Personen erstellt und genehmigt, die jeweils im Sinne des National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101“) handeln:

Abraham Whaanga, BSc, MAusIMM CP(Geo) des RSC, hat die hierin offengelegten ressourcenbezogenen Informationen geprüft und verifiziert.

Darryl Dyason, MBA, BEng(Mining), BEng(Mechanical), FAusIMM, Manager Mining, Untertagebau bei Mining One Pty Ltd, hat die Abbaumethoden, das Bergbaukapital sowie die Betriebskosten geprüft und ist für die wirtschaftliche Analyse verantwortlich.

Marius Phillips, NHD(ExMet), MAusIMM CP(Met), RPEQ und Direktor der Pitch Black Group, ist verantwortlich für Informationen bezüglich der Anlageninvestitionen und Betriebskosten, der Aufbereitung der Minerale sowie der metallurgischen Untersuchungen und Gewinnungsmethoden.

Timothy Rowles, MSc, FAusIMM, CP(Env), MAIG (RPGeo), RPEQ und Regional Manager bei Knight Piésold Australia, ist verantwortlich für Informationen bezüglich der Investitions- und Betriebskosten für die Verfüllung mit trocken aufgeschichteten Tailings.

Jede qualifizierte Person:

hat die relevanten zugrunde liegenden Daten im MRE und im PFS unabhängig geprüft und verifiziert.

hat der Veröffentlichung der Informationen in dieser Pressemitteilung in der vorliegenden Form und im vorliegenden Kontext zugestimmt.

ist im Sinne von NI 43-101 unabhängig von Rua Gold Inc.

ÜBER RUA GOLD

RUA GOLD ist ein Explorationsunternehmen, das sich strategisch auf Neuseeland konzentriert. Dank jahrzehntelanger Erfahrung ist es unserem Team gelungen, bedeutende Entdeckungen auf mehreren Kontinenten in langjährig produzierende Minen zu überführen. Das Team konzentriert sich jetzt auf die Maximierung des Asset-Potenzials der beiden vielversprechenden hochgradigen Goldprojekte von RUA GOLD.

Das Unternehmen kontrolliert den Reefton-Goldbezirk als dominierender Landbesitzer im Goldfeld Reefton auf der Südinsel Neuseelands mit Konzessionsflächen von über 120.000 Hektar in einem Bezirk, in dem in der Vergangenheit über 2 Millionen Unzen Gold bei Gehalten von 9–50 g/t gefördert wurden. [1]

Das Projekt Glamorgan des Unternehmens festigt RUA GOLDs Position als führender hochgradiger Goldexplorer auf der Nordinsel Neuseelands. Dieses äußerst aussichtsreiche Projekt befindet sich im Hauraki District der Nordinsel, einer Region, die beeindruckende 15 Millionen Unzen Gold und 60 Millionen Unzen Silber produziert hat. [2]

Weitere Informationen finden Sie in den Offenlegungsunterlagen des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca.

Kontakt RUA GOLD

Neuseeland

Simon Delander

VP Risk Stakeholder Regulatory Affairs

E-Mail: sdelander@RUAGOLD.com

Website: www.RUAGOLD.com

Kanada

Robert Eckford

Chief Executive Officer

E-Mail: reckford@RUAGOLD.com

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als „zukunftsgerichtete Aussagen“ betrachtet werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintreten das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter „erwartet“, „plant“, „antizipiert“, „glaubt“, „beabsichtigt“, „schätzt“, „projiziert“, „potenziell“ und ähnliche Ausdrücke oder durch Formulierungen gekennzeichnet sind, wonach Ereignisse oder Bedingungen eintreten „werden“, „würden“, „dürften“, „könnten“ oder „sollten“. Sie beinhalten insbesondere Aussagen zu den Strategien, Erwartungen, geplanten Betriebsabläufen oder zukünftigen Maßnahmen des Unternehmens, den Ergebnissen der vorläufigen Machbarkeitsstudie (PFS) einschließlich der den Mineralressourcenschätzungen zugrunde liegenden Annahmen, den Annahmen und wirtschaftlichen Ergebnissen der PFS, der geplanten Studie zur Einbindung von Globe Progress in einen integrierten Betriebsplan sowie den zukünftigen Explorations-, Genehmigungs- und metallurgischen Untersuchungen für die Projekte im Goldfeld Reefton. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für künftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.

Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren zwangsläufig auf einer Reihe von Einschätzungen, Schätzungen und Annahmen, die wir zum Zeitpunkt der Veröffentlichung als angemessen und vernünftig erachtet haben. Dazu gehören unter anderem: die Einbeziehung zusätzlicher Mineralressourcen in den PFS-Abbauplan wird die Wirtschaftlichkeit des vorgeschlagenen Abbau- und Aufbereitungskonzepts verbessern; es wird eine ausreichende Finanzierung zu akzeptablen Konditionen zur Verfügung stehen, um nach Abschluss der erforderlichen Studien und Erhalt der Genehmigungen eine positive endgültige Investitionsentscheidung zu treffen; es wird keine wesentlichen nachteiligen Veränderungen der regulatorischen, politischen, wirtschaftlichen, ökologischen oder betrieblichen Rahmenbedingungen geben, die die geplanten Bewertungs-, Finanzierungs- oder Erschließungsmaßnahmen des Unternehmens verhindern oder erheblich beeinträchtigen.

Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Eine Vielzahl von inhärenten Risiken, Ungewissheiten und Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, beeinflussen den Betrieb, die Leistung und die Ergebnisse des Unternehmens und seines Geschäfts und können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den geschätzten oder erwarteten Ereignissen oder Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und Faktoren gehören unter anderem: allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unwägbarkeiten; Risiken im Zusammenhang mit den Auswirkungen des Krieges zwischen Russland und der Ukraine; Risiken im Zusammenhang mit dem Klimawandel; betriebliche Risiken bei der Exploration; Verzögerungen oder Änderungen von Plänen in Bezug auf Explorationsprojekte oder Investitionsausgaben; die tatsächlichen Ergebnisse laufender Explorationsaktivitäten; Schlussfolgerungen wirtschaftlicher Bewertungen; Änderungen von Projektparametern im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne; Änderungen bei den Arbeitskosten und anderen Kosten und Ausgaben oder bei der Ausrüstung oder den Verfahren für den erwarteten Betrieb, Unfälle, Arbeitskämpfe und andere Risiken der Bergbauindustrie, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Umweltgefahren, Überschwemmungen oder ungünstige Betriebsbedingungen und Verluste, Aufstände oder Krieg, Verzögerungen bei der Erlangung von Genehmigungen durch Aufsichts- oder Regierungsbehörden oder Finanzierungen sowie Rohstoffpreise. Diese Liste enthält nicht alle Faktoren, die sich auf die zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens auswirken können. Für eine Beschreibung weiterer Risikofaktoren wird auf das Jahresinformationsformular des Unternehmens vom 12. Juni 2025 sowie auf andere im Rahmen der laufenden Offenlegungspflicht unter seinem SEDAR+-Profil auf www.sedarplus.ca eingereichte Dokumente verwiesen.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. Sofern nicht durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Fassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt, zusammengefasst oder redaktionell verdichtet sein. Die Erstellung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein. Obwohl der Text redaktionell geprüft wurde, können Fehler, Auslassungen, Übersetzungsungenauigkeiten oder Sinnverschiebungen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen. Die Haftung für Schäden aus der Nutzung dieser Übersetzung ist ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen; maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf den relevanten Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au) oder auf der Website des Emittenten. Bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

[1] Technischer Bericht zum Projekt Reefton, Neuseeland, mit Stichtag 27. Februar 2026, verfügbar im SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca.

[2] Christie, A., Simpson, M., Barker, R. und Braithwaite, R. 2019. Exploration for epithermal Au-Ag deposits in New Zealand: history and strategy. New Zealand Journal of Geology and Geophysics, 62:1, 414–441. Technischer Bericht gemäß NI 43-101, Vormachbarkeitsstudie für den Distrikt Waihi, Neuseeland. OceanaGold Corporation, Berichtsdatum: 11. Dezember 2024.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Die Rua Gold Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,86 % und einem Kurs von 0,680EUR auf Tradegate BSX (16. November 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.