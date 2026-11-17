Calgary, Alberta / 17. November 2026 / IRW-Press / Horizon Petroleum Ltd. („Horizon“ oder das „Unternehmen“) (TSX-V: HPL; FWB: HPM; Tradegate: HPM) freut sich, positive erste Ergebnisse der Druckaufbauanalyse nach Produktionstests des Bohrlochs Lachowice-7 („L7“) in der Konzession Bielsko-Biała im Süden von Polen bekannt zu geben. Die von einem unabhängigen Beratungsunternehmen für Lagerstättentechnik durchgeführte Analyse weist weder auf eine Erschöpfung des Reservoirs noch auf erkennbare Strömungsgrenzen innerhalb des durch den Bohrlochtest untersuchten Bereichs hin. Darüber hinaus liefert die Analyse eine Produktionsprognose, die die technische Basis zur Weiterführung der Phase-1-Erdgaserschließung des Unternehmens bestätigt.

Basierend auf diesen vielversprechenden Ergebnissen hat Horizon über seine polnische 100-%-Tochtergesellschaft Energia Karpaty Zachodnie sp. z o.o. („EKZ“) die Investitionsentscheidung getroffen, die frühe Phase-1-Produktionserschließung voranzutreiben, wobei eine erste Erdgasproduktion und ein Stromverkauf im dritten Quartal 2027 angepeilt werden.

Das Unternehmen freut sich außerdem, unter Bezugnahme auf seine Pressemitteilung vom 22. Oktober 2026 den Abschluss einer Schuldscheinfinanzierung in Höhe von 2 Millionen $ bekannt zu geben. Damit stehen Horizon Mittel zur Verfügung, um wichtige Erschließungsaktivitäten voranzutreiben, einschließlich der Beschaffung von gasbetriebenen Stromerzeugungsanlagen für die geplante 6-MW-Anlage.

Dr. David Winter, CEO von Horizon Petroleum, sagte:

„Die Analyse der Produktionstestergebnisse ist ein wesentlicher Schritt nach vorne bei der Ermittlung des Produktionspotenzials von Lachowice-7 und schafft die notwendige technische und betriebliche Sicherheit, um unsere frühe Phase-1-Erschließung voranzutreiben. Da die Schuldscheinfinanzierung in Höhe von 2 Millionen $ nun abgeschlossen ist, machen wir mit der Beschaffung der Gasaufbereitungs- und Stromerzeugungsanlagen weiter, die für den Beginn des Stromverkaufs, der für das dritte Quartal 2027 angepeilt wird, erforderlich sind.“

„Unsere anfängliche Gas-zu-Strom-Erschließung ist darauf ausgelegt, eine erste Produktion und einen operativen Cashflow aufzubauen und gleichzeitig eine Plattform für die großflächigere Erschließung der Erdgasressource von Lachowice zu bieten. Sie ermöglicht es uns zudem, von dem in Europa zurzeit vorherrschenden Umfeld hoher Energiepreise zu profitieren, das voraussichtlich auch in absehbarer Zukunft anhalten wird. Die aktuellen Gas- und Strompreise liegen bei über 25 USD/MMbtu bzw. 200 USD/MWh und die geplante Phase-1-Produktion von etwa 1,25 MMcf/d weist das Potenzial auf, bei aktuellen Preisen jährliche Umsätze von über 10 Millionen USD zu generieren. Wir treiben unsere längerfristigen Erschließungspläne weiter voran, wobei eine Produktionskapazität von über 40 MMcf/d und ein operativer Cashflow von über 100 Millionen USD/Jahr bis 2030 angepeilt wird.“

Operative und erschließungstechnische Höhepunkte

Positive Ergebnisse des Druckaufbautests: Jüngste Analysen von Pressure Diagnostics Ltd., einem in Calgary ansässigen unabhängigen Ingenieurbüro mit Spezialisierung auf Bohrlochtestanalysen, wiesen auf keine Erschöpfung des Reservoirs während der Produktionstests und auf keine erkennbaren Strömungsgrenzen innerhalb des Untersuchungsbereichs des Bohrlochs hin.

Produktionsprognose: Die Drucktransientenanalyse stützt ein prognostiziertes anfängliches Produktionsplateau von etwa 2 MMcf/d für 2,5 Jahre, gefolgt von einer allmählich rückläufigen Produktion. Die Stromgeneratoren benötigen schätzungsweise 1,25 MMcf/d, um 6 MW/h Strom zu erzeugen. Daher besteht ein ausreichender Überschuss an Gasförderkapazität, der dem Unternehmen das Vertrauen gibt, mit der vollständigen Phase-1-Erschließung fortzufahren.

Investitionsentscheidung für Phase 1: Horizon hat die Weiterführung der frühen Produktionserschließung genehmigt, wobei eine erste Produktion und ein Stromverkauf für das dritte Quartal 2027 angepeilt werden.

Abgeschlossene Finanzierung: Der Abschluss der Schuldscheinfinanzierung in Höhe von 2 Millionen $ versetzt das Unternehmen in die Lage, die Beschaffung der Ausrüstung für Anlagen und andere kritische Erschließungsaktivitäten voranzutreiben.

Potenzial von Phase 1: Die aus der jüngsten Bohrlochtestanalyse resultierende Produktionsprognose weist darauf hin, dass zunächst mehr Gasförderkapazität vorhanden sein wird, als für die 6-MW-Stromerzeugung erforderlich ist. Infolgedessen prüft das Unternehmen den potenziellen Verkauf von komprimiertem Erdgas als sekundäre Einnahmequelle von Bohrloch L7. Das Unternehmen wird den Markt hinsichtlich dieser potenziellen zusätzlichen Einnahmequelle im Zuge der Weiterentwicklung der Pläne auf dem Laufenden halten.

Die Testergebnisse stehen im Einklang mit den Leistungserwartungen des Unternehmens an das natürlich geklüftete Karbonatreservoir und bilden die technische Grundlage für die geplante schrittweise Erschließung der Erdgasressource von Lachowice. Die Auswertung der Testdaten wird zurzeit abgeschlossen und in die Reservenbewertung gemäß NI 51-101 von Horizon integriert werden.

Frühe Phase-1-Produktionserschließung

Nach den erfolgreichen Produktionsflusstests und der vielversprechenden Druckaufbauanalyse hat Horizon die Investitionsentscheidung getroffen, Phase 1 der Erdgaserschließung von Lachowice voranzutreiben, wobei eine erste Produktion und ein Stromverkauf für das dritte Quartal 2027 angepeilt werden.

Die Erschließung wurde konzipiert, um zunächst 1,25 MMcf/d Erdgas zu fördern, um gasbetriebene Generatoren mit einer geplanten elektrischen Leistung von 6 MW zu betreiben.

Die technische und Anlagenplanung für Phase 1 ist weit fortgeschritten. Das Unternehmen treibt die Beschaffungsvereinbarungen für die Gasaufbereitungs- und Stromerzeugungsanlagen voran und geht davon aus, in diesem Monat unterzeichnete Kaufverträge bekannt zu geben.

Die frühe Phase-1-Erschließung soll erste Einnahmen und Cashflows generieren und gleichzeitig Betriebserfahrungen sowie zusätzliche Leistungsdaten des Reservoirs liefern, um die Planung und Durchführung der großflächigeren Erschließung des Feldes Lachowice zu unterstützen.

Horizon prüft zudem Möglichkeiten zur Vermarktung eines Teils seiner Gasförderung durch den Verkauf von komprimiertem Erdgas, was potenziell einen zusätzlichen Absatzweg und einen erhöhten inkrementellen Cashflow bieten kann.

Zeitplan und Umfang von Phase 1 unterliegen weiterhin der endgültigen technischen Planung, der Lieferung von Ausrüstung, kommerziellen Vereinbarungen, Finanzierungsanforderungen und erforderlichen behördlichen Genehmigungen.

Langfristige Erschließungsstrategie

Die frühe Phase-1-Produktionserschließung stellt die erste Stufe der umfassenderen Strategie von Horizon dar, die Erdgasressource von Lachowice zu vermarkten, die – wie zuvor berichtet – potenziell über 1,2 TCF an Gas-in-Place enthält. Die NI 51-101-konforme Bewertung wurde von APEX Global Engineering Inc. („APEX“) mit Wirksamkeitsdatum 31. August 2025 (Ausgabedatum 23. Februar 2026) erstellt. APEX ist ein unabhängiger qualifizierter Reservenbewerter. Vollständige Details zu den Öl- und Gasoffenlegungen entnehmen Sie bitte dem am 2. März 2026 auf SEDAR+ eingereichten Formular 51-101F1.

Das längerfristige Erschließungsziel des Unternehmens besteht darin, die Produktionskapazität bis 2030 schrittweise auf über 40 MMcf/d zu erhöhen, vorbehaltlich weiterer Bewertungen des Reservoirs, der Leistung neuer stark abgelenkter bzw. horizontaler Bohrlöcher, der Erschließungsplanung, der Finanzierung, kommerzieller Vereinbarungen und behördlicher Genehmigungen.

Horizon ist davon überzeugt, dass der schrittweise Erschließungsansatz die Möglichkeit bietet, eine frühe Produktion und Cashflows aufzubauen und gleichzeitig die technischen und kommerziellen Risiken in Zusammenhang mit der Gesamtfelderschließung schrittweise zu reduzieren.

ÜBER HORIZON PETROLEUM LTD.

Das in Calgary ansässige Unternehmen Horizon Petroleum Ltd. richtet sein Hauptaugenmerk auf die Bewertung und Erschließung von Erdgasressourcen und Möglichkeiten für saubere Energie in Europa, um zur europäischen Energieunabhängigkeit und -sicherheit beizutragen. Horizon treibt die Erschließung seiner polnischen Erdgas-Assets durch eine technisch ausgerichtete, schrittweise Erschließungsstrategie voran, die konzipiert wurde, um deren kommerzielles Potenzial zu erschließen. Das Managementteam und das Board of Directors von Horizon bestehen aus Fachleuten aus den Bereichen Öl und Gas, Wirtschaft und Finanzen mit umfangreicher internationaler Erfahrung.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

QUELLE Horizon Petroleum Ltd.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.horizon-petroleum.com oder wenden Sie sich bitte an:

Dr. David Winter, CEO

+1 403 619-2957

dawinter@horizon-petroleum.com

Ian Habke, CFO und Vice President Finance

+1 (403) 973-2900

ian.habke@horizon-petroleum.com

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ oder „zukunftsgerichtete Informationen“ (im Folgenden zusammenfassend als „zukunftsgerichtete Aussagen“ bezeichnet) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zu solchen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Prognosen, Schätzungen, Erwartungen und Ziele für zukünftige Betriebsaktivitäten, die einer Reihe von Annahmen, Risiken und Unsicherheiten unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Horizon liegen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter „erwartet“, „plant“, „antizipiert“, „glaubt“, „beabsichtigt“, „schätzt“, „projiziert“, „potenziell“ und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder durch Aussagen, wonach Ereignisse oder Bedingungen eintreten oder erreicht „werden“, „würden“, „könnten“ oder „sollten“. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die sich unter anderem auf die Entwicklungsstrategie der Phase 1, die Schätzungen zur Produktionsauslegung, die Umsatzprognosen und die Ergebnisse des Drucktests beziehen.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Prognosen, die mit einer Reihe von Risiken verbunden sind, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den von Horizon erwarteten und in den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung beschriebenen Ergebnissen abweichen und in einigen Fällen sogar wesentlich abweichen.

Obwohl Horizon der Ansicht ist, dass die wesentlichen Faktoren, Erwartungen und Annahmen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, auf der Grundlage der zum Zeitpunkt dieser Aussagen verfügbaren Informationen angemessen sind, können keine Zusicherungen hinsichtlich zukünftiger Ergebnisse, Aktivitäten und Leistungen gegeben werden, und solche Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen.

Der Jahresumsatz ist eine Nicht-GAAP-Kennzahl und wird anhand des Umsatzwerts berechnet, schließt jedoch Betriebskosten und Royalties nicht ein.

Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Angaben zu Förderraten, Druckwerten oder anderen kurzfristigen Förderkennzahlen dienen dazu, das Vorhandensein von Kohlenwasserstoffen zu bestätigen; diese Kennzahlen sind jedoch kein entscheidender Indikator für die Förderraten, mit denen diese Bohrlöcher künftig fördern werden, und den anschließenden Förderrückgang, und sie geben keinen Aufschluss über die langfristige Leistung oder die endgültige Fördermenge dieser Bohrlöcher.

AUSGEWÄHLTE ABKÜRZUNGEN

Mcf Tausend Kubikfuß

Mcf/d Tausend Kubikfuß pro Tag

MMBtu Millionen BTU

MMBtu/d Millionen BTU pro Tag

MMcf/d Millionen Kubikfuß pro Tag

MW/h Megawatt pro Stunde

TCF Billionen Kubikfuß

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Die Horizon Petroleum Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,64 % und einem Kurs von 0,159EUR auf Tradegate BSX (17. November 2026, 12:42 Uhr) gehandelt.