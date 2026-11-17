Deutsche Bank muss Kontrollmängel abstellen
Klingbeil
- Klingbeil verlangt Aufklärung und Konsequenzen
- Bank soll Kontrollmängel transparent aufklären
- Bank sieht im Datenleak keine neuen Erkenntnisse
BERLIN/FRANKFURT (dpa-AFX) - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil fordert von der Deutschen Bank Konsequenzen angesichts der Berichte über jahrelange Versäumnisse bei internen Kontrollen. "Die Deutsche Bank ist jetzt in der Verantwortung, mit vollständiger Transparenz aufzuklären, wie sie Versäumnisse und interne Kontrollmängel abgestellt hat und in Zukunft wirksam verhindert", sagte der Vize-Kanzler.
Es sei zudem Aufgabe der unabhängigen Aufsichtsbehörden, hier weiter sehr genau hinzuschauen und nötige Konsequenzen zu ziehen, erklärte Klingbeil (SPD). "Ich bin sicher, die Aufsichtsbehörden und - dort, wo es strafrechtlich relevant wird - auch die Ermittlungsbehörden werden die Erkenntnisse durch das Datenleak genau auswerten." Die Berichte zeigten, dass der Kampf gegen Geldwäsche und andere kriminelle Geschäfte weiter konsequent geführt werden müsse, sagte er.
Deutsche Bank: "Keine neuen Erkenntnisse"
Internationale Medien sehen nach Auswertung von mehr als 15 Millionen internen Dokumenten die Vorwürfe bekräftigt, dass Deutschlands größtes Geldhaus über Jahre zugunsten des Profits interne Kontrollen bei der Geldwäsche-Bekämpfung und im Umgang mit problematischen Kunden vernachlässigt habe.
Die Deutsche Bank sieht dagegen in der aktuellen Berichterstattung "keine neuen Erkenntnisse", wie ihr Aufsichtsratschef Alexander Wynaendts erklärte. Die Bank verweist darauf, dass die geschilderten Sachverhalte viele Jahre zurückliegen und sie seither Milliarden Euro investiert habe, um interne Kontrollen zu verbessern und Schwächen aus der Vergangenheit zu beheben./ben/als/DP/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie
Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,05 % und einem Kurs von 31,60 auf Tradegate BSX (17. November 2026, 13:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Deutsche Bank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5100 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 38,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von +25,87 %/+55,68 % bedeutet.
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Wen interessiert das? Wer bei 10€ eingestiegen ist hat nichts falsch gemacht. Dein seit Jahrzehnten anhaltende stumpfe immer wiederkehrende Gelaber interessiert keinen hier. Umme 10, Umme 20 , Umme 30. du weisst dass och bei unter 10€ eingestiegen bin - das war die Umme 10 deiner frühkindlichen Phase. Und selbst das interessiert keinen hier. In 5 Jahren Umme 50 mit Dividende reicht mir