BANGALORE, Indien, 17. November 2026 /PRNewswire/ -- Quest Global Engineering Services Limited wurde in der ISG Provider Lens Automotive and Mobility Services and Solutions 2026 Studie für Nordamerika und Europa als Leader in mehreren Kategorien und als Rising Star in einer weiteren Kategorie anerkannt. Dies spiegelt die Engineering-Kompetenzen von Quest Global im Bereich Automotive- und Mobilitätsdienstleistungen sowie softwaredefinierte, autonome und intelligente Mobilität wider. Das Unternehmen wurde als Führend in der Automobilindustrie ausgezeichnet: Mittlere und Spezialisten in Nordamerika und Europa , während gleichzeitig der Führende Status in Autonomen Systemen und Softwaredefinierten Fahrzeugen (SDV) erreicht wurde und er zum Aufsteiger im Bereich Automobiltechnik und Fertigungsdienstleistungen in Nordamerika ernannt wurde.

In allen drei Bewertungen hebt ISG die umfassenden Kompetenzen von Quest Global im Bereich der Automobilentwicklung hervor, die von der Konzeptentwicklung über die Systementwicklung, die Softwareintegration, die Validierung und die Produktionsbereitschaft bis hin zum Aftermarket-Support reichen. In den Berichten werden außerdem das kollaborative Co-Innovationsmodell, die Expertise im Bereich der Transformation von mechanischen zu digitalen Technologien und die Engineering-Kompetenzen im Bereich der Silizium-zu-Cloud-Lösungen sowie der Einsatz proprietärer Plattformen zur Verbesserung der Engineering-Produktivität und der Softwarequalität gewürdigt.

„Die Automobilindustrie befindet sich im Wandel über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg, von der Fahrzeugarchitektur und Softwareentwicklung bis hin zu Validierung, Fertigung und Industrialisierung." Diese Auszeichnungen von ISG unterstreichen die Breite und Tiefe der Ingenieurskompetenz von Quest Global und unseren kollaborativen Ansatz bei der Bewältigung komplexer Kundenherausforderungen. „Durch die Kombination von Silizium-zu-Cloud-Engineering, mechanisch-digitaler Expertise sowie fortschrittlichen Validierungs- und Fertigungskapazitäten unterstützen wir unsere Kunden bei der Bewältigung von Produktentwicklungs- und Engineering-Herausforderungen über den gesamten automobilen Lebenszyklus hinweg", sagte Andrew Lewis, Präsident und globaler Geschäftsbereichsleiter – Automotive & Rail, Quest Global.