Börsen Update Europa - 17.11. - AT 20 schwach -0,59 %
Börsen Update
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX bewegt sich bei 26.402,93 PKT und fällt um -0,40 %.
Top-Werte: Zalando +1,91 %, Siemens +1,34 %, Deutsche Telekom +0,80 %
Flop-Werte: Deutsche Bank -3,07 %, SAP -2,61 %, Scout24 -2,15 %
Der MDAX bewegt sich bei 30.295,52 PKT und fällt um -0,40 %.
Top-Werte: AIXTRON +2,92 %, SUSS MicroTec +2,49 %, RTL Group +1,97 %
Flop-Werte: IONOS Group -3,39 %, Lanxess -3,36 %, Stroeer -3,02 %
Der TecDAX steht bei 4.037,05 PKT und verliert bisher -0,17 %.
Top-Werte: AIXTRON +2,92 %, PVA TePla +2,53 %, SUSS MicroTec +2,49 %
Flop-Werte: Evotec -4,57 %, IONOS Group -3,39 %, SAP -2,61 %
Der Eurozone 50 bewegt sich bei 6.293,91 PKT und fällt um -0,36 %.
Top-Werte: Siemens +1,34 %, Deutsche Telekom +0,80 %, Siemens Energy +0,80 %
Flop-Werte: Hermes -3,60 %, Deutsche Bank -3,07 %, SAP -2,61 %
Der AT 20 bewegt sich bei 6.594,51 PKT und fällt um -0,59 %.
Top-Werte: Mayr-Melnhof Karton +2,10 %, PORR +1,14 %, DO & CO +0,88 %
Flop-Werte: Lenzing -2,64 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -1,96 %
Der CH 20 bewegt sich bei 15.092,05 PKT und fällt um -0,55 %.
Top-Werte: ABB +0,31 %, CIE Financiere Richemont +0,27 %, Logitech international +0,08 %
Flop-Werte: Galderma Group -1,14 %, Swiss Life Holding -1,01 %
Der SE 30 steht bei 3.310,39 PKT und verliert bisher -0,52 %.
Top-Werte: Volvo Registered (B) +0,88 %, ABB +0,31 %, Securitas Shs(B) +0,27 %
Flop-Werte: Assa Abloy Registered (B) -1,10 %, AstraZeneca -0,91 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (12:26:23) bei 6.770,00 PKT und steigt um +0,45 %.
Top-Werte: Athens Water Supply and Sewerage Company +2,19 %, Gek Terna +1,37 %, Allwyn +0,97 %
Flop-Werte: Public Power -4,26 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development -1,09 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -0,91 %
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