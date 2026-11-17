Der MDAX bewegt sich bei 30.295,52 PKT und fällt um -0,40 %. Top-Werte: AIXTRON +2,92 %, SUSS MicroTec +2,49 %, RTL Group +1,97 % Flop-Werte: IONOS Group -3,39 %, Lanxess -3,36 %, Stroeer -3,02 %

Der DAX bewegt sich bei 26.402,93 PKT und fällt um -0,40 %. Top-Werte: Zalando +1,91 %, Siemens +1,34 %, Deutsche Telekom +0,80 % Flop-Werte: Deutsche Bank -3,07 %, SAP -2,61 %, Scout24 -2,15 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der TecDAX steht bei 4.037,05 PKT und verliert bisher -0,17 %.

Top-Werte: AIXTRON +2,92 %, PVA TePla +2,53 %, SUSS MicroTec +2,49 %

Flop-Werte: Evotec -4,57 %, IONOS Group -3,39 %, SAP -2,61 %

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Der Eurozone 50 bewegt sich bei 6.293,91 PKT und fällt um -0,36 %.

Top-Werte: Siemens +1,34 %, Deutsche Telekom +0,80 %, Siemens Energy +0,80 %

Flop-Werte: Hermes -3,60 %, Deutsche Bank -3,07 %, SAP -2,61 %

Der AT 20 bewegt sich bei 6.594,51 PKT und fällt um -0,59 %.

Top-Werte: Mayr-Melnhof Karton +2,10 %, PORR +1,14 %, DO & CO +0,88 %

Flop-Werte: Lenzing -2,64 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -1,96 %

Der CH 20 bewegt sich bei 15.092,05 PKT und fällt um -0,55 %.

Top-Werte: ABB +0,31 %, CIE Financiere Richemont +0,27 %, Logitech international +0,08 %

Flop-Werte: Galderma Group -1,14 %, Swiss Life Holding -1,01 %

Der SE 30 steht bei 3.310,39 PKT und verliert bisher -0,52 %.

Top-Werte: Volvo Registered (B) +0,88 %, ABB +0,31 %, Securitas Shs(B) +0,27 %

Flop-Werte: Assa Abloy Registered (B) -1,10 %, AstraZeneca -0,91 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (12:26:23) bei 6.770,00 PKT und steigt um +0,45 %.

Top-Werte: Athens Water Supply and Sewerage Company +2,19 %, Gek Terna +1,37 %, Allwyn +0,97 %

Flop-Werte: Public Power -4,26 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development -1,09 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -0,91 %