Versicherer zahlen wahrscheinlich wenig
Microsoft-Panne
- Deutsche Cyberversicherer erwarten 10 bis 15 Mio Euro
- Viele Policen decken nur bösartige Angriffe ab
- Weltweite Schäden könnten Milliarden kosten
KÖLN/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Nach der Microsoft -Panne gibt es für Unternehmen wenig Hoffnung auf Ersatz für etwaige finanzielle Schäden. In Deutschland könnten sich die Kosten für Cyberversicherer auf etwa 10 bis 15 Millionen Euro belaufen, schätzt das auf Versicherungsmathematik spezialisierte Beratungsunternehmen Meyerthole Siems Kohlruss (MSK) in Köln. "Für die deutschen Cyberversicherer bleibt die Schadenbelastung aus dem Microsoft-Ausfall überschaubar", sagte Prokurist Thomas Lorentz laut Mitteilung. "Dass der Schaden diesmal gering bleibt, liegt vor allem daran, dass die meisten Versicherer dieses Risiko bisher nicht übernehmen."
Denn die Verträge in vielen Fällen decken laut Meyerthole Siems Kohlruss nur bösartige Angriffe ab, nicht jedoch den Ausfall eines Dienstleisters - in diesem Falle Microsoft. Abgesehen davon haben viele Unternehmen ohnehin keine Cyberpolicen abgeschlossen. Die Störung hatte am vergangenen Donnerstagabend begonnen und war erst am Freitagnachmittag behoben. Ursache war laut Microsoft ein fehlerhaftes Update. Aus Versicherungssicht handelte es sich um einen "Bedienfehler beim Dienstleister", wie es in der MSK-Mitteilung hieß.
Die weltweiten volkswirtschaftlichen Schäden könnten sich auf mehrere Milliarden Dollar belaufen. Ähnlich wie bei Naturkatastrophen wird die von Versicherungen übernommene Summe jedoch weit niedriger sein. Meyerthole Siems Kohlruss verweist auf internationale Schätzungen: Die Cyberfachleute des kanadischen Unternehmen Morningstar DBRS hatten die weltweiten versicherten Schäden auf bis zu 500 Millionen Dollar beziffert, der israelische Sicherheitsdienstleister Kovrr auf 700 Millionen Dollar./cho/DP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie
Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,42 % und einem Kurs von 468,9 auf Tradegate BSX (17. November 2026, 13:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Microsoft zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 3,9200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7600 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 662,11USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 625,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 722,00USD was eine Bandbreite von +32,99 %/+53,63 % bedeutet.
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Das wird es so in diesem Jahrzehnt nicht geben, das sagen die Auftragsbücher der Chiphersteller als auch deren Käufer.
Das, was du aktuell den Anfang der Umkehr nennst sind imo nur fehlgedeutete Engpässe im Ausbau aufgrund stockender Lieferketten und mangelnder Energieversorgung.
Hoods Äußerungen könnten sich auf eine jüngste Welle von Verzögerungen bei KI-Rechenzentrumsprojekten beziehen, die größtenteils auf Stromengpässe sowie auf lokalen Widerstand zurückzuführen sind.
"Der Finanzvorstand erklärte, Microsoft rechne damit, dass die Investitionsausgaben in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres anziehen werden, sobald die bisher verzögerten Kapazitäten zur Verfügung stehen."
Dein KI-Trade ist also noch lange nicht zu Ende, siehe auch Alphabet, SK Hynix, etc.
https://www.businessinsider.com/microsoft-trims-ai-spending-plans-to-170b-as-azure-revenue-surges-2026-10