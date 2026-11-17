Der Kurs der Lumentum Holdings Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -34,04 %.

Nach einem zwischenzeitlichen Minus von 2,43 % dreht Lumentum Holdings im Tagesverlauf deutlich ins Plus. Die Kursgewinne bei Cisco Systems und Broadcom zeigen ein freundliches Branchenumfeld, fallen aber geringer aus. Unternehmensnachrichten als konkreter Auslöser liegen zunächst nicht vor.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Lumentum Holdings Aktie damit um -1,08 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -27,84 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Lumentum Holdings auf +63,60 %.

Zum Vergleich: Der US Tech 100 bewegt sich heute nur um +0,03 %. Lumentum Holdings entwickelt sich damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt.

Informationen zur Lumentum Holdings Aktie

Lumentum Holdings ist ein führender Anbieter von optischen und photonischen Produkten, die in Kommunikation, Industrie und Konsumgütern eingesetzt werden. Hauptprodukte sind optische Transceiver und Laserdioden. Wichtige Konkurrenten sind Finisar und II-VI. Das Unternehmen punktet mit innovativer 3D-Sensortechnologie.

Es gibt 91 Mio. Lumentum Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 48,18 Mrd.EUR € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Lumentum Holdings

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,92 %. Broadcom notiert im Plus, mit +1,05 %.

Lumentum Holdings Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -1,08 % 1 Monat -27,84 % 3 Monate -34,04 % 1 Jahr +160,53 %

Stand: 17.11.2026, 14:00 Uhr

Die Aktie von Lumentum Holdings erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 134,06 %. Über 5 Jahre lag sie bei 45,37 %, über 10 Jahre bei 29,42 %.

Lumentum Holdings Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob die Lumentum Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lumentum Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.