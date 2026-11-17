Der heutige Rücksetzer schmälert die Drei-Monats-Bilanz von Walt Disney nur geringfügig - unterm Strich bleibt weiterhin ein Plus von +18,47 %.

Walt Disney erhöht die Dividende um 33 % und übertrifft im Schlussquartal die durchschnittlichen Analystenerwartungen. Gut laufende Vergnügungsparks und eine florierende Videostreamingsparte stützen das Geschäft. Die Aktie dreht dennoch ins Minus, nachdem sie im Tagesverlauf zwischenzeitlich 1,67 % im Plus liegt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Walt Disney Aktie damit um +2,50 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,00 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Walt Disney eine positive Entwicklung von +12,31 % erlebt.

Walt Disney Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,50 % 1 Monat +11,00 % 3 Monate +18,47 % 1 Jahr +18,79 %

So schlagen sich die Wettbewerber von Walt Disney

Stand: 17.11.2026, 14:02 Uhr

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,43 %. Netflix notiert im Minus, mit -0,20 %. Comcast (A) notiert im Plus, mit +0,02 %.

Informationen zur Walt Disney Aktie

Walt Disney (ISIN US2546871060) zählt zu den führenden Unterhaltungskonzernen. Das Unternehmen produziert Filme und Serien, betreibt Disney+, ESPN sowie Themenparks und vermarktet Figurenlizenzen. Konkurrenten sind Netflix, Comcast und Warner Bros. Discovery. Stärken sind weltweit bekannte Marken wie Disney, Pixar, Marvel und Star Wars sowie deren Verzahnung über Kino, Streaming, Parks und Konsumprodukte.

Es gibt 2 Mrd. Walt Disney Aktien. Damit ist das Unternehmen 181,79 Mrd. € wert.

Die Aktie von Walt Disney erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 7,75 %. Über 5 Jahre lag sie bei -4,93 %, über 10 Jahre bei 1,51 %.

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Walt Disney Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob die Walt Disney Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Walt Disney Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.