• Inturai hat eine Geschäftsvereinbarung mit einem südostasiatischen Betreiber von Pizza Hut-Restaurants unterzeichnet und die erste Implementierung in Angriff genommen.

• Die erste Implementierung umfasst eine kostenpflichtige Laufzeit von 12 Monaten, wobei sich die Kosten innerhalb der Zielpreisspanne des Unternehmens bewegen und im Voraus in Rechnung gestellt werden.

• Die Vereinbarung regelt die Preisgestaltung und die Rahmenbedingungen für zusätzliche Restaurants im landesweiten Netzwerk des Betreibers und stellt die Weichen für eine weitere Expansion des Unternehmens im Schnellrestaurantgeschäft.

Vancouver, British Columbia / 17. November 2026 / IRW-Press / Inturai Ventures Corp. (das „Unternehmen“) (CSE: URAI / OTC: URAIF / FWB: 3QG0) freut sich bekannt zu geben, dass eine Software-as-a-Service-Geschäftsvereinbarung mit der Firma PH Restaurant Co., Ltd. („PH Restaurant“) unterzeichnet wurde. PH Restaurant ist der landesweite Betreiber von Pizza Hut-Restaurants im Königreich Kambodscha. Das Unternehmen hat bereits mit der ersten kostenpflichtigen Implementierung in einem Pizza Hut-Restaurant in Phnom Penh begonnen. Die Laufzeit beträgt 12 Monate und die Kosten bewegen sich innerhalb der Zielpreisspanne des Unternehmens. Die Vereinbarung regelt auch die Preisgestaltung und die Rahmenbedingungen für eine allfällige Erweiterung des Angebots auf zusätzliche Restaurants.

Das Unternehmen ist in jedem Restaurant für die Lieferung, Installation und Wartung seiner eigenen, energiesparenden Sensortechnik selbst verantwortlich. Es sind keine baulichen Maßnahmen erforderlich, und die Installation ist in der Regel in weniger als zwei Stunden abgeschlossen. Ein webbasiertes Dashboard liefert den Restaurantteams Schätzungen zu den Gesamtbesucherzahlen, einmaligen Besuchern und Stammgästen. Das Premium-Insights-Paket bietet zusätzlich Informationen zur Verweildauer nach Zone, zu den Stoßzeiten, zur stündlichen Auslastung und zu Trends im zeitlichen Verlauf. Der Service verwendet keine Kameras, führt keine Personenermittlung durch, erstellt keine Bilder und sammelt keine personenbezogenen Daten.