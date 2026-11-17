VANCOUVER, BC, 17. November 2026 / IRW-Press / Aegis Critical Energy Defence Corp. (CSE: QESS) (OTCQB: QESSF) (FWB: JG6) („Aegis“ oder das „Unternehmen“) möchte seinem Fertigungspartner SEETEL New Energy Co., Ltd. zur neuen strategischen Partnerschaft mit den Firmen GE Vernova (Vereinigte Staaten) und SK On (Südkorea) gratulieren und bestätigt, dass diese Woche die erste Zahlung für einen Auftrag über 14 Batteriespeicher von GGV Energy, seinem Vertriebspartner in den Vereinigten Staaten, eingegangen ist. Die Auslieferung der 14 PWR Flex 261Q-Einheiten ist für das erste Quartal 2027 geplant. Das Unternehmen gibt außerdem seinen Beitritt zur Yukon Chamber of Mines bekannt.

SEETEL New Energy, der in Taiwan ansässige Hersteller der Speichersysteme von Aegis, hat laut einem Bericht der taiwanesischen Zeitung Commercial Times vom 16. November 2026 eine Absichtserklärung zu einer strategischen Kooperation mit GE Vernova und SK On unterzeichnet. Ziel der Zusammenarbeit ist die Stromversorgungsinfrastruktur für KI-Rechenzentren. Die im Jahr 2024 aus General Electric hervorgegangene Firma GE Vernova ist einer der weltweit größten Anbieter von Stromerzeugungs- und Netzausrüstung. SK On ist der Batterie-Geschäftszweig der südkoreanischen SK Group. Aegis und SEETEL arbeiten bereits am Cordelia BESS-Projekt und bei einer Reihe von Projekten in British Columbia zusammen. Das Unternehmen erwartet, dass die Partnerschaft von SEETEL mit GE Vernova und SK On zusätzliche Produktionskapazitäten, eine stabilere Lieferkette und eine höhere Vertrauensstellung bei großen Energieversorgern mit sich bringen wird. All diese Vorteile werden auch den Kunden von Aegis zugutekommen.

Der Auftrag von GGV Energy umfasst 14 All-in-One-Batteriespeichersysteme. Jedes System ist eine in sich geschlossene, für den Außenbereich geeignete Einheit mit Batterien, Wechselrichter, Energiemanagement-Software und QRNG-Cybersicherheit in einem einzigen Gehäuse. Der Auftrag schließt sich an einen früheren Auftrag über sieben Einheiten an, die diesen Monat an einen Kunden von GGV Energy in den Vereinigten Staaten versandt werden und voraussichtlich noch vor Ende 2026 installiert werden sollen. Die Systeme werden in Taiwan gefertigt, die Integration und das Energiemanagement erfolgen in Kanada.