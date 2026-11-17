CORTONA, IT / ACCESS Newswire / 17. November 2026 / Freezz Italia hat von der Europäischen Weltraumagentur (European Space Agency, ESA) als Hauptauftragnehmer und Leiter eines europäischen Industriekonsortiums einen Auftrag für die Konsolidierungsphase der voroperativen und Risikominderungsmaßnahmen für IRIS² im Low-LEO-Orbit erhalten, die Teil des ESA-Programms im Zusammenhang mit der sicheren Konnektivität der EU sind.

Im Rahmen dieser Aktivitäten wird Friisat weiterentwickelt – die Satellitensystemarchitektur von Freezz, die speziell für den Betrieb in sehr niedrigen Erdumlaufbahnen (Very Low Earth Orbit, VLEO) konzipiert wurde und bereits auf zukünftige breitbandige Direct-to-Device-Konnektivität (D2D) im Rahmen von 3GPP 5G/6G Non-Terrestrial Networks (NTN) ausgelegt ist.

Im Rahmen dieses ESA-Vertrags wird Freezz Italia die Missions- und Systemarchitektur konsolidieren und das bestehende kommerzielle Design von Friisat an die Anforderungen einer IRIS²-kompatiblen Lösung anpassen, einschließlich zukünftiger staatlicher Breitband-Dienste für sichere Direct-to-Device-Konnektivität. Die Arbeiten umfassen die System- und Dienstkonzepte, die Architektur und Schnittstellen, die Sicherheit, die Strategie zur Dienstvalidierung sowie den Fahrplan für eine mögliche anschließende Umsetzung und Demonstration im Orbit.

Der Betrieb in geringerer Entfernung zur Erde bietet eine günstigere Funkstreckenbilanz (Link-Budget) für die direkte Kommunikation mit terrestrischen Endgeräten – ein wichtiger Aspekt für zukünftige Breitband-D2D-Dienste, bei denen die Leistungsfähigkeit der Endgeräte eine grundlegende Einschränkung darstellt. Der Betrieb in einer sehr niedrigen Erdumlaufbahn (VLEO) kann zudem im Vergleich zu höheren LEO-Umlaufbahnen eine geringere Strahlenbelastung mit sich bringen.

Diese Auftragsvergabe folgt auf die früheren Friisat-Entwicklungsaktivitäten von Freezz, die durch das Programm Advanced Research in Telecommunications Systems (ARTES) der Agentur unterstützt wurden. Die Konsolidierungsphase baut auf dieser kommerziellen Basis auf, um Friisat in Richtung einer voroperativen Validierung und Demonstration im Orbit voranzubringen. Für Freezz als Unternehmensgruppe eröffnet dies neben dem bestehenden kommerziellen Geschäft von Friisat einen neuen staatlichen Markt für sichere Konnektivität.

„Dieser ESA-Auftrag bestätigt unsere Friisat-Konstellation als glaubwürdigen europäischen Ansatz für breitbandige Direct-to-Device-Konnektivität und führt sie über eine rein proprietäre kommerzielle Lösung hinaus auf einen finanzierten, von der ESA geprüften Entwicklungspfad. Er versetzt Freezz Italia in die Lage, sich um die anschließenden Arbeiten zur voroperativen Validierung und Demonstration im Orbit zu bewerben – und zwar als italienischer und europäischer industrieller Mitwirkender an IRIS². Für Freezz ist dies das bislang deutlichste Signal dafür, dass unser VLEO-D2D-Ansatz einen echten Platz in den europäischen Bestrebungen nach sicherer Konnektivität einnimmt“, sagte Ferdinando Tiezzi, CEO von Freezz Italia.

Die Konsolidierungsphase bietet Freezz Italia einen Rahmen, um die System- und Dienstkonzepte von Friisat anhand der Anforderungen zu testen, die letztlich das operative IRIS²-System prägen werden – der erste formelle Schritt auf dem Weg zur voroperativen Validierung und zur Demonstration im Orbit.

Auf dem Weg zur voroperativen Validierung

Die voroperativen und risikomindernden Aktivitäten im Rahmen von IRIS² Low-LEO sind Teil des ESA-Programms im Zusammenhang mit der sicheren Konnektivität der EU. Sie sollen einen strukturierten Weg für die Weiterentwicklung und Risikominderung von Diensten und den damit verbundenen Systemkonzepten vor deren potenzieller Integration in das operative EU-IRIS²-System schaffen.

„Die Zukunft der sicheren Konnektivität wird nicht durch eine einzige Technologie oder eine einzige Umlaufbahn bestimmt werden. Sie wird durch die Kombination komplementärer Fähigkeiten und die Flexibilität entstehen, sich an die sich wandelnden Bedürfnisse Europas anzupassen. Im Rahmen ihrer Low-LEO-Aktivitäten freut sich die ESA darauf, Hand in Hand mit der Europäischen Kommission und der europäischen Industrie zusammenzuarbeiten, um die nächsten Schritte für IRIS² zu erkunden und die Fähigkeiten zu gestalten, die Europas zukünftige Konnektivitätsanforderungen unterstützen werden“, sagte Laurent Jaffart, Direktor des Bereichs Resilienz, Navigation und Konnektivität der ESA.

Die Konsolidierungsphase baut auf der bestehenden kommerziellen Architektur von Friisat auf und schlägt eine Brücke zu einer IRIS²-kompatiblen Lösung, die den Anforderungen staatlicher Stellen an sichere Konnektivität gerecht wird. Eine mögliche anschließende Implementierungsphase, für die ein separates Vergabeverfahren erforderlich ist, soll die Systemkonzepte in Richtung voroperativer Ziele und der Validierung im Orbit vorantreiben.

Ein europäisches Industriekonsortium

Freezz Italia bedankt sich herzlich für den Beitrag der Industrie- und Technologiepartner, die die Entwicklung von Friisat unterstützen.

Das Programm vereint das Fachwissen von Almatech, Celeste Space, Celeste Technologies, Gradiant, IngeniArs, Maiolini Space, Nautilus, RF Microtech und SpacePNT sowie der gesamten Freezz-Gruppe, deren Technologien und Kompetenzen im Bereich des Engineerings zur Entwicklung und Reifung des gesamten Friisat-Systems beitragen.

Freezz dankt allen Partnern und Delegationen für ihr Engagement und ihren Beitrag zu diesem wichtigen Meilenstein in der Entwicklung von Friisat.

Freezz Italia

Freezz Italia ist ein Raumfahrttechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung fortschrittlicher Satellitensysteme und -technologien für Telekommunikation und Anwendungen in der erdnahen Umlaufbahn (LEO) konzentriert.

Das Unternehmen entwickelt Satellitenarchitekturen, Subsysteme und Technologien für die Weltraumtelekommunikation der nächsten Generation, mit besonderem Schwerpunkt auf VLEO-Systemen, breitbandiger Direct-to-Device-Kommunikation und 3GPP 5G/6G-Nicht-terrestrischen Netzwerken.

Im Rahmen des IRIS²-LowLEO-Projekts fungiert Freezz Italia als Hauptauftragnehmer für den in dieser Pressemitteilung beschriebenen ESA-Vertrag und leitet die Gruppe der industriellen Friisat-Partner bei den Konsolidierungsmaßnahmen.

Über Friisat

Friisat ist die VLEO-Satellitensystemarchitektur von Freezz, die für die breitbandige Direct-to-Device-Konnektivität im Rahmen des 3GPP 5G/6G Non-Terrestrial Network konzipiert wurde.

Das System, das darauf ausgelegt ist, die Fähigkeiten terrestrischer Netze aus dem Weltraum zu erweitern, kombiniert den Betrieb in einer sehr niedrigen Erdumlaufbahn (Very Low Earth Orbit, VLEO) mit einer hochintegrierten Raumfahrzeug- und Telekommunikationsarchitektur. Die geringere Umlaufbahnhöhe bietet ein günstiges Link-Budget (eine günstigere Funkstreckenbilanz) für die direkte Breitbandkommunikation mit terrestrischen Endgeräten und eine geringere Strahlenbelastung im Vergleich zu höheren LEO-Umlaufbahnen.

Die Friisat-Telekommunikationsarchitektur ist auf die Integration von terrestrischen und nicht-terrestrischen Mobilfunknetzen ausgelegt und zielt auf Breitband-D2D-Dienste sowie die Weiterentwicklung von 5G-NTN hin zu zukünftigen 6G-Netzen ab.

Friisat ist als skalierbare Architektur konzipiert, die eine schnelle technologische Weiterentwicklung und wiederholte Bereitstellung unterstützt, mit dem Ziel, die satellitengestützte Breitbandkonnektivität zunehmend an die Architektur, die Standards und das Nutzererlebnis terrestrischer Mobilfunknetze anzunähern.

Über Freezz

Freezz ist ein in Europa ansässiger Hightech-Industriekonzern mit Hauptsitz in der Schweiz sowie Technologie- und Betriebszentren in Italien und Spanien. Die Freezz-Gruppe leitet das europäische Industriekonsortium, das Friisat entwickelt.

Freezz bietet Konnektivitätsdienste an und entwickelt eigene integrierte Satelliten- und terrestrische Lösungen für den globalen Breitbandzugang. Zu seinem Portfolio gehören Friisat und Friilink, eine integrierte Konnektivitätsplattform für Personen- und Gütertransportflotten, die bordeigene Satelliten- und terrestrische Breitbandkonnektivität mit Telematik, Routenoptimierung und digitalen Werbediensten für Transportunternehmen kombiniert.

Das Friilink-Geschäft ist in Spanien, Italien, der Schweiz und im Vereinigten Königreich aktiv, wobei eine weitere Expansion in andere europäische und außereuropäische Märkte im Gange ist.

Über das ESA-Programm im Zusammenhang mit „EU Secure Connectivity“

Unter der Gesamtverantwortung der Europäischen Kommission ist IRIS² ein ehrgeiziges Vorhaben zum Aufbau eines weltraumgestützten, sicheren und widerstandsfähigen Konnektivitätsnetzwerks, das die strategische Autonomie und Wettbewerbsfähigkeit Europas dort und dann stärkt, wo es am wichtigsten ist. Die ESA fungiert im Auftrag der Europäischen Kommission als Qualifizierungs- und Validierungsbehörde für die staatliche Infrastruktur des Programms Union Secure Connectivity. Sie verwaltet Entwicklungs- und Validierungsverträge zur Unterstützung der anfänglichen Weltraum- und Bodensegmente, überprüft die End-to-End-Leistung von Systemen, Diensten und Sicherheit anhand der Anforderungen der Europäischen Kommission und koordiniert diese Aktivitäten mit dem eigenen Programm der ESA.

Im Rahmen dieses Programms bieten die Komponenten der IRIS² Low-LEO Pre-Operational und De-Risk Activities einen schnellen und wiederkehrenden Mechanismus zur Validierung potenzieller neuer staatlicher Dienste und damit verbundener Missionskonzepte im Orbit bis hin zu einer voroperativen Stufe, vorbehaltlich einer erfolgreichen Weiterentwicklung und späterer Entscheidungen auf Programmebene über die Integration in die operative EU-IRIS²-Basislinie.

Letztendlich zielen diese Aktivitäten darauf ab, zur kontinuierlichen Weiterentwicklung und Verbesserung der IRIS²-Dienste und -Fähigkeiten beizutragen und so Europas langfristige Führungsrolle im Weltraum in einer sich ständig verändernden Welt zu unterstützen.

Erfahren Sie mehr über das ESA-Programm im Zusammenhang mit der sicheren Konnektivität der EU – IRIS²

Medienkontakt

E-Mail: contact@freezz-ch.com

Website: https://freezz.com

QUELLE: Freezz SA

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