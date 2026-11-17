AUSTIN, Texas und MONTREAL, Quebec, 17. November 2026 /PRNewswire/ -- Averna Powered by Spherea und Emersons NI Test- und Messtechnikgeschäft kündigten Pass/Fail an, einen neuen Podcast, der sich den Menschen, Prozessen, realen Herausforderungen und Technologien hinter der modernen Testtechnik widmet.

Der Podcast bringt Ingenieure, Branchenführer und Innovatoren zusammen, um die Geschichten hinter den Produkten und Systemen zu erzählen, die unsere Welt prägen.

„Testentwicklung spielt eine entscheidende Rolle bei Innovationen, doch viele der wichtigsten Erkenntnisse und Durchbrüche finden im Hintergrund statt." Mit Pass/Fail schaffen wir eine Plattform, auf der Ingenieure, Innovatoren und Branchenführer ihre Erfahrungen teilen, Ideen austauschen und die Bedeutung von Tests für die Markteinführung von Produkten hervorheben können. Wir freuen uns besonders über die Zusammenarbeit mit Emersons NI-Testsparte bei einer Initiative, die dazu beiträgt, dieser wichtigen Disziplin mehr Sichtbarkeit zu verleihen", sagte Myriam Duchaine, Vizepräsidentin Marketing bei Averna.

Moderiert von Amy Share, Content Manager bei Averna, und Jayson Wilkinson, Global Test Strategist bei Emersons Test- und Messsparte, untersucht Pass/Fail, was wirklich nötig ist, um komplexe Produkte und Systeme zum Leben zu erwecken und sicherzustellen, dass sie in der realen Welt funktionieren. Durch offene Gespräche mit Ingenieuren, Testleitern und Branchenexperten deckt der Podcast die Herausforderungen, die Kreativität, die Misserfolge und die gewonnenen Erkenntnisse auf, die den Produktweg vom Prototyp bis zum Vertrieb prägen.

„Manche der besten Geschichten im Ingenieurwesen ereignen sich lange bevor ein Produkt auf den Markt kommt", sagte Jayson Wilkinson, Co-Moderator von Pass/Fail und Global Test Strategist des Test- und Messgeschäfts von Emerson. „Hinter jedem erfolgreichen Launch stecken unzählige Testiterationen, schwierige Entscheidungen und engagierte Teams, die an der Lösung komplexer Probleme arbeiten." Pass/Fail gibt diesen Geschichten eine Stimme und bringt eine Gemeinschaft von Menschen zusammen, die Testentwicklung und deren Auswirkungen auf Innovationen wirklich lieben."