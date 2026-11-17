Neuer Fernsehsender Sat.2 startet am Valentinstag
- Sat.2 startet am 14. Februar 2027 im Free-TV
- Serien, Shows und Quizformate prägen das Programm
- Der Sender richtet sich besonders an Zuschauer ab 50
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der neue Fernsehsender Sat.2 geht am 14. Februar 2027 an den Start. Der Kanal soll kostenlos über die klassischen TV-Verbreitungswege, auf weiteren Plattformen sowie über den Streamingdienst Joyn empfangbar sein, wie die Sendergruppe ProSiebenSat.1 mitteilte. Im Mittelpunkt des Programms sollen bekannte deutsche Serien und Unterhaltungssendungen stehen.
Zu sehen sein sollen unter anderem "Der Bulle von Tölz", "Kommissar Rex", "Verliebt in Berlin", "Der letzte Bulle" und "Danni Lowinski". Auch Sendungen wie "Mein Lokal, Dein Lokal", "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich" und Quizshows mit Jörg Pilawa sind geplant. Samstags sollen True-Crime-Formate laufen.
Bereits im Juli hatte ProSiebenSat.1 den Start des neuen Senders angekündigt. Sat.2 soll sich insbesondere an Zuschauerinnen und Zuschauer ab 50 Jahren richten. "Ein Schwerpunkt liegt auf deutscher Fiktion", sagte die für die Programmstrategie verantwortliche Ellen Koch.
Mit Sat.2 wächst die Senderfamilie von ProSiebenSat.1 auf acht Kanäle. Zu ihr gehören bislang Sat.1, ProSieben, Kabel Eins, Sixx, ProSieben MAXX, Sat.1 Gold und Kabel Eins Doku. Sat.2 ist der erste neue Free-TV-Sender der Gruppe seit dem Start von Kabel Eins Doku im Jahr 2016./svv/DP/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ProSiebenSat.1 Media Aktie
Die ProSiebenSat.1 Media Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,51 % und einem Kurs von 3,032 auf Tradegate BSX (17. November 2026, 13:56 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ProSiebenSat.1 Media Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
ProSiebenSat.1 Media zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5500 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 4,2000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 3,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +5,19 %/+75,32 % bedeutet.
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Am besten GARNICHT hinschaun, wie heute.. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gif
MFE kontrolliert den Laden komplett, nachdem sie für den Laden sehr viel bezahlt haben
Warum sollte MFE den Gewinn bei P7S1 mit den Restaktionären teilen?
viel lukrativer ist es doch, den Gewinn auf die anderen MFE Standorte zu verlagern, die MFE zu 100% kontrolliert
Joyn wird ja 2027 auf die MFE Plattform umgestellt, da kann MFE von P7S1 konzernintern hohe Lizenzgebühren verlangen
das geht perspektivisch auch in anderen Bereichen wie Playout, Werbevermarktung etc.
gerade weil MFE für die Übernahme viel bezahlt hat, hat MFE kein Geld an die Restaktionäre zu verschenken