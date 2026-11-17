Umsatzverdopplung bis 2030: Diese zwei Rüstungsriesen bündeln ihre Kräfte
NATO-Aufrüstung im Fokus
Die EU genehmigt die Rüstungsallianz von Kongsberg und Thales. Das Gemeinschaftsunternehmen für Militärkommunikation will seinen Umsatz bis 2030 verdoppeln.
- EU genehmigt die Kongsberg-Thales-Allianz
- Gemeinschaftsfirma will Umsatz bis 2030 verdoppeln
- NATO-Märkte bieten Kongsberg und Thales Wachstum
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Die Rüstungskonzerne Kongsberg Gruppen und Thales haben eine wichtige regulatorische Hürde genommen. Die Europäische Kommission hat am Dienstag die gemeinsame Kontrolle über Thales Norway genehmigt. Wettbewerbsrechtliche Bedenken sieht die Behörde aufgrund der begrenzten Marktpositionen der beteiligten Unternehmen nicht.
Damit ist der Weg für ein Gemeinschaftsunternehmen im Bereich sicherer militärischer Kommunikation frei. Die bereits im Juni 2025 angekündigte Kooperation soll die technologische Zusammenarbeit zwischen Norwegen und Frankreich stärken.
Umsatz soll sich bis 2030 verdoppeln
Das Gemeinschaftsunternehmen gehört beiden Partnern zu jeweils 50 Prozent und soll rund 350 Beschäftigte an den norwegischen Standorten Oslo, Trondheim und Asker beschäftigen.
Die zusammengelegten Geschäftsbereiche erzielten 2024 einen Umsatz von rund 1,5 Milliarden norwegischen Kronen, umgerechnet etwa 130 Millionen Euro. Bis zum Ende des Jahrzehnts soll dieser auf drei Milliarden Kronen steigen.
Dafür bündeln die Unternehmen ihre Kompetenzen: Kongsberg bringt taktische Funksysteme für Soldaten, Gefechtsfahrzeuge und das Flugabwehrsystem NASAMS ein. Thales steuert Verschlüsselungstechnologien sowie geschützte Sprach- und Datennetzwerke bei.
NATO-Aufrüstung eröffnet neue Chancen
Die Partner wollen insbesondere vom steigenden Bedarf der NATO-Staaten an sicheren und miteinander kompatiblen Kommunikationssystemen profitieren. Neben dem norwegischen Heimatmarkt stehen internationale Exportmöglichkeiten im Mittelpunkt.
Für Kongsberg und Thales eröffnet die Zusammenarbeit damit zusätzliche Wachstumschancen in einem strategisch wichtigen Bereich der europäischen Verteidigungsindustrie.
Fazit: Die EU-Genehmigung beseitigt eine entscheidende Unsicherheit. Mit dem geplanten Umsatzwachstum und dem Zugang zu internationalen NATO-Märkten könnte das Gemeinschaftsunternehmen langfristig zum Wachstum beider Rüstungskonzerne beitragen. Kurzfristige Auswirkungen auf die Konzerngewinne lassen sich daraus allerdings noch nicht ableiten.
Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion
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