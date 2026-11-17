Die Rüstungskonzerne Kongsberg Gruppen und Thales haben eine wichtige regulatorische Hürde genommen. Die Europäische Kommission hat am Dienstag die gemeinsame Kontrolle über Thales Norway genehmigt. Wettbewerbsrechtliche Bedenken sieht die Behörde aufgrund der begrenzten Marktpositionen der beteiligten Unternehmen nicht.

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Damit ist der Weg für ein Gemeinschaftsunternehmen im Bereich sicherer militärischer Kommunikation frei. Die bereits im Juni 2025 angekündigte Kooperation soll die technologische Zusammenarbeit zwischen Norwegen und Frankreich stärken.

Umsatz soll sich bis 2030 verdoppeln

Das Gemeinschaftsunternehmen gehört beiden Partnern zu jeweils 50 Prozent und soll rund 350 Beschäftigte an den norwegischen Standorten Oslo, Trondheim und Asker beschäftigen.

Die zusammengelegten Geschäftsbereiche erzielten 2024 einen Umsatz von rund 1,5 Milliarden norwegischen Kronen, umgerechnet etwa 130 Millionen Euro. Bis zum Ende des Jahrzehnts soll dieser auf drei Milliarden Kronen steigen.

Dafür bündeln die Unternehmen ihre Kompetenzen: Kongsberg bringt taktische Funksysteme für Soldaten, Gefechtsfahrzeuge und das Flugabwehrsystem NASAMS ein. Thales steuert Verschlüsselungstechnologien sowie geschützte Sprach- und Datennetzwerke bei.

NATO-Aufrüstung eröffnet neue Chancen

Die Partner wollen insbesondere vom steigenden Bedarf der NATO-Staaten an sicheren und miteinander kompatiblen Kommunikationssystemen profitieren. Neben dem norwegischen Heimatmarkt stehen internationale Exportmöglichkeiten im Mittelpunkt.

Für Kongsberg und Thales eröffnet die Zusammenarbeit damit zusätzliche Wachstumschancen in einem strategisch wichtigen Bereich der europäischen Verteidigungsindustrie.

Fazit: Die EU-Genehmigung beseitigt eine entscheidende Unsicherheit. Mit dem geplanten Umsatzwachstum und dem Zugang zu internationalen NATO-Märkten könnte das Gemeinschaftsunternehmen langfristig zum Wachstum beider Rüstungskonzerne beitragen. Kurzfristige Auswirkungen auf die Konzerngewinne lassen sich daraus allerdings noch nicht ableiten.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Thales - will Gemalto übernehmen Thales +1,06 % Aktie 4 Aufrufe heute catocencoris 27.08.26, 21:13

Paul Späthling

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Paul Späthling schreibt seit September 2025 für wallstreetONLINE. Zuvor hat er auf Finanz- und Tech-Plattformen über unter anderem zukunftsträchtige Themenbereiche berichtet und seine Leser über News und Trends up-to-date gehalten. Seine große Leidenschaft gilt dem Art Trade. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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