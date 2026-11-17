Ein Hobbysegler gab an, die "Andromeda" eine knappe Woche später zunächst im schwedischen Sandhamn und dann beider dänischen Insel Christiansø nördlich von Bornholm gesehen zu haben.

HAMBURG (dpa-AFX) - Im Prozess um die Anschläge auf die Nord-Stream-Pipelines haben Zeugen den Weg der Segeljacht "Andromeda" auf der Ostsee nachgezeichnet. So habe das in Rostock-Warnemünde gecharterte Boot, das laut Anklage zur Vorbereitung der Sprengung der Gaspipelines verwendet wurde, vom 7. auf den 8. September 2022 im Sportboothafen von Wiek auf Rügen gelegen, sagte der Hafenmeister vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht.

Jacht nahm ungewöhnlich viel Kraftstoff an Bord



Angeklagt ist der ehemalige ukrainische Offizier Serhij Kusnjezow. Die Bundesanwaltschaft wirft ihm vor, der Drahtzieher hinter der Pipeline-Sprengung gewesen zu sein. Der 50-Jährige soll die Explosionen am 26. September 2022 mit sechs weiteren Tätern verursacht haben.

Nach Angaben des Hafenmeisters wurde die "Andromeda" beim Stopp in seinem Hafen betankt. Außerdem habe er gesehen, dass aus einem im Hafen geparkten Kleintransporter Ausrüstung auf das Boot gebracht wurde. Was verladen wurde, wisse er nicht. "Ich habe nur Flaschen gesehen." Er habe angenommen, dass Trinkwasser an Bord gebracht werden sollte.

"Es war ein Schiff wie jedes andere", sagte der 62-Jährige. Es sei eine Übernachtung für sechs Crewmitglieder bezahlt worden - in bar, ebenso wie beim Tanken. Die "Andromeda" habe viel Treibstoff an Bord genommen. "Der Betrag, der dann am Ende aufgrund der Tankmengen zusammengekommen ist, war schon ungewöhnlich."

Fünf Männer und eine Frau an Bord



Zur Crew könne er nicht viel sagen: "Es waren fünf Männer und eine Frau. Und sie waren im guten mittleren Alter", sagte der Hafenmeister.

Am 22. September habe die "Andromeda" erneut für eine Nacht in seinem Hafen festgemacht. Wieder sei das Boot betankt worden.

Zwischenzeitlich muss die 15-Meter-Jacht mehr als 330 Seemeilen Richtung Norden auf der Ostsee zurückgelegt haben. Denn in der Nacht vom 13. auf den 14. September habe sie im schwedischen Sandhamn gelegen, sagte ein zweiter Zeuge. Der 38 Jahre alte Berliner Hobbysegler war im September 2022 eine knappe Woche zusammen mit zwei weiteren Männern auf einem Segelboot in der Ostsee unterwegs.

Er könne sich gut an die Jacht erinnern, weil sie neben seinem und einem weiteren Boot die einzige Jacht im Hafen war. An der Crew sei ihm aufgefallen, dass sie den Kontakt zu anderen Seglern gemieden habe, sagte er. "Man hatte den Eindruck, da war ein Dämpfer drauf, wenn man da vorbeiging." Die Gespräche seien leiser geworden. Die Unterhaltungen wurden nach seinen Angaben in einer slawischen Sprache geführt.

Wie viele Crewmitglieder an Bord waren, konnte er nicht genau sagen. "Eine Handvoll plus x." Es sei eine Frau darunter gewesen. "Es waren jetzt nicht die typischen bierbäuchigen Sommersegler. Ich würde sagen, eher sportlich." Wenige Tage später habe er die "Andromeda" wiedergesehen. Diesmal im Hafen der kleinen dänischen Insel Christiansø.

Am 23. September war die "Andromeda" laut dem dortigen Hafenbuch wieder in Warnemünde eingelaufen. Drei Tage später explodierten südlich von Bornholm die laut Anklage mit Zeitzündern versehenen Sprengsätze an den Nord-Stream-Pipelines.

Ukrainischer Ex-Offizier wegen Kriegsverbrechen angeklagt

Kusnjezow muss sich wegen des Einsatzes verbotener Methoden der Kriegsführung durch einen Angriff gegen zivile Objekte wegen Kriegsverbrechen verantworten. Zudem wird ihm vorgeworfen, eine Sprengstoffexplosion herbeigeführt, Bauwerke zerstört und öffentliche Betriebe gestört zu haben.

Er war Ende August 2025 auf Grundlage eines Europäischen Haftbefehls an der italienischen Adria im Urlaub mit seiner Familie gefasst und drei Monate später nach Deutschland überstellt worden. Seither sitzt er in Untersuchungshaft./fi/DP/mis



