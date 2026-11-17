Eine neue Untersuchung der progressiven US-Organisation Groundwork Collaborative wirft ein kritisches Licht auf die Rabattaktionen von Amazon. Demnach war der angebliche Aktionspreis bei 29,1 Prozent der untersuchten Angebote mindestens so hoch wie der günstigste Preis innerhalb der vorherigen 30 Tage. Bei einem Vergleich über 90 Tage stieg dieser Anteil sogar auf 57,3 Prozent. Rund neun Prozent der Produkte waren während der Rabattaktion teurer als im Vormonat.

Der Black Friday gilt als Höhepunkt der Schnäppchenjagd. Millionen Verbraucher warten auf die vermeintlich besten Angebote des Jahres. Doch die großen Rabattaktionen können sich als teurer Irrtum erweisen, zeigen mehrere unabhängige Untersuchungen. Zahlreiche "Sonderangebote" sind keineswegs günstiger als an gewöhnlichen Einkaufstagen. Teilweise müssen Käufer sogar tiefer in die Tasche greifen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

So kosteten die Kopfhörer Beats Solo 4 am Black Friday 2025 beispielsweise 129,95 US-Dollar, genau so viel wie vor der Rabattaktion. Eine Apple Watch Series 10 wurde während der Aktion für 679,99 US-Dollar angeboten. Knapp einen Monat zuvor war sie für 602 US-Dollar erhältlich.

Dass es sich nicht nur um ein amerikanisches Phänomen handelt, zeigt eine Untersuchung der niederländischen Verbraucherorganisation Consumentenbond vom Juli. Die Verbraucherschützer beobachteten über zwei Monate die Preise von über 1.000 Produkten bei Amazon und Bol.com, die zu Ahold Delhaize gehören.

Von 113 untersuchten Amazon-Rabattangeboten beanstandeten sie rund 41 Prozent und warfen den Händlern vor, gegen die geltenden Preisvorschriften zu verstoßen. Ein Lautsprecher von JBL (die zu Samsung Electronics gehören) wurde beispielsweise für 147 Euro mit einem angeblichen Rabatt von 26 Prozent beworben. Zuvor hatte das Gerät allerdings fast einen Monat lang lediglich 133 Euro gekostet. Aber laut europäischem Verbraucherrecht müssen Händler, die mit einer Preisermäßigung werben, ihren niedrigsten Preis der vorherigen 30 Tage für den Vergleich zugrunde legen. Die Verbraucherschützer forderten Amazon und Bol.com daraufhin auf, ihre Rabattwerbung zu korrigieren, und drohten mit rechtlichen Schritten.

Auch andere Recherchen kommen zu ähnlichen Ergebnissen. Der Preisbeobachtungsdienst Visualping analysierte rund 1.200 Produkte mit Preisänderungen bei den Amazon Prime Days vom 23. bis 26. Juni 2026. Bei 46,4 Prozent lag der Aktionspreis über einem zuvor registrierten Tiefstpreis. Und die Washington Post verglich im vergangenen Jahr die regulären Preise von knapp 50 Produkten mit späteren Amazon-Aktionen. Mehrere vermeintliche Sonderangebote erwiesen sich dabei als wenig attraktiv.

NBC News dokumentierte bereits beim Prime Day 2025 auffällige Preisbewegungen. Eine Canon-Kamera kostete zunächst 799 US-Dollar, verteuerte sich kurz vor der Aktion auf 879 US-Dollar und wurde anschließend für 749 US-Dollar angeboten. Der ausgewiesene Preisnachlass wirkte dadurch deutlich größer als die tatsächliche Ersparnis gegenüber dem früheren Verkaufspreis.

Amazon weist die Ergebnisse von Groundwork entschieden zurück. Der Konzern bezeichnet die Untersuchung als methodisch fehlerhaft und kritisiert die kleine, nicht repräsentative Produktauswahl.

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Die Ergebnisse lassen sich nicht auf sämtliche Rabattangebote übertragen. Dafür unterscheiden sich die Stichproben und Untersuchungsmethoden zu stark. Auch beweist ein zuvor erreichter Tiefstpreis noch keine bewusste Täuschung. Dennoch zeigt sich ein wiederkehrendes Muster: Hohe Rabattprozente bedeuten nicht automatisch niedrige Preise. Entscheidend ist die Preisentwicklung des Produktes über längere Zeit hinweg und weniger die in fetten Lettern und mit vielen Ausrufezeichen beworbenen angeblichen Tiefpreise am Black Friday, Cyber Monday oder in der Black Week.

Gerade vor dem diesjährigen Black Friday am 27. November lohnt es sich, die Preise über mehrere Wochen zu beobachten und verschiedene Händler zu vergleichen. Denn das vermeintliche Schnäppchen des Jahres könnte schon lange vor der Rabattschlacht günstiger gewesen sein.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion





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Ingo Kolf

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Ingo Kolf bringt über zwei Jahrzehnte Erfahrung im Bereich Börsen- und Finanznachrichten mit und ist somit eine erfahrene Kraft im Team. Seine berufliche Laufbahn führte ihn durch namhafte Stationen wie Bloomberg, die Financial Times und Motley Fool, bevor er sich bei wallstreetONLINE auf die Bereiche Unternehmensnachrichten, Rohstoffmärkte und passives Einkommen spezialisierte. Besonders am Herzen liegen ihm die Vereinigten Staaten, insbesondere New York, wo er sechs Jahre lang gelebt und über die Märkte berichtet hat. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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