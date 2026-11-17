1.333 € zusätzlich im Monat oder sogar noch mehr, ohne dafür weiterarbeiten zu müssen? Für viele Menschen wäre das ein gewaltiger Unterschied. Mehr Geld für Reisen, die Familie oder einfach die Freiheit, den Ruhestand nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten.

Wer jahrzehntelang gearbeitet und Vermögen aufgebaut hat, bringt dafür gute Voraussetzungen mit. Denn das angesparte Geld muss nicht einfach aufgebraucht werden. Es kann regelmäßige Kapitalerträge liefern und die gesetzliche Rente aufstocken. Doch wie funktioniert das und welche Anlageformen kommen in Frage?

Das Problem: Die gesetzliche Rente gerät unter Druck

Die gesetzliche Rente ist für viele Menschen der wichtigste Baustein ihrer Altersvorsorge. Doch nach jahrzehntelanger Arbeit fallen die monatlichen Rentenzahlungen oft deutlich niedriger aus als das bisherige Einkommen.

Ein Blick auf die Zahlen zeigt, warum zusätzliche Vorsorge wichtig ist:

48 % Rentenniveau: Der Wert bezieht sich auf eine Standardrente nach 45 Beitragsjahren mit Durchschnittsverdienst, nicht auf die individuelle Rente.

1.809 € für Männer und 1.394 € für Frauen: So hoch lagen die durchschnittlichen monatlichen Altersrenten nach mindestens 35 Versicherungsjahren.

Rund 20 Jahre Ruhestand: So lange dauert der Rentenbezug im Durchschnitt ungefähr. Das Geld muss also oft über Jahrzehnte reichen.

Miete, Lebensmittel und Versicherungen müssen auch im Ruhestand bezahlt werden. Wer darüber hinaus reisen oder sich etwas gönnen möchte, braucht zusätzlichen finanziellen Spielraum.

Sich allein auf die gesetzliche Rente zu verlassen, kann deshalb zum Problem werden. Wer dagegen bereits Vermögen angespart hat, muss nicht wieder bei null anfangen. Entscheidend ist, wie dieses Kapital eingesetzt wird, um regelmäßige Erträge zu erzielen.

Vermögen angespart – aber was macht man jetzt damit?

100.000 €, 150.000 € oder sogar 200.000 € angespart? Wer kurz vor der Rente steht, möchte sein Vermögen möglichst lange erhalten und gleichzeitig davon profitieren.

Wie viel die laufenden Kapitalerträge ausmachen können, zeigt ein Beispiel: Bei 200.000 € und 2 % Zinsen entstehen rechnerisch rund 333 € brutto pro Monat. Bei einer Cashflow-Rendite von 8 % p.a. wären es dagegen 1.333 €, also rund 1.000 € zusätzlich.

Wie sich unterschiedliche Vermögensgrößen auswirken, zeigt die folgende Rechnung:

Vorhandenes Vermögen Jährliche Bruttoerträge bei 8 % Rendite p.a. Monatliches Zusatzeinkommen 25.000 € 2.000 € 167 € 50.000 € 4.000 € 333 € 75.000 € 6.000 € 500 € 100.000 € 8.000 € 667 € 150.000 € 12.000 € 1.000 € 200.000 € 16.000 € 1.333 € 250.000 € 20.000 € 1.667 €

Modellrechnung vor Steuern, Gebühren und möglichen Verlusten. Die Monatsbeträge sind rechnerische Durchschnittswerte, keine garantierten Auszahlungen.

Bei einer gesetzlichen Bruttorente von beispielsweise 1.300 € könnten zusätzliche Kapitalerträge von 1.333 € die monatlichen Bruttoeinnahmen rechnerisch sogar mehr als verdoppeln.

Doch welche Geldanlagen kommen in Frage, um solche Erträge zu erzielen?

Vier Möglichkeiten, um aus Vermögen eine Zusatzrente aufzubauen

Wer regelmäßige Einnahmen aus seinem Vermögen erzielen möchte, kann verschiedene Anlageformen kombinieren. Sie unterscheiden sich vor allem bei Renditechancen, Verfügbarkeit und Risiken.

1. Geldmarktfonds

Geldmarktfonds investieren überwiegend in kurzfristige Finanzinstrumente. Ihre Erträge orientieren sich am aktuellen Zinsniveau.

Rendite: Aktuell etwa 2 bis 3 %* pro Jahr.

Verfügbarkeit: Fondsanteile lassen sich meist börsentäglich verkaufen.

Risiken: Wertschwankungen und Verluste sind möglich.

Für Anleger kurz vor der Rente können Geldmarktfonds sinnvoll sein, um einen Teil des Vermögens kurzfristig verfügbar zu halten.

2. Staats- und Unternehmensanleihen

Mit Anleihen leihen Anleger Staaten oder Unternehmen Geld und erhalten dafür vereinbarte Zinsen. Die Rendite hängt unter anderem von der Bonität und der Laufzeit ab.

Rendite: Bei höher verzinsten Unternehmensanleihen sind etwa 6 bis 10 %* pro Jahr möglich.

Zinszahlungen: Erfolgen häufig jährlich oder halbjährlich.

Risiken: Unternehmen können zahlungsunfähig werden. Zudem können Anleihekurse schwanken und bei einem vorzeitigen Verkauf Verluste entstehen.

Anleihen können das Portfolio um regelmäßige Zinserträge ergänzen. Hohe Renditen sind allerdings meist mit höheren Risiken verbunden.

3. Dividendenaktien und ETFs

Wer bereits am Aktienmarkt investiert ist, kann sein Portfolio auf regelmäßige Ausschüttungen ausrichten. Dafür kommen einzelne Dividendenaktien oder ausschüttende ETFs in Frage, die zahlreiche Unternehmen bündeln.

Ausschüttungsrendite: Je nach Unternehmen und Strategie sind etwa 3 bis 6 %* pro Jahr möglich.

Erträge: Neben Dividenden können Anleger auch von möglichen Kurssteigerungen profitieren.

Risiken: Aktienkurse können schwanken und Dividenden gekürzt oder ausgesetzt werden.

Besonders ausschüttende ETFs ermöglichen es, das Kapital auf verschiedene Unternehmen und Branchen zu verteilen.

4. Kreditbasierte Festzinsanlagen

Über spezialisierte Investmentplattformen können Anleger in Konsumenten- oder Unternehmenskredite investieren und dafür Zinsen erhalten. Je nach Anbieter, Laufzeit und Risikoprofil sind Renditen von etwa 7 bis 12 %* pro Jahr möglich.

Für Anleger, die ihre Rente durch Kapitalerträge aufstocken möchten, bieten solche Investments einige interessante Eigenschaften:

Regelmäßiger Cashflow: Zinszahlungen erfolgen je nach Investment monatlich, teilweise auch täglich.

Feste Zinssätze: Viele Finanzierungen haben vertraglich vereinbarte Zinsen und definierte Laufzeiten.

Breite Streuung: Das Kapital lässt sich auf verschiedene Kreditarten, Kreditunternehmen und Laufzeiten verteilen.

Automatisiertes Investieren: Einige Plattformen ermöglichen es, das Kapital automatisch nach festgelegten Kriterien anzulegen.

Damit können Festzinsanlagen eine zusätzliche Einkommensquelle im Ruhestand bilden. Allerdings bestehen auch Risiken: Kreditnehmer können ihre Zahlungen verspäten oder ausfallen lassen, und beteiligte Kreditunternehmen können zahlungsunfähig werden. Dadurch sind Verzögerungen und Kapitalverluste möglich. Auch die angebotenen Zinssätze sind keine garantierten tatsächlichen Renditen.

Wer sich dafür interessiert, sollte die Konditionen verschiedener Anbieter vergleichen.

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So kann das Vermögen im Ruhestand länger erhalten bleiben

Wer einen Teil seiner Lebenshaltungskosten aus Kapitalerträgen deckt, muss möglicherweise weniger von seinem angesparten Vermögen verbrauchen.

Dafür kann es sinnvoll sein, das Kapital auf unterschiedliche Aufgaben zu verteilen:

Finanzielle Rücklagen: Geld für laufende Ausgaben und unerwartete Kosten bleibt kurzfristig verfügbar.

Laufende Kapitalerträge: Zinsen und Dividenden ergänzen das Renteneinkommen.

Langfristige Investments: Ein Teil des Vermögens bleibt investiert und kann von möglichen Wertsteigerungen profitieren.

Ein dauerhafter Kapitalerhalt ist damit nicht garantiert. Verluste und Inflation können das Vermögen verringern. Deshalb sollte die Aufteilung zum persönlichen Finanzbedarf und zur eigenen Risikobereitschaft passen.

Fazit: Machen Sie mehr aus Ihrem Vermögen im Ruhestand

Jahrzehntelang sparen und dann das gesamte Vermögen nach und nach aufbrauchen? Das muss nicht die einzige Möglichkeit sein. Zinsen, Dividenden und andere Ausschüttungen können die gesetzliche Rente ergänzen.

Bei 200.000 € Vermögen und angenommenen 8 %* laufender Bruttorendite wären rechnerisch 1.333 € zusätzlich im Monat möglich. Die tatsächlichen Erträge können allerdings niedriger ausfallen und sind nicht garantiert.

Entscheidend ist eine Kombination verschiedener Anlageformen, die zum eigenen Vermögen passt und im Ruhestand mehr finanziellen Spielraum ermöglicht.

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* Die im Artikel genannten Renditen sind Zielrenditen oder historische Werte einzelner Plattformen und stellen keine Garantie für künftige Erträge dar.