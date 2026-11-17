Der heutige Rücksetzer schmälert die Drei-Monats-Bilanz von PepsiCo nur geringfügig - unterm Strich bleibt weiterhin ein Plus von +7,42 %.

Im Getränke- und Lebensmittelsektor fallen die Kurse: Neben PepsiCo verlieren auch Nestlé, Keurig Dr Pepper und Mondelez. PepsiCo verzeichnet dabei stärkere Abschläge als diese Wettbewerber. Unternehmensnachrichten als konkreter Auslöser liegen zunächst nicht vor.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die PepsiCo Aktie damit um +3,48 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,67 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von PepsiCo einen Anstieg von +6,41 %.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Coca-Cola, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,68 %. Nestle notiert im Minus, mit -1,23 %. Mondelez International Registered (A) notiert im Minus, mit -0,72 %. The Kraft Heinz Company verliert -0,70 % Keurig Dr Pepper notiert im Minus, mit -1,16 %.

Informationen zur PepsiCo Aktie

PepsiCo produziert und vertreibt Getränke und Snacks. Kernmarken sind Pepsi, Gatorade, Lay’s, Doritos und Quaker. Der Konzern zählt weltweit zu den führenden Anbietern von Erfrischungsgetränken und salzigen Snacks. Wichtige Konkurrenten sind Coca-Cola, Mondelez und Nestlé. Differenzierungsmerkmale sind die Kombination starker Getränke- und Snackmarken sowie ein globales Vertriebsnetz.

Es gibt 1 Mrd. PepsiCo Aktien. Damit ist das Unternehmen 178,19 Mrd. € wert.

Die Aktie von PepsiCo erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -4,87 %. Über 5 Jahre lag sie bei -1,62 %, über 10 Jahre bei 3,35 %.

PepsiCo Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,48 % 1 Monat +11,67 % 3 Monate +7,42 % 1 Jahr +3,87 %

PepsiCo Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Stand: 17.11.2026, 14:27 Uhr

Ob sich ein Einstieg bei der PepsiCo Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur PepsiCo Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.