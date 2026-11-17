Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Hermes Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -18,71 % hinnehmen.

Im Luxussektor geben Moncler, Kering und LVMH gemeinsam mit Hermes nach. Hermes verliert dabei stärker als diese Wettbewerber, während Burberry leicht zulegt. Ein konkreter unternehmensspezifischer Auslöser für den Kursrückgang ist nicht erkennbar.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auf Wochensicht hat die Hermes Aktie damit -6,27 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,56 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Hermes auf -39,88 %.

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Hermes?

Burberry Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,72 %. LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton notiert im Minus, mit -1,98 %. Kering notiert im Minus, mit -2,72 %. Moncler verliert -3,53 %

Die Aktie von Hermes erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -11,43 %. Über 5 Jahre lag sie bei -2,87 %, über 10 Jahre bei 13,55 %.

Börsen Update Europa - 17.11. - AT 20 schwach -0,59 %

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Hermes Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -6,27 % 1 Monat -3,56 % 3 Monate -18,71 % 1 Jahr -40,27 %

Informationen zur Hermes Aktie

Stand: 17.11.2026, 14:28 Uhr

Hermès International ist ein französischer Luxuskonzern mit Fokus auf Lederwaren, Seidentüchern, Prêt-à-porter, Parfums und Uhren. Kern sind hochpreisige Taschen (z.B. Birkin, Kelly). Marktstellung: eine der exklusivsten Luxusmarken weltweit mit starker Preissetzungsmacht. Wichtige Konkurrenten: LVMH (Louis Vuitton), Kering (Gucci), Chanel. Alleinstellungsmerkmale: extreme Knappheit, Handarbeit, Heritage, kaum Rabatte, kontrollierte Distribution.

Es gibt 106 Mio. Hermes Aktien. Damit ist das Unternehmen 136,29 Mrd. € wert.

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Ob sich ein Einstieg bei der Hermes Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Hermes Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.