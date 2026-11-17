Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Lenzing Aktionäre einen Verlust von -44,03 % hinnehmen.

Bei Lenzing setzt sich die Verlustserie am dritten Handelstag in Folge fort. Einen konkreten unternehmensbezogenen Auslöser für den erneuten Rückgang gibt es zunächst nicht. Seit Jahresbeginn verliert der österreichische Faserhersteller damit 44,39 % an Börsenwert.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -9,63 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,01 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -44,39 % verloren.

Börsen Update Europa - 17.11. - AT 20 schwach -0,59 %

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Börsenstart Europa - 17.11. - AT 20 schwach -0,65 %

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Lenzing Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -9,63 % 1 Monat -2,01 % 3 Monate -44,03 % 1 Jahr -41,36 %

Informationen zur Lenzing Aktie

Stand: 17.11.2026, 14:28 Uhr

Lenzing produziert holzbasierte Cellulosefasern für Textilien und Hygieneprodukte. Kernmarken sind TENCEL (Lyocell/Modal) und LENZING ECOVERO (Viskose). Der österreichische Konzern zählt zu den führenden Spezialfaseranbietern. Konkurrenten: Birla Cellulose (Grasim), Sateri und Tangshan Sanyou. Differenzierungsmerkmale sind etablierte Marken, rückverfolgbare Fasern und weitgehend geschlossene Lösungsmittelkreisläufe bei Lyocell.

Es gibt 73 Mio. Lenzing Aktien. Damit ist das Unternehmen 785,11 Mio. € wert.

Die Aktie von Lenzing erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -30,70 %. Über 5 Jahre lag sie bei -35,16 %, über 10 Jahre bei -19,72 %.

Lohnt sich ein Investment in die Lenzing Aktie?

Ob sich ein Einstieg bei der Lenzing Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Lenzing Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.