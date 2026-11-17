CAMBRIDGE, Massachusetts, 17. November 2026 /PRNewswire/ -- TriNetX, das weltweit führende föderierte Gesundheitsdatennetzwerk, gab heute die Ernennung von Carnell Elliott zum Chief Commercial Officer bekannt. Sie wird die Bereiche Vertrieb, globale Partnerschaften im Gesundheitswesen und Marketing leiten, während das Unternehmen in sein nächstes Wachstumskapitel eintritt. Elliott berichtet an den Vorstandsvorsitzenden August Calhoun.

Elliott kommt von Henry Schein One zu TriNetX, wo er als Vice President of Revenue ein Vertriebsteam leitete, das die Bereiche Vertrieb, Kundenbetreuung, Kundenerfolg und Marktentwicklung umfasste. Bis dato hat diese kombinierte Truppe aus festangestellten und freiberuflichen Mitarbeitern ein enormes Wachstum erzielt und gleichzeitig Lösungen für den Markt entwickelt.

Elliott verfügt über fast zwei Jahrzehnte Erfahrung im Aufbau von Technologieunternehmen und hat tiefe Wurzeln im Bereich der Gesundheitstechnologie. Zuvor steigerte er als Vizepräsident für Vertrieb und Marktentwicklung bei Change Healthcare den Auftragseingang von rund 50 Millionen US-Dollar auf einen Gesamtvertragswert von 200 Millionen US-Dollar. Zu seinen beruflichen Stationen zählen auch Führungspositionen bei Built Technologies und Dell Technologies.

„Carnell weiß, was Kunden von einem vertrauenswürdigen Partner erwarten und hat bereits viele Unternehmen durch signifikantes Wachstum geführt", sagte Calhoun. „Ich habe schon früher mit ihm zusammengearbeitet und seine Führungsqualitäten und sein kaufmännisches Können aus erster Hand erlebt. Da Kunden vor immer weitreichenderen Entscheidungen stehen, sind genau diese Fähigkeiten das, was wir brauchen, um TriNetX voranzubringen."

„Entscheidungen, die menschliche Gesundheit betreffen, mit Zuversicht zu treffen, ist eine Herausforderung, die Pharma- und Pharmadienstleistungsunternehmen, Gesundheitsdienstleister, akademische Forscher, Krankenkassen und andere Nutzer von Gesundheitsdaten gemeinsam haben", sagte Elliott. „TriNetX verfügt über die Daten, die wissenschaftlichen Erkenntnisse und das Fachwissen, um ihnen bei der Bewältigung dieser Herausforderung zu helfen. Ich bin ziemlich einfach gestrickt. Arbeite hart, sei nett und übernimm Verantwortung. Ich freue mich darauf, mit dem Vertriebsteam zusammenzuarbeiten, um diese Möglichkeiten weiteren Organisationen zugänglich zu machen."

Informationen zu TriNetX, LLC

TriNetX ist die globale Wahrheitsplattform für eine bessere menschliche Gesundheit. TriNetX basiert auf einem sicheren, vernetzten Netzwerk von mehr als 14 200 klinischen Standorten in über 20 Ländern und liefert verlässliche Evidenz, die auch den strengsten wissenschaftlichen Prüfungen weltweit standhält. Durch die Kombination globaler Daten, unerschütterlicher Integrität sowie einer seltenen Verbindung von KI und menschlicher Intelligenz beschleunigt TriNetX die Gewinnung neuer Erkenntnisse und trägt weltweit zu besseren Gesundheitsergebnissen bei. Besuchen Sie trinetx.com oder folgen Sie TriNetX auf LinkedIn, um mehr zu erfahren.

Medienkontakt

TriNetX

Karen Tunks

E-Mail: Karen.Tunks@TriNetX.com







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