Vor Zahlen von Nividia lassen Anleger nichts anbrennen
Aktien New York Ausblick
- Anleger warten vor Nvidias Quartalsbilanz zunächst ab
- Dow schwächer erwartet, Nasdaq 100 dürfte zulegen
- Disney-Ausblick und Home-Depot-Gewinn belasten Aktien
NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger in den USA dürften sich am Dienstag nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen vor der Quartalsbilanz des Chip-Giganten Nvidia . Kurz nach Börsenschluss lässt sich das Unternehmen in die Bücher schauen, bei dem zuletzt der Rücktritt des legendären Chefs Jensen Huang für Furore und heftige Kursverluste gesorgt hatte. Nun dürfte sich der Blick am Markt wieder auf das operative Geschäft richten. Im vorbörslichen Handel legten Nvidia-Aktien ein Prozent zu.
Der Leitindex Dow Jones Industrial dürfte laut dem Broker IG mit minus 0,6 Prozent auf 51.313 Punkte in den Handel gehen. Für den technologielastigen Nasdaq 100 wird dagegen gut eine Stunde vor Handelsbeginn ein Plus von 0,4 Prozent auf 27.300 Zähler prognostiziert.
Die Saison der Quartalsberichte neigt sich dem Ende zu, einige Nachzügler warteten vorbörslich noch mit Geschäftszahlen auf. Walt Disney rechnet im kommenden Jahr mit höheren Kapitalausgaben als am Markt erwartet worden war. Die Aktien fielen vorbörslich um zwei Prozent.
Die Anteile von Home Depot verloren knapp zwei Prozent. Die Baumarktkette steigerte den Umsatz im dritten Quartal zwar stärker als erwartet, war aber laut Analysten weniger profitabel als angenommen. Derweil wird Konzernchef Ted Decker von Richard McPhail abgelöst.
Die Aktien von Intel verloren vorbörslich ein halbes Prozent. Laut einer Pflichtmitteilung hat Nvidia die Beteiligung an dem Halbleiterhersteller reduziert.
Papiere von State Street verteuerten sich um 3,4 Prozent. Das Finanzhaus hat mit der Bankengruppe Emirates NBD eine Absichtserklärung über einen Ausbau der Zusammenarbeit unterzeichnet./bek/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,32 % und einem Kurs von 308,9 auf Tradegate BSX (17. November 2026, 14:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6400 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 222,00USD. Von den letzten 5 Analysten der NVIDIA Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 250,00USD was eine Bandbreite von +43,29 %/+79,11 % bedeutet.
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Letzte Vorbereitungen auf das Aktien- und ETF-Depot
Aktuell habe ich das gleiche Problem wie @1435905 - eigentlich hatte ich ursprünglich geplant, bis zum Jahresende noch den ein oder anderen Nachkauf zu tätigen und mein bestehendes Aktiendepot auf die Investitionssumme von ca. 100.000 € aufzustocken. Zuletzt sind aber die Kurse meiner potenziellen Nachkaufkandidaten (Altria, Aroundtown, Pernod Ricard, McDonalds, Wolters Kluwer, Disney) von ihren letzten Tiefs wieder deutlich angezogen.
Hallo Timburg und Mitstreiter,
Hallo zusammen,