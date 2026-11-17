Besonders prekär ist die Lage für Silber. Der Silberpreis musste die zentrale Zone von 50 US-Dollar aufgeben. Noch hält die Unterstützung von 46,5 US-Dollar. Sollte sie jedoch nachgeben, könnte Silber zügig auf 40 US-Dollar durchgereicht werden.

Der Goldpreis ist unter die Marke von 4.000 US-Dollar gerutscht. Aktuell ringt das Edelmetall mit dem Preisbereich von 3.860 US-Dollar. Sollte es für Gold auch darunter gehen, muss mit einer Ausdehnung der Abwärtsbewegung auf 3.500 US-Dollar gerechnet werden.

Lange Zeit stemmte sich der Kupferpreis (COMEX) gegen die um sich greifende Schwäche im Edelmetall- und Rohstoffbereich. In den letzten Tagen geriet aber auch Kupfer ins Wanken. Der Preis setzte unter die wichtigen Bereiche 6,1 US-Dollar und 6,0 US-Dollar. Damit rückt nun die nächste wichtige Unterstützung bei 5,8 US-Dollar in den Fokus. Deren Verlust hätte weitreichende Folgen.

Jetzt werden Minenaktien zum Schnäppchen

Die sinkenden Preise für Gold, Silber und Kupfer ziehen auch die Minenaktien nach unten. Selbst qualitativ überzeugende Aktien geraten unter die Räder. Ein prominentes Beispiel ist der kanadische Kupferproduzent Hudbay Minerals.

Hudbay Minerals betreibt aktuell drei Minen - die kanadischen Minen Copper Mountain und Snow Lake sowie die peruanische Kupfermine Constancia. Da die Minen reich an Beiprodukten wie Gold, Silber, Zink oder Molybdän sind, fallen die Produktionskosten gering aus. Zudem treibt das Unternehmen den Aufbau des Copper-World-Projekts im US-Bundesstaat Arizona zusammen mit seinem Partner Mitsubishi Corp. konsequent voran. Hudbay Minerals hält 70 Prozent an diesem spannenden Kupferprojekt. Läuft alles nach Plan, könnte die Mine in der zweiten Jahreshälfte 2029 in Produktion gehen. In den ersten zehn Jahren des regulären Betriebs sollen durchschnittlich 102.000 Tonnen Kupfer den Minenbetrieb verlassen. Die Cash-Costs werden mit 1,65 US-Dollar je Pfund erwartet.

Hudbay Minerals mit beeindruckenden Quartalszahlen

Die fundamentale Stärke der Kanadier spiegelt sich nicht zuletzt im Bericht zum 3. Quartal 2026 wider. Dem Kupferproduzenten gelang es, den Umsatz im Septemberquartal 2026 auf einen Rekordwert von 765,9 Mio. US-Dollar zu steigern, nach 346,8 Mio. US-Dollar im Septemberquartal 2025. Das bereinigte EBITDA legte im Jahresvergleich von 142,6 Mio. US-Dollar auf nun 413,4 Mio. US-Dollar im aktuellen Berichtszeitraum zu und verzeichnete damit ebenfalls einen Rekordwert. Prächtig entwickelte sich auch der Free Cashflow im 3. Quartal 2026. Hudbay Minerals gab diesen mit 201,9 Mio. US-Dollar an. Im entsprechenden Vorjahresquartal stand hier noch ein negativer Free Cashflow in Höhe von 16,1 Mio. US-Dollar in den Büchern.

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Potenzielle Kaufzone rückt näher

Antizyklisch agierende Anleger dürften vor allem den Kursbereich von 28 CAD bis 25 CAD als potenzielle Kaufzone im Auge haben. In den letzten Monaten drehte bereits die eine oder andere Korrekturbewegung mit Erreichen dieser Zone nach oben ab. Da die Kupferminenaktie nach dem jüngsten Kursrückgang bereits stark überverkauft ist, stehen die Chancen nicht schlecht, dass die genannte Zone auch dieses Mal ihrem Ruf als „Trendwendezone“ gerecht wird.

Fazit

Die enorme Stärke des US-Dollars forciert die Korrektur im Edelmetall- und Rohstoffsektor. Morgen wird das Protokoll der letzten geldpolitischen Sitzung der US-Notenbank vom 27. und 28. Oktober veröffentlicht. Die Veröffentlichung könnte die US-Dollar-Stärke weiter anheizen. Die Preise für Gold, Silber und Kupfer dürften vorerst unter Druck bleiben. Gleiches gilt für die Minenaktien. Es bietet sich jedoch an, den Markt bereits unter antizyklischen Aspekten zu sichten.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

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Marcel Torney

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Seit über 20 Jahren analysiert und kommentiert Marcel Torney für verschiedene Finanzpublikationen das Handelsgeschehen an den Finanzmärkten. Seinen Fokus richtete er dabei frühzeitig auf den Rohstoffbereich und hier vor allem auf Gold, Silber und Kupfer. Seine fundierten Analysen erstellt er unter fundamentalen und charttechnischen Aspekten. Mit seiner Expertise im Bereich Rohstoffe und Edelmetalle verstärkt er das Team von wallstreetONLINE. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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