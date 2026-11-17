Trump ignoriert die Warnungen der mächtigsten Konzerne
Amazon, Google, Meta
Amazon, Google und Meta warnen vor massiven Folgen. Doch Donald Trump will ein Importverbot für chinesische Rechenzentrumstechnik offenbar trotzdem durchsetzen.
- Trump hält an Importverbot für China-Technik fest
- Konzerne warnen: Umbau könnte zehn Jahre dauern
- China dominiert den Markt und könnte Rohstoffe sperren
- Report: Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
Die US-Regierung verschärft ihren Kurs gegen chinesische Technologie. Trotz massiven Widerstands großer US-Konzerne wie Amazon, Google und Meta will die Regierung von Präsident Donald Trump offenbar an einem geplanten Importverbot für bestimmte Rechenzentrumskomponenten aus China festhalten. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf mehrere mit den Beratungen vertraute Personen.
Tech-Giganten warnen vor jahrelangen Verzögerungen
Konkret geht es um optische Transceiver. Diese Bauteile übertragen Daten über Glasfaserkabel und sind ein wichtiger Bestandteil moderner Rechenzentren. Die US-Kommunikationsaufsicht Federal Communications Commission (FCC) arbeitet bereits seit August an einem Verbot neuer Modelle aus China. Washington befürchtet, dass Peking die Technologie zum Datendiebstahl, zur Installation von Schadsoftware oder zur Störung von Rechenzentren nutzen könnte.
Der Widerstand aus der Wirtschaft fällt allerdings größer aus als zunächst bekannt. Neben Amazon, Google und Meta beteiligten sich auch Microsoft, der Rechenzentrumsbetreiber CoreWeave und der Netzwerkausrüster Cisco an Gesprächen mit Vertretern des Weißen Hauses. Die Unternehmen warnten laut Reuters, dass die US-Industrie bis zu zehn Jahre benötigen könnte, um sich vollständig von chinesischen Lieferanten zu lösen.
Zudem steht eine mögliche Reaktion Pekings im Raum. China könnte die Ausfuhr von Indiumphosphid beschränken. Das kritische Material benötigen US-Unternehmen für die eigene Herstellung optischer Transceiver.
China beherrscht den Markt
Die Abhängigkeit ist erheblich. Laut dem Marktforschungsunternehmen Counterpoint Research kontrollieren chinesische Hersteller rund zwei Drittel des weltweiten Marktes für optische Transceiver. Unternehmen wie Eoptolink und Zhongji Innolight gehören zu den wichtigsten Anbietern und beliefern auch große US-Technologiekonzerne.
Zwar produzieren mit Coherent und Lumentum auch US-Unternehmen entsprechende Komponenten. Laut einem Bericht der Foundation for American Innovation fehlt ihnen jedoch die nötige Produktionskapazität, um chinesische Anbieter kurzfristig zu ersetzen.
Nvidia-Affäre erhöht den politischen Druck
Zusätzliche Brisanz erhält die Debatte durch die jüngsten Enthüllungen rund um Nvidia-Chef Jensen Huang und dessen angebliche Kontakte zu einer chinesischen Spionin. Die Vorwürfe haben in Washington die Forderungen nach einem härteren Vorgehen gegen chinesische Technologierisiken verstärkt. Auch der Schmuggel von Nvidia-KI-Chips nach China rückt dadurch erneut in den Fokus.
Fazit: Droht den Tech-Giganten ein teurer Handelskonflikt?
Sollte Trump das Importverbot tatsächlich durchsetzen, droht den US-Tech-Giganten ein erheblicher Kraftakt. China könnte im Gegenzug wichtige Rohstoffe wie Indiumphosphid als Druckmittel einsetzen. Die Erfahrungen aus früheren Handelskonflikten zeigen, wie schnell Peking solche Abhängigkeiten nutzen kann. Für Amazon, Google, Meta und Co. könnte der politische Konflikt damit zu einem handfesten Problem werden.
Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Podcast "Börse, Baby!"