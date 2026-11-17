Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Lanxess, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -15,27 % Verlust nach sich zog.

Die Deutsche Bank senkt das Kursziel für Lanxess nach einer Informationsveranstaltung mit Vorstandschef Matthias Zachert von 13 auf 12 Euro und belässt die Einstufung auf „Hold“. Zugleich ist der Handel rege: Der Handelsumsatz erreicht bereits das 8,4-Fache des gesamten Vortags.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -1,09 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,21 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -28,38 % verloren.

Zum Vergleich: Der MDAX notiert heute lediglich -0,40 % im Plus-Minus-Bereich. Lanxess entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Gesamtmarkt.

Die Aktie von Lanxess erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -17,82 %. Über 5 Jahre lag sie bei -25,57 %, über 10 Jahre bei -13,71 %.

Lanxess Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -1,09 % 1 Monat -3,21 % 3 Monate -15,27 % 1 Jahr -28,84 %

Stand: 17.11.2026, 15:00 Uhr

Börsen Update Europa - 17.11. - AT 20 schwach -0,59 %

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Deutsche Bank senkt Ziel für Lanxess auf 12 Euro - 'Hold'

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Lanxess nach einer Informationsveranstaltung mit Vorstandschef Matthias Zachert von 13 auf 12 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Hold" belassen. Das Management sei der Ansicht, dass der Markt sowohl …

LANXESS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

EQS Voting Rights Announcement: LANXESS Aktiengesellschaft LANXESS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 17.11.2026 / 11:21 CET/CEST …

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,55 %. Solvay notiert im Minus, mit -0,32 %. Evonik Industries notiert im Plus, mit +1,23 %.

Informationen zur Lanxess Aktie

Lanxess entwickelt und produziert Spezialchemikalien für Industrie und Konsumgüter. Kernprodukte sind Additive, chemische Zwischenprodukte, Ionenaustauscher und Biozide. In mehreren Nischen zählt der Konzern zu den führenden Anbietern. Wichtige Konkurrenten sind BASF, Evonik und Clariant. Differenzierungspotenzial bieten anwendungsspezifische Lösungen, Prozess-Know-how und Expertise in regulierten Märkten.

Es gibt 86 Mio. Lanxess Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,09 Mrd.EUR € wert.

Lanxess Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Lanxess Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Lanxess Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.